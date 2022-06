LIVE: Duivels gaan scherp van start! Batshuayi treft eerst paal en ziet dan goal afgekeurd

Czeslaw Michniewicz, de Poolse bondscoach, blikte vooruit op de wedstrijd tegen de Rode Duivels. "Ik verwacht dat België reageert na de nederlaag tegen Nederland", zei de 52-jarige coach. "Maar voor ons verandert dat niet veel. We gaan ons eigen spel spelen."





Michniewicz heeft uiteraard de partij van de Rode Duivels tegen Nederland bekeken. "België begon goed, toen Lukaku nog op het veld stond, maar Nederland was meer vastberaden", zag hij. De Pool hoopt woensdag op een gelijkaardig scenario. "De Belgen hebben misschien de beste spelers, maar daarom nog niet de beste ploeg. Wij nemen geen vrede met alleen maar verdedigen. Ze hebben defensieve problemen gekend tegen Nederland en wij willen hen er opnieuw bezorgen."





"Net als tegen Zweden en Wales gaan we tegen België inzetten op counters en stilstaande fases. Nederland speelde veel één-tegen-één tegen de Belgen, maar dat gaan wij niet doen. We doen waar we goed in zijn. Onze tegenstander is op papier iets sterker, maar we hebben onze eigen troeven."





Michniewicz benadrukte nog eens dat België in zijn ogen nog altijd aan de absolute top staat. "Ze leveren indrukwekkend werk en het is een hele goede ploeg", klonk het. "Soms heb je wat geluk nodig om Europees- of wereldkampioen te worden, maar ik wens het ze toe. Ze hebben uiteraard de ambitie om door deze groep te komen, maar ik ga hen geen tips geven om daarin te slagen."