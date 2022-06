D(erby)-Day: Starten de Duivels nog eens met drietand De Bruyne-Hazard-Lukaku?

clock 09:00

vooraf, 09 uur . Laatste Derby der Lage Landen met inzet: 13 juni 1998. Het is de 127e keer dat België en Nederland tegenover elkaar staan, maar wel voor de eerste keer sinds 13 juni 1998 in een wedstrijd met inzet. Een wedstrijd die iedereen die ze zag, zich zeker nog herinnert. Op de eerste speeldag in groep E van het WK in Frankrijk hielden de Belgen Nederland toen in het Stade de France op een scoreloos gelijkspel, maar de match zit vooral in het geheugen vanwege het incident tussen Lorenzo Staelens en Patrick Kluivert, met een rode kaart voor Kluivert tot gevolg. In 2012 wonnen de Rode Duivels een oefenmatch met 4-2. Het begin van een succesperiode voor de nationale ploeg. Lees er alles over in het artikel net onder dit bericht. .