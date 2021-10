Vanavond Italië-Spanje: Donnarumma is niet meer welkom in Milaan

08:43

vooraf, 08 uur 43. Boodschap voor Donnarumma. Bij Italië staat Gianluigi Donnarumma (22) tussen de palen. Deze zomer wisselde hij AC Milan in voor PSG en die overstap ligt nog altijd zwaar op de maag van de Milan-aanhang. Donnarumma was al langer een spelletje aan het spelen met Milan en verhuisde in juni uiteindelijk transfervrij naar Parijs. Op een persbabbel vertelde Donnarumma dat hij rekening hield met boegeroep in San Siro. "Maar ik heb zin om weer in Milaan te spelen: AC Milan zal altijd mijn club blijven", suste hij. "Ik zou een vijandige reactie betreuren." Donnarumma weet wat hem te wachten staat. De Milan-aanhang hing in de buurt van hun stadion een duidelijk spandoek op. "In Milaan ben je nooit meer welkom", schreef de Curva Sud, met nog een scheldwoord als afsluiter. .