Nog een afvaller bij de Rode Duivels? Romelu Lukaku ontbreekt op training

vooraf, 11 uur 41. Geen Lukaku op training. 21 Rode Duivels, 17 veldspelers en 4 doelmannen, zijn zaterdagvoormiddag in Turijn op het veld verschenen voor de laatste training in de voorbereiding op het duel met Italië voor de derde plaats in de UEFA Nations League van morgen. Romelu Lukaku was de enige afwezige. De spits van Chelsea scoorde donderdag zijn 68e doelpunt in 101 interlands, waarvan 51 in zijn laatste 51 wedstrijden voor de nationale elf. In de slotfase werd een tweede treffer van Lukaku nog afgekeurd vanwege buitenspel. Het is nog afwachten of zijn afwezigheid iets te betekenen heeft voor de match tegen Europees kampioen Italië. Zal Roberto Martinez enkele vaste waarden laten rusten of niet? .