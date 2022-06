24 Rode Duivels present op laatste training voor interland tegen Polen

clock 15:52

vooraf, 15 uur 52. Nog 24 Duivels over, vraagtekens rond Witsel. Bondscoach Roberto Martinez mocht maandagvoormiddag zijn volledige groep van 24 Rode overgebleven Duivels verwelkomen op de laatste training op Belgische bodem voor de verplaatsing van dinsdagavond naar Polen. Van de oorspronkelijke selectie van 32 Duivels zijn er intussen niet minder dan acht afgehaakt. Thibaut Courtois en Jason Denayer vielen nog voor de eerste training geblesseerd weg, na het gelijkspel van zaterdagavond tegen Wales mochten ook Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en Thomas Meunier enkele dagen vroeger aan hun vakantie beginnen. Zondagavond werden daar ook nog eens de namen van Dedryck Boyata, Amadou Onana en Romelu Lukaku aan toegevoegd. Zo blijven er nog 24 Duivels over, terwijl er achter de naam van Axel Witsel ook nog vraagtekens staan. Club Brugge-doelman Senne Lammens mocht nog eens meetrainen met de A-ploeg, die het bezoek kreeg van minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Anderlecht-verdediger Zeno Debast, die vrijdag nog mocht meetrainen voor de afreis naar Wales, was er deze keer niet bij. De Rode Duivels surfen op een golf van wisselvalligheid in deze Nations League. Met vier op negen delen ze in de groep de tweede plaats met Polen, dat een 2-2 gelijkspel ging afdwingen in Nederland. De achterstand op leider Nederland bedraagt nog steeds drie punten. Geen mens durft te voorspellen wat het dinsdagavond zal worden in Warschau, in deze laattijdige seizoensafsluiter. .