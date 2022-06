Geen Hazard, wel Trossard aan aftrap tegen Wales. Duivels beginnen met onuitgegeven defensie

Wales verkeert nog in volle euforie, na de historische kwalificatie voor Qatar. Vorige week klopten ze Oekraïne in de finale van de Europese WK-barrages en daardoor zijn ze er eind dit jaar voor het eerst sinds 1958 bij op het WK. Wat nog volgt voor hen in de Nations League (die ze met 2 nederlagen begonnen), is op de eerste plaats een voorbereiding op het WK.





"Vooraleer het toernooi in Qatar van start gaat, is er geen ruimte meer voor oefenwedstrijden. Uit de wedstrijd tegen België willen we dan ook informatie halen met het oog op het WK", vertelde de Welshe bondscoach Rob Page vandaag.





"We willen graag in de A-divisie blijven: we hebben daarvoor geknokt en hebben het recht om hier te staan. Maar de kalender speelde niet in ons voordeel en we moeten durven toe te geven dat de focus in deze campagne lag op de finale van de barrages. We willen elke wedstrijd winnen, maar laat ons niet vergeten dat de spelers een lang en zwaar seizoen achter de rug hebben."





"We bereiden de wedstrijd tegen de Belgen voor zoals anders, maar tegelijkertijd zijn we het WK aan het plannen. Ik ga mijn spelers niet tot het uiterste pushen, met het risico om hun seizoensvoorbereiding in het gedrang te laten komen. Dat zou dan weer een effect kunnen hebben op september en vervolgens november, met het WK. Onze spelers moeten dan fit zijn. We hebben ze allemaal nodig."