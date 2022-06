Herhaling EK-finale tussen Engeland en Italië kent geen winnaar

Geen winnaar in leeg stadion Wolverhampton

In een nagenoeg leeg stadion van Wolverhampton ontving Engeland Italië, een heruitgave van de EK-finale. Omdat er bij die finale heel wat ongeregeldheden waren met fans voor de match, werd de FA gestrafd door de UEFA. Het moet twee thuismatchen zonder fans spelen. Daarom zaten er alleen schoolkinderen in de tribunes.

Heel veel kregen de kinderen niet te zien. De beste kans voor Engeland was een trap van Mount op de dwarslat. Het was vooral Italië dat kansen had met Tonali, Scamacca en Pessina, maar doelman Ramsdale hield zijn ploeg recht.

Engeland heeft na drie matchen twee keer gelijk gespeeld en een keer verloren. Italië is groepsleider.