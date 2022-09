LIVE (20.45 u): Onana en Castagne krijgen voorkeur op Tielemans en Carrasco, Debast blijft staan

In de plaats van de Jong speelt Marten de Roon. Ook op Koopmeiners kan van Gaal niet rekenen, Klaassen komt in zijn plaats. En ook Steven Berghuis komt in de ploeg voor Cody Gakpo.

vooraf, 19 uur 24. Janssen krijgt basisplek ter vervanging van Depay. Vincent Janssen moet tegen de Rode Duivels Memphis Depay doen vergeten. Van Gaal voert nog 3 wissels door. In de plaats van de Jong speelt Marten de Roon. Ook op Koopmeiners kan van Gaal niet rekenen, Klaassen komt in zijn plaats. En ook Steven Berghuis komt in de ploeg voor Cody Gakpo. .

vooraf, 19 uur 16. Onana en Castagne in de basis voor Tielemans en Carrasco, Debast blijft. Roberto Martinez, of Thierry Henry, voert 2 wissels door: Castagne vervangt Carrasco op de linkerflank. Onana komt naast Witsel in de plaats van Tielemans op het middenveld. Debast behoudt na zijn goed debuut het vertrouwen naast Alderweireld en Vertonghen. Vooraan moeten De Bruyne, Batshuayi en Hazard voor doelpunten zorgen. .

De Belgische supporters warmen zich op in het Centraal Station in Amsterdam:. vooraf, 18 uur 44.

vooraf, 18 uur 01. Het is noodzakelijker om meer te weten te komen over hoe het elftal draait tegen een ploeg van een hoog niveau. Eddy Snelders.

vooraf, 17 uur 45. Snelders: "Groepswinnaar worden is niet meer het doel". Eddy Snelders zit vanavond naast Peter Vandenbempt. De co-commentator op Radio 1 ziet de kans dat de Rode Duivels nog groepswinnaar zo goed als onbestaande: "Ik zie het niet gebeuren, de pandoering klinkt nog heel hard na." "Maar dat is ook niet de belangrijkste doelstelling, denk ik. Het is noodzakelijker om meer te weten te komen over hoe het elftal draait met het oog op Qatar. Een klinkende overwinning tegen een tegenstander van een hoog niveau is dan natuurlijk welkom." "De Belgen kunnen moeilijk de nul houden; dat hebben we tegen Wales ook weer gezien. Met De Bruyne houdt één man het elftal draaiende en dat maakt je als ploeg kwetsbaar. Het aantal toppers is ook geminderd. De vraag is nu vooral: komt er een doorstroming van nieuwe talenten en hoe zal die verlopen?" "Ik verwacht vandaag een gelijkaardig elftal als tegen Wales. Met Qatar in het achterhoofd moet een geraamte gecreëerd worden. Er zijn wel wat scharnierpunten (Trossard, De Ketelaere, Debast, Castagne,...), want Martinez zei vooraf dat hij geen enkele speler 2 keer 90 minuten zal laten spelen." "Ondanks het gemis van Depay en De Jong heeft Nederland nog altijd een competitief elftal. De Rode Duivels zullen door de uitspraken van van Gaal wel geprikkeld zijn om het tegendeel te bewijzen." .