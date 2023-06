Kan Nederland zich in eigen land plaatsen voor de finale van de Nations League?

clock 20:35

vooraf, 20 uur 35. Nederland Feyenoord-getint. De basisploeg van Ronald Koeman tegen Kroatië oogt opvallend Rotterdams, want met Justin Bijlow in doel, Lutsharel Geertruida in de defensie en Mats Wieffer op het middenveld staan er maar liefst 3 spelers van Nederlands kampioen Feyenoord aan de aftrap. .