Engeland zakt uit hoogste niveau Nations League na nederlaag tegen Italië

Kopzorgen voor Gareth Southgate. Niet alleen zakt zijn Engeland naar niveau B in de Nations League, maar vooral de prestatie op het veld liet opnieuw te wensen over. Tot nu toe konden de Engelsen in deze Nations League nog maar een keer scoren, vanaf de stip dan nog.

Ook tegen Italië noteerden we nauwelijks schoten binnen het kader van de Three Lions. Ook de thuisploeg speelde zeker geen wereldpartij, maar het gevaar kwam toch van Italië. Het was Giacomo Raspadori die de match besliste met een raak schot vanaf de rand van de zestien.

Een kwartier voor tijd was er wel nog een lichtpuntje namens Harry Kane, maar in zijn zoektocht naar de gelijkmaker vond de spits tot twee keer toe Gianluigi Donnarumma op zijn weg. Aan de overkant strandde een afgeweken voorzet van Federico Dimarco in de slotminuten nog op de paal namens de Squadra Azzurri.



Maandag speelt Engeland nog tegen Duitsland maar het kan de laatste plek en de degradatie niet meer ontlopen. Er is nog werk aan de winkel voor Qatar. Op dat toernooi zal Engeland alleszins de tegenstander van vanavond niet tegenkomen want Italië kon zich zelfs niet plaatsen voor de eindfase.