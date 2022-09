Geen Dries Mertens op laatste training, Boyata en Denayer spelen niet tegen Nederland

clock 11:05 vooraf, 11 uur 05. UEFA Nations League In welk scenario plaatsen Duivels zich nog voor Final 4? En wat staat op het spel?

Dries Mertens mist laatste training voor Nederland. Dries Mertens is vandaag niet op het oefenveld verschenen voor de laatste training van de Rode Duivels voor het Nations League-duel van zondag in en tegen Nederland, op de zesde en laatste speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Mertens, die donderdag tegen Wales na 65 minuten mocht invallen, bleef binnen. Bondscoach Roberto Martinez mocht zo 28 Duivels, 24 veldspelers en 4 doelmannen, verwelkomen op training. Dedryck Boyata gaf na Wales ook forfait voor Nederland. Jason Denayer zit zonder club en komt niet in aanmerking voor het duel tegen Nederland, maar trainde zaterdag wel met de groep mee.



Geen Boyata en Denayer. Dedryck Boyata zal niet in actie komen tegen Nederland. De verdediger van Club Brugge is niet fit. Ook Jason Denayer, die wel werd opgeroepen door bondscoach Roberto Martinez, maar geen club heeft, zal niet spelen. "Deze afwezigheden veranderen niets voor ons", zei Martinez op de persconferentie. "Het blijft een interland tussen twee ploegen die beschikken over jonge spelers."



Gravenberch en Brobbey sluiten aan bij Oranje. Ryan Gravenberch en Brian Brobbey hebben zich zaterdag aangesloten bij de training van het Nederlands elftal. De middenvelder van Bayern München en aanvaller van Ajax werden vrijdag door bondscoach Louis van Gaal opgeroepen als vervangers voor het geblesseerde drietal Frenkie de Jong, Memphis Depay en Teun Koopmeiners. Gravenberch en Brobbey deden vrijdagavond nog mee in een oefenwedstrijd van Jong Oranje bij de Belgische beloften. Jong Oranje won in Leuven met 1-2 dankzij twee doelpunten van Brobbey (14' en 44'). Invaller Olivier Deman (73') tekende voor de aansluitingstreffer.

clock 18:34 vooraf, 18 uur 34. UEFA Nations League Thierry Henry vervangt geschorste Roberto Martinez als bondscoach tegen Nederland

3 afwezigen bij Oranje. Memphis Depay, Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners ontbreken in de selectie van het Nederlands elftal voor de afsluitende groepswedstrijd in de Nations League tegen België. De drie liepen donderdag tegen Polen blessures op. Bondscoach Louis van Gaal roept wel vervangers op: middenvelder Ryan Gravenberch en aanvaller Brian Brobbey. Beiden doen eerst nog mee met Jong Oranje in de oefenwedstrijd tegen de Belgische beloften. Steven Berghuis, de vierde international die donderdag een blessure opliep, blijft wel bij de selectie voor het duel met België, op de slotspeeldag in de Nations League.

clock Opstelling Nederland. Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Vincent Janssen, Steven Bergwijn Opstelling Nederland Jasper Cillessen, Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind, Marten de Roon, Davy Klaassen, Steven Berghuis, Vincent Janssen, Steven Bergwijn

clock Opstelling België. Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Charles De Ketelaere, Dries Mertens, Hans Vanaken Opstelling België Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Leander Dendoncker, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Charles De Ketelaere, Dries Mertens, Hans Vanaken