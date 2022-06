Zonder Benzema en Mbappé moet Frankrijk vrede nemen met een puntje in Kroatië

In vergelijking met de nederlaag tegen Denemarken koos de Franse bondscoach Didier Deschamps voor 10 nieuwe gezichten in Kroatië. Alleen Monaco-speler Aurélien Tchouamani mocht blijven staan.



Het veredelde B-elftal van de Fransen zag hoe voor de rust een doelpunt van Nkunku afgekeurd werd voor buitenspel. Vroeg in de 2e helft was het wel raak. Ben Yedder stuurde Rabiot in het straatje en die bleef koelbloedig oog in oog met Lovakovic.



Kroatië, met Modric die zijn 150e interland speelde, ging op zoek naar de gelijkmaker en vond die ook in het slotkwartier. Clauss stond maar net op het veld toen hij Kramaric ongelukkig raakte in de zestien. De spits van Hoffenheim pakte het cadeautje zelf uit.