LIVE Nations League: Noa Lang helpt Nederland aan verlengingen met goal in 95e minuut

eerste verlenging, minuut 98. GOAL: Kroatië weer op voorsprong. Met een pegel in de linkerhoek zorgt invaller Petkovic ervoor dat Nederland weer moet achtervolgen. Nederland heeft nog een 20-tal minuten om het tij te keren. .

eerste verlenging, minuut 91. 1e verlenging. Trekt Noa Lang Nederland nog helemaal over de streep? De eerste verlenging is op gang geblazen. .

tweede helft, minuut 98. Einde 90 minuten: we krijgen nog een nagerechtje. De Kroaten waanden zich misschien al zegezeker en deden er met tijdrekken alles aan om de zege binnen te halen. Maar dat werd afgestraft door Noa Lang, die de held van Nederland werd. Wat krijgen we in de verlengingen? .