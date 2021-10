Vandenbempt: "Onheil is al geschied, zelfs met zege veeg je Frankrijk niet uit"

10:22 vooraf, 10 uur 22. Voor mij heeft deze match geen waarde. Peter Vandenbempt. Voor mij heeft deze match geen waarde. Peter Vandenbempt

10:20 vooraf, 10 uur 20. Vandenbempt: "Pijnlijker dan donderdag kan het niet worden". "Voor mij heeft deze match geen waarde", vindt onze commentator Peter Vandenbempt. "Het zal sowieso met een ander elftal zijn." "Er zijn twee mogelijkheden: ofwel vervangt de bondscoach enkel Hazard en Lukaku, zodat het elftal in de buurt van de basisploeg komt. Als je dan verliest, komt dat er wel nog eens bovenop. Of hij stelt een volledig ander elftal op met jongens die kunnen doorgroeien. Ongeacht het resultaat mogen we daar wel geen conclusies uit trekken." Vandenbempt begrijpt dat Courtois in zijn eerste reactie na de match tegen Frankrijk geen zin had in de partij om de 3e plek. "Voor Italië staat er dan nog net iets meer op het spel. Zij organiseren dat hier. Dan wil je als Europees kampioen het toernooi niet afsluiten met twee nederlagen." "Maar nog een keer: het onheil is al geschied voor de Rode Duivels. Zelfs bij een mooie overwinning veeg je niet weg wat er tegen Frankrijk is gebeurd. Omgekeerd geldt hetzelfde. Pijnlijker dan de nederlaag van donderdag kan niet." . Vandenbempt: "Pijnlijker dan donderdag kan het niet worden" "Voor mij heeft deze match geen waarde", vindt onze commentator Peter Vandenbempt. "Het zal sowieso met een ander elftal zijn."

"Er zijn twee mogelijkheden: ofwel vervangt de bondscoach enkel Hazard en Lukaku, zodat het elftal in de buurt van de basisploeg komt. Als je dan verliest, komt dat er wel nog eens bovenop. Of hij stelt een volledig ander elftal op met jongens die kunnen doorgroeien. Ongeacht het resultaat mogen we daar wel geen conclusies uit trekken."

Vandenbempt begrijpt dat Courtois in zijn eerste reactie na de match tegen Frankrijk geen zin had in de partij om de 3e plek. "Voor Italië staat er dan nog net iets meer op het spel. Zij organiseren dat hier. Dan wil je als Europees kampioen het toernooi niet afsluiten met twee nederlagen."

"Maar nog een keer: het onheil is al geschied voor de Rode Duivels. Zelfs bij een mooie overwinning veeg je niet weg wat er tegen Frankrijk is gebeurd. Omgekeerd geldt hetzelfde. Pijnlijker dan de nederlaag van donderdag kan niet."

10:17 vooraf, 10 uur 17.

10-10-2021 10-10-2021.

17:55 vooraf, 17 uur 55. In België zullen we verder werken met Lukaku en Hazard om ze klaar te krijgen voor hun clubs. Roberto Martinez. In België zullen we verder werken met Lukaku en Hazard om ze klaar te krijgen voor hun clubs. Roberto Martinez

17:54 vooraf, 17 uur 54. Martinez: "Een overload in de spieren bij Lukaku". Op de persconferentie daags voor de kleine finale gaf bondscoach Martinez wat extra uitleg bij het afhaken van Lukaku. "Romelu blesseerde zich op dezelfde manier als Hazard, een overload in de spieren." "Hier hebben we de faciliteiten niet om te werken zoals we willen met onze medische staf. We zullen in België verder werken om ze klaar te krijgen voor hun clubs. Thomas Foket zit in een andere situatie. Hij liep tijdens de opwarming tegen Frankrijk een blessure in de kuit op. Hopelijk herstellen ze snel." . Martinez: "Een overload in de spieren bij Lukaku" Op de persconferentie daags voor de kleine finale gaf bondscoach Martinez wat extra uitleg bij het afhaken van Lukaku. "Romelu blesseerde zich op dezelfde manier als Hazard, een overload in de spieren." "Hier hebben we de faciliteiten niet om te werken zoals we willen met onze medische staf. We zullen in België verder werken om ze klaar te krijgen voor hun clubs. Thomas Foket zit in een andere situatie. Hij liep tijdens de opwarming tegen Frankrijk een blessure in de kuit op. Hopelijk herstellen ze snel."



