LIVE: Schot Ansu Fati ultiem van de lijn gekeerd! Kroatië en Spanje trekken naar verlengingen

Brozovic draait, keert en pirouetteert even in de grote rechthoek. De Kroaat sluit zijn choreografie af met een draaibal naar de tweede paal, maar zijn plaatsbal mist kracht en richting.

eerste verlenging, minuut 106. Brozovic draait, keert en pirouetteert even in de grote rechthoek. De Kroaat sluit zijn choreografie af met een draaibal naar de tweede paal, maar zijn plaatsbal mist kracht en richting. .

Asensio perst de laatste lucht uit zijn longen en pakt nog eens uit met een ferme sprint. De Spaanse aanvaller snijdt naar binnen en haalt uit, maar zijn schot kaatst op twee Kroatische knieën terug. Olmo krijgt zo een herkansing, maar de middenvelder van Leipzig knalt hoog over.

eerste verlenging, minuut 104. Olmo onbesuisd. Asensio perst de laatste lucht uit zijn longen en pakt nog eens uit met een ferme sprint. De Spaanse aanvaller snijdt naar binnen en haalt uit, maar zijn schot kaatst op twee Kroatische knieën terug. Olmo krijgt zo een herkansing, maar de middenvelder van Leipzig knalt hoog over. .

clock 99'

eerste verlenging, minuut 99. Wie niet moe is, is Kovacic. De metronoom van Kroatië zet zich knap door op het middenveld en zet Majer op weg naar de goal. De aanvaller wil uithalen, maar wordt in de tang genomen door de Spanjaarden. Gevaar geweken. .