Opstelling Rode Duivels tegen Polen: Mertens en Hazard in steun van Batshuayi

clock 20:22 vooraf, 20 uur 22. Stoelendans in doel. Vier Nations League-wedstrijden, vier keer een andere doelman tussen de palen bij Polen. De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz had bij aanvang van het vierluik aangekondigd dat alle vier zijn doelmannen in actie zouden komen. Na Grabara tegen Wales, Dr?gowski tegen België en Skorupski tegen Nederland is het nu dus de beurt aan Szcz?sny. . Stoelendans in doel Vier Nations League-wedstrijden, vier keer een andere doelman tussen de palen bij Polen. De Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz had bij aanvang van het vierluik aangekondigd dat alle vier zijn doelmannen in actie zouden komen. Na Grabara tegen Wales, Dr?gowski tegen België en Skorupski tegen Nederland is het nu dus de beurt aan Szcz?sny.

clock 20:11 Zorgen de broers Hazard vanavond ook voor vuurwerk? vooraf, 20 uur 11. Zorgen de broers Hazard vanavond ook voor vuurwerk?

clock 20:05 vooraf, 20 uur 05.

clock 19:55 vooraf, 19 uur 55. 6 nieuwe namen bij Polen. Van de 11 Polen die afgelopen woensdag aan de aftrap stonden in het Koning Boudewijnstadion beginnen er vanavond nog slechts 5 aan de wedstrijd. In doel geen Dragowski meer, wel de vertrouwde Szczesny. Ook Cash, Wieteska, Kiwior, Linetty en Zalewski krijgen hun kans. . 6 nieuwe namen bij Polen Van de 11 Polen die afgelopen woensdag aan de aftrap stonden in het Koning Boudewijnstadion beginnen er vanavond nog slechts 5 aan de wedstrijd. In doel geen Dragowski meer, wel de vertrouwde Szczesny. Ook Cash, Wieteska, Kiwior, Linetty en Zalewski krijgen hun kans.

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54.

clock 19:49 vooraf, 19 uur 49. Het seizoen van de Rode Duivels eindigt in Polen: "Ik aanvaard dat er kritiek is". Het seizoen van de Rode Duivels eindigt in Polen: "Ik aanvaard dat er kritiek is"

clock 19:33 vooraf, 19 uur 33. De bondscoach heeft zijn elftal flink gewijzigd voor een vervelende wedstrijd tegen geprikkelde Polen in een bijna uitverkocht stadion. De Duivels willen een goed resultaat om de Nations League levendig te houden en om met een goed gevoel de vakantie in te gaan. . Peter Vandenbempt (Radio 1). De bondscoach heeft zijn elftal flink gewijzigd voor een vervelende wedstrijd tegen geprikkelde Polen in een bijna uitverkocht stadion. De Duivels willen een goed resultaat om de Nations League levendig te houden en om met een goed gevoel de vakantie in te gaan. Peter Vandenbempt (Radio 1)

clock 19:18 vooraf, 19 uur 18. Opstelling Rode Duivels. Bondscoach Roberto Martinez heeft 7 wissels doorgevoerd tegenover vorige zaterdag in Wales. Simon Mignolet staat weer in doel, achteraan werd gekozen voor het trio dat het aardig deed in Brussel tegen Robert Lewandowski en co. De diepe spits Michy Batshuayi wordt gesteund door Eden Hazard en Dries Mertens. Het is de eerste keer sinds november 2019 dat ze nog eens samen aan de aftrap staan bij de Duivels. . Opstelling Rode Duivels Bondscoach Roberto Martinez heeft 7 wissels doorgevoerd tegenover vorige zaterdag in Wales. Simon Mignolet staat weer in doel, achteraan werd gekozen voor het trio dat het aardig deed in Brussel tegen Robert Lewandowski en co. De diepe spits Michy Batshuayi wordt gesteund door Eden Hazard en Dries Mertens. Het is de eerste keer sinds november 2019 dat ze nog eens samen aan de aftrap staan bij de Duivels.

clock 19:17 vooraf, 19 uur 17.

clock 12:11 vooraf, 12 uur 11.

clock 07:43 vooraf, 07 uur 43. Poolse coach: "Van zwaar verlies is niks blijven hangen". Na de zware 6-1-nederlaag van vorige week in Brussel reageerden de Polen afgelopen weekend met een knap punt in De Kuip op bezoek bij Nederland (2-2). Tegen België willen ze dit vierluik met een positieve noot afsluiten. "Van die zware nederlaag in Brussel is niets blijven hangen", vertelde de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz gisteren. "Je vormt immers geen team door altijd maar wedstrijden te winnen, maar door samen te verliezen en te huilen in de kleedkamer, zoals in België. Daaruit kan je leren. Nadien zijn we weer opgestaan, met dat 2-2 gelijkspel in Nederland." Voor de komst van de Belgen denkt de Poolse bondscoach 1 à 2 wijzigingen door te voeren. "Maar te veel gaan we niet in onze kaarten laten kijken, want we hebben het verrassingseffect nodig tegen de Belgen. Het is immers een gevreesd team, met het tempo dat ze kunnen ontwikkelen. Het feit dat ze niet op hun sterkst komen, verandert daar weinig aan. Ze hebben hun systeem en dat wijzigt niet echt in functie van de spelers." "Adam Buksa en Krystian Bielik zijn niet speelklaar. Daarnaast zijn er nog enkele spelers die last hebben van kwaaltjes." Sterspeler Robert Lewandowski, die tegen Nederland rust kreeg, wordt in de basis verwacht. . Poolse coach: "Van zwaar verlies is niks blijven hangen" Na de zware 6-1-nederlaag van vorige week in Brussel reageerden de Polen afgelopen weekend met een knap punt in De Kuip op bezoek bij Nederland (2-2). Tegen België willen ze dit vierluik met een positieve noot afsluiten. "Van die zware nederlaag in Brussel is niets blijven hangen", vertelde de Poolse bondscoach Czeslaw Michniewicz gisteren.



