LIVE: Biedt troostfinale tegen Azzurri pleister op de wonde voor Rode Duivels?

4' eerste helft, minuut 4. Chiesa heeft er duidelijk zin in. Dit keer probeert hij het vanuit een scherpe hoek, maar zijn poging is niet gekadreerd. Italië vliegt er meteen stevig in. . Chiesa heeft er duidelijk zin in. Dit keer probeert hij het vanuit een scherpe hoek, maar zijn poging is niet gekadreerd. Italië vliegt er meteen stevig in.

3' eerste helft, minuut 3. Daar zijn de Italianen al een eerste keer. Pellegrini kan Chiesa lanceren in de zestien. Alderweireld kan zijn poging nog net afblokken. . Daar zijn de Italianen al een eerste keer. Pellegrini kan Chiesa lanceren in de zestien. Alderweireld kan zijn poging nog net afblokken.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Scheidsrechter Srdjan Jovanovic fluit de wedstrijd op gang. Kunnen de Rode Duivels Italië voor eigen volk verslaan? . Aftrap Scheidsrechter Srdjan Jovanovic fluit de wedstrijd op gang. Kunnen de Rode Duivels Italië voor eigen volk verslaan?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

14:58 vooraf, 14 uur 58. Volksliederen. Schitterend weer in Turijn voor deze wedstrijd. De volksliederen weerklinken in het Juventus Stadium. De Italiaanse tifosi geven opnieuw het beste van zichzelf. . Volksliederen Schitterend weer in Turijn voor deze wedstrijd. De volksliederen weerklinken in het Juventus Stadium. De Italiaanse tifosi geven opnieuw het beste van zichzelf.

14:47 vooraf, 14 uur 47. Italië heeft de cijfers mee. Italië heeft het thuisvoordeel in het Juventus Stadium en ook de statistieken zijn in het voordeel van de Squadra Azzurra. De huidige Europese kampioen heeft niet meer verloren in een knock-outwedstrijd tegen de Rode sinds de kwartfinale van het EK 1972. . Italië heeft de cijfers mee Italië heeft het thuisvoordeel in het Juventus Stadium en ook de statistieken zijn in het voordeel van de Squadra Azzurra. De huidige Europese kampioen heeft niet meer verloren in een knock-outwedstrijd tegen de Rode sinds de kwartfinale van het EK 1972.

14:46 "Enjoy" is niet meteen het woord dat bij ons opkomt. vooraf, 14 uur 46. "Enjoy" is niet meteen het woord dat bij ons opkomt.

14:45 vooraf, 14 uur 45.

14:40 vooraf, 14 uur 40.

14:18 vooraf, 14 uur 18. Geen verlengingen, meteen penalty's. In de eerste editie van de Nations League draaide de troostfinale tussen Engeland en Zwitserland uit op verlengingen en uiteindelijk kon Engeland pas in de penaltyreeks het verschil maken. Als er vandaag geen winnaar is na de reguliere speeltijd, gaan we meteen over tot penalty's. Er worden dan geen verlengingen afgewerkt. . Geen verlengingen, meteen penalty's In de eerste editie van de Nations League draaide de troostfinale tussen Engeland en Zwitserland uit op verlengingen en uiteindelijk kon Engeland pas in de penaltyreeks het verschil maken. Als er vandaag geen winnaar is na de reguliere speeltijd, gaan we meteen over tot penalty's. Er worden dan geen verlengingen afgewerkt.

14:17 vooraf, 14 uur 17.

14:12 vooraf, 14 uur 12. 5 wissels bij Italië. Roberto Mancini gooit zijn basiself flink door elkaar na de nederlaag tegen Spanje in de halve finale. Verratti, Jorginho, Insigne, Bernardeschi en de geschorste Bonucci verdwijnen uit de ploeg. Zij worden vervangen door Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Berardi en Acerbi. . 5 wissels bij Italië Roberto Mancini gooit zijn basiself flink door elkaar na de nederlaag tegen Spanje in de halve finale. Verratti, Jorginho, Insigne, Bernardeschi en de geschorste Bonucci verdwijnen uit de ploeg. Zij worden vervangen door Locatelli, Pellegrini, Raspadori, Berardi en Acerbi.

