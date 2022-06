LIVE: Rode Duivels ontsnappen aan achterstand na afgekeurde goal van Wales

clock 19' eerste helft, minuut 19. James laat Belgen zweten. James blijft het de Belgische defensie lastig maken. Weer kan hij zich doorzetten op links. Vanuit een scherpe hoek waagt hij zijn kans, maar Casteels komt niet in de problemen. . James laat Belgen zweten James blijft het de Belgische defensie lastig maken. Weer kan hij zich doorzetten op links. Vanuit een scherpe hoek waagt hij zijn kans, maar Casteels komt niet in de problemen.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Geen discussie over de afgekeurde 1-0. De VAR-beelden worden getoond en geven duidelijk aan hoe Rodon buitenspel stond, voorafgaand aan de knappe treffer van Ampadu.

clock 14' eerste helft, minuut 14. Bale doet Belgen bibberen. Opnieuw kruipen de Duivels door het oog van de naald! James kan zich doorzetten op links en legt de bal door de benen van Boyata klaar voor de inlopende Bale. Die mikt in één tijd van dichtbij nipt naast.

clock 9' Hennessey eerste keer aan de bak. Daar is de eerste poging van de Duivels. Een schot van Batshuayi wordt nog afgeblokt. Tielemans heeft meer succes, maar botst op zijn beurt op een prima redding van Hennessy. eerste helft, minuut 9.

clock 7' Doelpunt afgekeurd! De Belgen komen met de schrik vrij. Even was er protest, omdat Boyata in de fase aangetrapt werd, maar uiteindelijk wordt de goal afgekeurd voor buitenspel. eerste helft, minuut 7.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Ampadu knalt Wales op voorsprong! Domper voor de Rode Duivels. Na nog geen 5 minuten komt Wales al op voorsprong. De Belgen krijgen de bal achteraan niet weg na een corner en Ampadu knalt de openingstreffer hard in doel. Al komt er wel een VAR-check.

clock 3' eerste helft, minuut 3. James stelt Boyata een eerste keer op de proef met een snelle infiltratie in de zestien, maar de Belgische verdediger doorstaat de test met glans. Wales probeert meteen druk te zetten.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Rode Duivels trappen de wedstrijd op gang. Trekken ze lijn door van tegen Polen of bijten ze nog maar eens hun tanden stuk op Wales?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:41 eerste helft, 20 uur 41. Kippenvelmoment. De Brabançonne weerklinkt in het Cardiff City Stadium. De meegereisde Belgische supporters laten zich niet onbetuigd, maar zijn niet opgewassen tegen hun Welshe vrienden wanneer die het volkslied van Wales aanheffen. Een eerste kippenvelmoment van de avond.

clock 20:37 vooraf, 20 uur 37. Het was belangrijk om Alderweireld en Vertonghen vandaag wat rust te gunnen. Zij zouden de laatste wedstrijd moeten kunnen spelen. Het is een mooie kans voor Boyata en Theate. Ook voor Dendoncker, om het even goed te doen als bij zijn sterke prestatie tegen Polen. Eden Hazard is klaar om minuten te maken en daarna de interlandperiode af te sluiten in Polen. Roberto Martinez.

clock 20:30 Krijgen we vanavond de KDB van tegen Nederland of van tegen Polen te zien? vooraf, 20 uur 30. Krijgen we vanavond de KDB van tegen Nederland of van tegen Polen te zien?

clock 20:25 vooraf, 20 uur 25. Vandenbempt: "Lopen en strijden zit in het DNA van Wales". Vandenbempt: "Lopen en strijden zit in het DNA van Wales"

clock 20:23 vooraf, 20 uur 23. Sinds de kwalificatie voor het WK tegen Oekraïne een week geleden, voor het eerst in 64 jaar, verkeerde Wales in een roes. Daar is de voorbije weken alle energie en focus naar gegaan. Maar het stadion is uitverkocht, de sfeer zal geweldig zijn, dus die Welshmen zullen toch weer lopen en strijden alsof hun leven ervan afhangt. Dat zit in hun DNA. Peter Vandenbempt.

clock 20:14 vooraf, 20 uur 14. Ongeslagen thuisreeks Wales afgebroken. Voor Wales kwam er woensdag tegen Oranje op de valreep een einde aan een indrukwekkende thuisreeks. De late winning goal van Weghorst zette een punt achter een ongeslagen serie van 19 thuiswedstrijden voor Wales. De vorige nederlaag van de Welshmen in Cardiff dateerde al van november 2018, toen Denemarken er een 1-2-zege boekte, ook al in de Nations League.



De vorige nederlaag van de Welshmen in Cardiff dateerde al van november 2018, toen Denemarken er een 1-2-zege boekte, ook al in de Nations League.