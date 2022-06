LIVE: Wedstrijd slaat om na blessure Lukaku, Oranje krijgt kansen

Fase per fase

clock 38' eerste helft, minuut 38. Trossard kan een hoekschop versieren, Van Dijk tikt de bal net buiten. Kevin De Bruyne wil de bal voorzetten, echt gevaar levert het niet op. Het was wachten tot de bal goed viel in de kluts, maar dat gebeurt niet.

clock 36' eerste helft, minuut 36. Aké krijgt boegeroep over zich heen, al kon hij weinig aan de blessure van Lukaku doen. Bergwijn kan nog eens uithalen, maar de hobbelende bal is makkelijk te pakken voor Mignolet.

clock 35' De fase die Lukaku ertoe dwong om de wedstrijd te staken. eerste helft, minuut 35. De fase die Lukaku ertoe dwong om de wedstrijd te staken

clock 33' eerste helft, minuut 33. Berghuis over! Opnieuw een aardige combinatie van de Nederlandse aanvallers. Bergwijn legt terug op Berghuis, zijn plaatsbal van net buiten de 16 gaat net over. Nederland kan zich voor het hoofd slaan dat het nog niet op voorsprong staat.

clock 32' eerste helft, minuut 32. België kan dan toch nog eens op de helft van Nederland komen. Maar de voorzet van Castagne is een wanhopige poging om dreiging te creëren, ze waait ver over.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Naar adem happen voor de Rode Duivels. De Rode Duivels moeten naar adem happen. Opnieuw een snelle aanval van Oranje. Depay geeft mee met Bergwijn, hij knalt in hoekschop! De hoekschop is ongevaarlijk.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Een weggeefpass van Boyata is de aanzet voor een nieuwe aanval van Nederland. De aanval op links wordt afgestopt.

clock 29' eerste helft, minuut 29. Blind naast! Blind komt helemaal vrij. Kan net buiten de 16 uithalen en trapt door de benen van Alderweireld. Gelukkig voor Mignolet was het schot niet gekadreerd, want hij ging het schot moeten laten begaan.

clock 28' eerste helft, minuut 28. Er ontbreekt scherpte bij de Belgen. Daardoor komen de Nederlanders aan de één naar de andere kans. Eddy Snelders op Radio 1.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Een nieuwe kans voor Bergwijn, afgeblokt door Alderweireld! Zijn schot krijgt geen vrijheid.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Vervanging bij België, Leandro Trossard erin, Romelu Lukaku eruit wissel substitution out Romelu Lukaku substitution in Leandro Trossard

clock 25' eerste helft, minuut 25. Toch einde wedstrijd voor Lukaku. Even stond hij op het veld, maar na zijn volgende balcontact moet hij dan toch de wedstrijd staken. Lukaku strompelt naar de kant, terwijl Aké nog even zijn excuses komt aanbieden. Leandro Trossard wordt zijn opmerkelijke vervanger.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Bergwijn bijna! Dumfries kan simpel voorzetten naar het centrum. Dumfries staat moederziel alleen in de 16 en controleert de moeilijke bal, die net boven zijn buik belandde, niet goed genoeg. Mignolet raapt op. De Belgen komen opnieuw met de schrik vrij.

clock 23' eerste helft, minuut 23. Lukaku staat opnieuw recht en strompelt naar de kant. Er was zelfs even een VAR-check voor een mogelijke rode kaart. Maar de val van Aké was bijzonder ongelukkig.

clock 22' Lukaku blijft liggen. Lange bal van Alderweireld naar Lukaku. Lukaku en Aké gaan in duel met elkaar. Aké schat de bal slecht in en haakt in zijn val de enkel van Lukaku mee. De spits van België blijft liggen. eerste helft, minuut 22. injury



clock 19' eerste helft, minuut 19. De tweede kans van Nederland was een serieuze dekkingsfout van de Belgen. Twee Nederlanders stonden niet gedekt. Gelukkig maakt Nederland de twee grote kansen niet af! Eddy Snelders op Radio 1.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Schicht van Depay! Nu is het Nederland boven! Een knal van Memphis Depay vliegt maar net naast. Het is even bibberen voor de Belgen.

clock 16' Voetveeg van Mignolet houdt Nederland van 0-1. Boyata speelde in op De Bruyne die niet scherp reageerde, Berghuis kon bijna profiteren, maar Mignolet houdt de Belgen met een knappe voetveeg overeind! eerste helft, minuut 16. crucial save

clock 14' eerste helft, minuut 14. De Belgen pikken nu telkens de bal op en dwingen Nederland terug in hun eigen kleine rechthoek. Castagne zoekt met een voorzet de vrijstaande man, maar vindt die niet.