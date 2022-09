Teleurstellend Spanje vergooit zijn leidersplaats tegen efficiënt Zwitserland

Een overwinning tegen Zwitserland en groepswinst was zeker voor de Spanjaarden. Mooie vooruitzichten, maar het kon de thuisploeg niet opzwepen. Voor de rust konden ze zelfs geen enkele doelpoging noteren.

Zwitserland, dat op de vorige speeldag Portugal al over de knie had gelegd, toonde wel daadkracht. Na 20 minuten kon Manuel Akanji de Zwitsers op voorsprong brengen.

Tijdens de pauze had Spanje dan toch een restje creativiteit gevonden in de kleedkamer. Marco Asensio, die bij Real Madrid zelden aan spelen toekomt, bediende Jordi Alba, die knap raak trof.

Maar het feestje was van korte duur in Zaragoza. Na een hoekschop kon Breel Embolo van dichtbij toeslaan. Een tweede doelpunt dat Spanje definitief tegen het canvas sloeg en een einde maakte aan 22 thuisduels zonder nederlaag. Spanje moet op de slotspeeldag winnen in Portugal om alsnog groepswinnaar te worden.