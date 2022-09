Oranje mist Depay en De Jong voor duel tegen de Rode Duivels

clock 18:31

vooraf, 18 uur 31. 3 afwezigen bij Oranje. Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners ontbreken in de selectie van het Nederlands elftal voor de afsluitende groepswedstrijd in de Nations League tegen België. De drie liepen donderdag tegen Polen blessures op. Bondscoach Louis van Gaal roept wel vervangers op: middenvelder Ryan Gravenberch en aanvaller Brian Brobbey. Beiden doen eerst nog mee met Jong Oranje in de oefenwedstrijd tegen de Belgische beloften. Steven Berghuis, de vierde international die donderdag een blessure opliep, blijft wel bij de selectie voor het duel met België, op de slotspeeldag in de Nations League. .