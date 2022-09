België - Wales LIVE: De Bruyne legt de eerste kans meteen binnen

Wales prikt een keer tegen. Na een mooie actie schiet James op doel. Dat was het plan, want hij raakt de bips van Witsel.

eerste helft, minuut 33. Wales prikt een keer tegen. Na een mooie actie schiet James op doel. Dat was het plan, want hij raakt de bips van Witsel. .

De Bruyne op de paal. En daar is hij nog een keer. Vanuit het halve maantje schiet Kevin De Bruyne op de linkerpaal. Carrasco heeft de rebound, maar staat ook offside. . eerste helft, minuut 27.

eerste helft, minuut 23. De gevaarlijkste man op het veld? Kevin De Bruyne. Hij krijgt de bal mee van Michy Batshuayi, maar sprint iets te snel voor de bal. Zijn tik met rechts is niet zuiver genoeg om te scoren. .

clock 19'

eerste helft, minuut 19. De Bruyne vanuit stand. Hazard passt naar De Bruyne in het halve maantje. Hij draait zich naar het doel en schiet - vanuit stand - over. Meunier op rechts bedienen, was misschien een betere optie. .