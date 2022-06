Inspiratieloze Engelsen beginnen met valse noot aan Nations League na nederlaag in Hongarije

Hongarije moest het in zijn openingswedstrijd van de Nations League wel stellen zonder zijn traditioneel fanatieke aanhang. Toch werd een achterpoortje om niet voor een leeg stadion te spelen en mochten kinderen tot 14 jaar de wedstrijd bijwonen.

Na een lang seizoen maakten de Engelsen in de beginfase niet meteen een gedreven indruk. Het steriele voetbal leverde hen ook nauwelijks kansen op. Hongarije oogde een pak gretiger, maar kon ook weinig versieren. Aan de rust stond het zo nog 0-0 na een pover schouwspel.

Na de pauze ontbrak de broodnodige scherpte nog steeds bij de Engelsen en net voorbij het uur haalde Reece James uiterst onhandig Zsolt Nagy neer in het eigen strafschopgebied. Scheidsrechter Soares Dias twijfelde niet en legde de bal terecht op de stip.

Het was Leipzig-middenvelder Szoboszlai die zich achter de bal zette en Pickford verschalkte. Engeland kwam in het slot nog dicht bij de gelijkmaker, maar verdediger Coady en een voorts onzichtbare Kane konden niet afwerken.

De grootste kans was zelfs nog voor de Hongaren. Na een knappe actie van invaller Kleinheisler duwde de vrijstaande Schäfer de bal nog over een leeg doel. Het maakte uiteindelijk allemaal niet veel meer uit.

Hongarije wint zo voor het eerst sinds het WK van 1962 nog eens van Engeland en neemt een vliegende start in de Nations League. Later vanavond komen ook Italië en Duitsland in dezelfde groep nog in actie.