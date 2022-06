LIVE: Duivels gaan rusten met achterstand na heerlijk doelpunt van Bergwijn

De Belgen zijn nog niet in de wedstrijd geweest. Het liep in de eerste helft achter de feiten aan. De Rode Duivels mogen blij zijn dat het nog maar 0-1 staat.

rust, 21 uur 34. Rusten bij 0-1. De Belgen zijn nog niet in de wedstrijd geweest. Het liep in de eerste helft achter de feiten aan. De Rode Duivels mogen blij zijn dat het nog maar 0-1 staat. .

clock 43'

VAR voorkomt strafschop voor Oranje. Dumfries zet voor en in eerste instantie lijkt Castagne de bal tegen te houden met de arm. Hij zwiert zijn arm omhoog tijdens zijn tackle in een poging om de voorzet van Dumfries af te stoppen. In eerste instantie wijst Sanchez naar de stip, maar hij wordt teruggeroepen door de VAR. Het leidt tot het enige gejuich dat we in het Koning Boudewijnstadion al hebben gehoord. . eerste helft, minuut 43.