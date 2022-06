Roberto Martinez: "Charles De Ketelaere onzeker voor Wales, Casteels zal in doel staan"

Thomas Meunier liet zich in het verleden al kritisch uit over de Nations League. De rechtsachter van Dortmund is nog niet van mening veranderd. "De Nations League brengt geld op. Daarom moeten we als nationale ploeg meedoen aan het toernooi. Het is mentaal en fysiek lastig om je als speler op te laden voor nog extra wedstrijden na een lang seizoen. Er moet eens grondig nagedacht worden over de bomvolle kalenders."





Ik ben nooit fan geweest, dat is nog steeds zo. Als spelers hebben we ook zeer weinig inspraak in het programma van de ploeg. We zouden beter een voorbeeld nemen aan de Verenigde Staten, daar is er een betere kruisbestuiving."