"Je vormt immers geen team door altijd maar wedstrijden te winnen, maar door samen te verliezen en te huilen in de kleedkamer, zoals in België. Daaruit kan je leren. Nadien zijn we weer opgestaan, met dat 2-2 gelijkspel in Nederland."



Voor de komst van de Belgen denkt de Poolse bondscoach 1 à 2 wijzigingen door te voeren. "Maar te veel gaan we niet in onze kaarten laten kijken, want we hebben het verrassingseffect nodig tegen de Belgen. Het is immers een gevreesd team, met het tempo dat ze kunnen ontwikkelen. Het feit dat ze niet op hun sterkst komen, verandert daar weinig aan. Ze hebben hun systeem en dat wijzigt niet echt in functie van de spelers."



"Adam Buksa en Krystian Bielik zijn niet speelklaar. Daarnaast zijn er nog enkele spelers die last hebben van kwaaltjes."



Sterspeler Robert Lewandowski, die tegen Nederland rust kreeg, wordt in de basis verwacht.

clock 14-06-2022 14-06-2022.

clock 15:52 vooraf, 15 uur 52. Nog 24 Duivels over, vraagtekens rond Witsel. Bondscoach Roberto Martinez mocht maandagvoormiddag zijn volledige groep van 24 Rode overgebleven Duivels verwelkomen op de laatste training op Belgische bodem voor de verplaatsing van dinsdagavond naar Polen. Van de oorspronkelijke selectie van 32 Duivels zijn er intussen niet minder dan acht afgehaakt. Thibaut Courtois en Jason Denayer vielen nog voor de eerste training geblesseerd weg, na het gelijkspel van zaterdagavond tegen Wales mochten ook Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en Thomas Meunier enkele dagen vroeger aan hun vakantie beginnen. Zondagavond werden daar ook nog eens de namen van Dedryck Boyata, Amadou Onana en Romelu Lukaku aan toegevoegd. Zo blijven er nog 24 Duivels over, terwijl er achter de naam van Axel Witsel ook nog vraagtekens staan. Club Brugge-doelman Senne Lammens mocht nog eens meetrainen met de A-ploeg, die het bezoek kreeg van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Anderlecht-verdediger Zeno Debast, die vrijdag nog mocht meetrainen voor de afreis naar Wales, was er deze keer niet bij. De Rode Duivels surfen op een golf van wisselvalligheid in deze Nations League. Met vier op negen delen ze in de groep de tweede plaats met Polen, dat een 2-2 gelijkspel ging afdwingen in Nederland. De achterstand op leider Nederland bedraagt nog steeds drie punten. Geen mens durft te voorspellen wat het dinsdagavond zal worden in Warschau, in deze laattijdige seizoensafsluiter. . Nog 24 Duivels over, vraagtekens rond Witsel Bondscoach Roberto Martinez mocht maandagvoormiddag zijn volledige groep van 24 Rode overgebleven Duivels verwelkomen op de laatste training op Belgische bodem voor de verplaatsing van dinsdagavond naar Polen. Van de oorspronkelijke selectie van 32 Duivels zijn er intussen niet minder dan acht afgehaakt. Thibaut Courtois en Jason Denayer vielen nog voor de eerste training geblesseerd weg, na het gelijkspel van zaterdagavond tegen Wales mochten ook Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en Thomas Meunier enkele dagen vroeger aan hun vakantie beginnen. Zondagavond werden daar ook nog eens de namen van Dedryck Boyata, Amadou Onana en Romelu Lukaku aan toegevoegd. Zo blijven er nog 24 Duivels over, terwijl er achter de naam van Axel Witsel ook nog vraagtekens staan. Club Brugge-doelman Senne Lammens mocht nog eens meetrainen met de A-ploeg, die het bezoek kreeg van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Anderlecht-verdediger Zeno Debast, die vrijdag nog mocht meetrainen voor de afreis naar Wales, was er deze keer niet bij. De Rode Duivels surfen op een golf van wisselvalligheid in deze Nations League. Met vier op negen delen ze in de groep de tweede plaats met Polen, dat een 2-2 gelijkspel ging afdwingen in Nederland. De achterstand op leider Nederland bedraagt nog steeds drie punten. Geen mens durft te voorspellen wat het dinsdagavond zal worden in Warschau, in deze laattijdige seizoensafsluiter.

clock 15:51 vooraf, 15 uur 51.

clock 15:51 - Vooraf Vooraf, 15 uur 51

clock Opstelling Polen. Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Mateusz Wieteska, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Sebastian Szymanski, Szymon Zurkowski, Karol Linetty, Nicola Zalewski, Robert Lewandowski, Piotr Zielinski Opstelling Polen Wojciech Szczesny, Matthew Cash, Mateusz Wieteska, Kamil Glik, Jakub Kiwior, Sebastian Szymanski, Szymon Zurkowski, Karol Linetty, Nicola Zalewski, Robert Lewandowski, Piotr Zielinski

clock Opstelling België. Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Leander Dendoncker, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Eden Hazard Opstelling België Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Leander Dendoncker, Jan Vertonghen, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Eden Hazard