17:27 vooraf, 17 uur 27. Exit Lukaku. Na Eden Hazard en Thomas Foket zal ook Romelu Lukaku er zondag niet bij zijn in de wedstrijd tegen Italië. De spits was eerder vandaag al afwezig op de training en verlaat nu ook het kamp van de Rode Duivels in Italië. De afwezigheid van Lukaku betekent wellicht een basisplaats voor Michy Batshuayi. Verder wordt het uitkijken welke wijzigingen Roberto Martinez in zijn basiselftal zal doorvoeren. . Exit Lukaku Na Eden Hazard en Thomas Foket zal ook Romelu Lukaku er zondag niet bij zijn in de wedstrijd tegen Italië. De spits was eerder vandaag al afwezig op de training en verlaat nu ook het kamp van de Rode Duivels in Italië. De afwezigheid van Lukaku betekent wellicht een basisplaats voor Michy Batshuayi. Verder wordt het uitkijken welke wijzigingen Roberto Martinez in zijn basiselftal zal doorvoeren.

17:26 vooraf, 17 uur 26.

14:12 vooraf, 14 uur 12.

11:41 vooraf, 11 uur 41. Geen Lukaku op training. 21 Rode Duivels, 17 veldspelers en 4 doelmannen, zijn zaterdagvoormiddag in Turijn op het veld verschenen voor de laatste training in de voorbereiding op het duel met Italië voor de derde plaats in de UEFA Nations League van morgen. Romelu Lukaku was de enige afwezige. De spits van Chelsea scoorde donderdag zijn 68e doelpunt in 101 interlands, waarvan 51 in zijn laatste 51 wedstrijden voor de nationale elf. In de slotfase werd een tweede treffer van Lukaku nog afgekeurd vanwege buitenspel. Het is nog afwachten of zijn afwezigheid iets te betekenen heeft voor de match tegen Europees kampioen Italië. Zal Roberto Martinez enkele vaste waarden laten rusten of niet? . Geen Lukaku op training 21 Rode Duivels, 17 veldspelers en 4 doelmannen, zijn zaterdagvoormiddag in Turijn op het veld verschenen voor de laatste training in de voorbereiding op het duel met Italië voor de derde plaats in de UEFA Nations League van morgen. Romelu Lukaku was de enige afwezige. De spits van Chelsea scoorde donderdag zijn 68e doelpunt in 101 interlands, waarvan 51 in zijn laatste 51 wedstrijden voor de nationale elf. In de slotfase werd een tweede treffer van Lukaku nog afgekeurd vanwege buitenspel. Het is nog afwachten of zijn afwezigheid iets te betekenen heeft voor de match tegen Europees kampioen Italië. Zal Roberto Martinez enkele vaste waarden laten rusten of niet?

11:40 vooraf, 11 uur 40. UEFA Nations League Aanvoerder Eden Hazard en Thomas Foket haken af bij Rode Duivels

11:39 vooraf, 11 uur 39.

11:39 - Vooraf Vooraf, 11 uur 39

Opstelling Italië. Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Giacomo Raspadori, Moise Kean Opstelling Italië Gianluigi Donnarumma, Davide Calabria, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa, Giacomo Raspadori, Moise Kean

Opstelling België. Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jan Vertonghen, Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku, Leandro Trossard Opstelling België Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jan Vertonghen, Alexis Saelemaekers, Hans Vanaken, Axel Witsel, Yannick Carrasco, Dodi Lukebakio, Romelu Lukaku, Leandro Trossard