14:11 vooraf, 14 uur 11. Revanche voor verlies op EK? De Rode Duivels krijgen net als afgelopen donderdag in de halve finale een kans om revanche te nemen. Tegen Frankrijk lukte het niet om de verloren halve finale op het WK door te spoelen. Vandaag kunnen ze proberen om de rekening te vereffenen met Italië, dat afgelopen zomer te sterk bleek in de kwartfinales van het EK. Barella en Insigne brachten de Azzurri toen op een 0-2-voorsprong in de eerste helft. Nog voor de rust kon Lukaku vanaf de penaltystip de aansluitingstreffer maken, maar verder raakten de Rode Duivels niet meer in de tweede helft. . Revanche voor verlies op EK? De Rode Duivels krijgen net als afgelopen donderdag in de halve finale een kans om revanche te nemen. Tegen Frankrijk lukte het niet om de verloren halve finale op het WK door te spoelen. Vandaag kunnen ze proberen om de rekening te vereffenen met Italië, dat afgelopen zomer te sterk bleek in de kwartfinales van het EK.



Barella en Insigne brachten de Azzurri toen op een 0-2-voorsprong in de eerste helft. Nog voor de rust kon Lukaku vanaf de penaltystip de aansluitingstreffer maken, maar verder raakten de Rode Duivels niet meer in de tweede helft.

13:58 vooraf, 13 uur 58.

13:53 vooraf, 13 uur 53. Geen Kevin De Bruyne in de basis. Roberto Martinez laat Kevin De Bruyne aan de kant voor deze partij tegen Italië. Hij zit op de bank. Romelu Lukaku en Eden Hazard zijn al opnieuw thuis en dus heeft de bondscoach plaats voor wat nieuwe namen. Hans Vanaken mag aan de match beginnen op het middenveld, in de spits rekenen we op Michy Batshuayi. . Geen Kevin De Bruyne in de basis Roberto Martinez laat Kevin De Bruyne aan de kant voor deze partij tegen Italië. Hij zit op de bank. Romelu Lukaku en Eden Hazard zijn al opnieuw thuis en dus heeft de bondscoach plaats voor wat nieuwe namen.

Hans Vanaken mag aan de match beginnen op het middenveld, in de spits rekenen we op Michy Batshuayi.

13:30 vooraf, 13 uur 30.

13:17 vooraf, 13 uur 17.

10:22 vooraf, 10 uur 22. Voor mij heeft deze match geen waarde. Peter Vandenbempt. Voor mij heeft deze match geen waarde. Peter Vandenbempt

10:20 vooraf, 10 uur 20. Vandenbempt: "Pijnlijker dan donderdag kan het niet worden". "Voor mij heeft deze match geen waarde", vindt onze commentator Peter Vandenbempt. "Het zal sowieso met een ander elftal zijn." "Er zijn twee mogelijkheden: ofwel vervangt de bondscoach enkel Hazard en Lukaku, zodat het elftal in de buurt van de basisploeg komt. Als je dan verliest, komt dat er wel nog eens bovenop. Of hij stelt een volledig ander elftal op met jongens die kunnen doorgroeien. Ongeacht het resultaat mogen we daar wel geen conclusies uit trekken." Vandenbempt begrijpt dat Courtois in zijn eerste reactie na de match tegen Frankrijk geen zin had in de partij om de 3e plek. "Voor Italië staat er dan nog net iets meer op het spel. Zij organiseren dat hier. Dan wil je als Europees kampioen het toernooi niet afsluiten met twee nederlagen." "Maar nog een keer: het onheil is al geschied voor de Rode Duivels. Zelfs bij een mooie overwinning veeg je niet weg wat er tegen Frankrijk is gebeurd. Omgekeerd geldt hetzelfde. Pijnlijker dan de nederlaag van donderdag kan niet." . Vandenbempt: "Pijnlijker dan donderdag kan het niet worden" "Voor mij heeft deze match geen waarde", vindt onze commentator Peter Vandenbempt. "Het zal sowieso met een ander elftal zijn."

"Er zijn twee mogelijkheden: ofwel vervangt de bondscoach enkel Hazard en Lukaku, zodat het elftal in de buurt van de basisploeg komt. Als je dan verliest, komt dat er wel nog eens bovenop. Of hij stelt een volledig ander elftal op met jongens die kunnen doorgroeien. Ongeacht het resultaat mogen we daar wel geen conclusies uit trekken."

Vandenbempt begrijpt dat Courtois in zijn eerste reactie na de match tegen Frankrijk geen zin had in de partij om de 3e plek. "Voor Italië staat er dan nog net iets meer op het spel. Zij organiseren dat hier. Dan wil je als Europees kampioen het toernooi niet afsluiten met twee nederlagen."

"Maar nog een keer: het onheil is al geschied voor de Rode Duivels. Zelfs bij een mooie overwinning veeg je niet weg wat er tegen Frankrijk is gebeurd. Omgekeerd geldt hetzelfde. Pijnlijker dan de nederlaag van donderdag kan niet."