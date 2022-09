Hongarije doet het weer in "Groep des Doods" dankzij pareltje van Szalai

Duitsland verloor nog geen wedstrijd onder bondscoach Hansi Flick, maar Adam Szalai legde de fans in Leipzig al na een kwartier het zwijgen op met een heerlijk doelpunt. Met zijn hak werkte de kapitein een hoekschop over de doelman in doel.

Een bijzonder doelpunt voor de 34-jarige want na deze Nations League zet hij een punt achter zijn carrière als international.

Niet veel daarna nam ook Gazdag doelman Ter Stegen onder vuur, maar zonder succes. Daarna namen de Duitsers de partij wel in handen, toch wat balbezit betreft, maar de Hongaren hielden stand.

Na deze zege is Hongarije enigszins verrassend de leider in deze poule van de Nations League. Vooraf had bijna niemand het land een kans gegeven naast Italië, Engeland en Duitsland. De Duitsers zijn uitgeteld voor de Final Four.