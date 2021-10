Rode Duivels zijn aangekomen in Italië voor Final 4 Nations League

17:52 vooraf, 17 uur 52. Buenosera Italia! De Rode Duivels zijn aangekomen in Turijn. Vanavond staan bondscoach Roberto Martinez en goalgetter Romelu Lukaku de pers te woord in Turijn. . Buenosera Italia! De Rode Duivels zijn aangekomen in Turijn. Vanavond staan bondscoach Roberto Martinez en goalgetter Romelu Lukaku de pers te woord in Turijn.

17:52 vooraf, 17 uur 52.

17:31 vooraf, 17 uur 31. UEFA Nations League Thorgan Hazard valt af voor Final Four, Arthur Theate is zijn vervanger

14:36 vooraf, 14 uur 36. Het is niet omdat ik in Frankrijk woon en mij er goed voel, dat ik de wedstrijd anders benader. Ik wil nog altijd 100 procent winnen. Lyon-verdediger Jason Denayer zal geen geschenken uitdelen. Het is niet omdat ik in Frankrijk woon en mij er goed voel, dat ik de wedstrijd anders benader. Ik wil nog altijd 100 procent winnen. Lyon-verdediger Jason Denayer zal geen geschenken uitdelen

14:35 vooraf, 14 uur 35.

14:34 vooraf, 14 uur 34. De Nations League betekent toch veel, want het blijft een trofee. Het is de kans om iets naar België te brengen. Vooral omdat we al in de halve finales zitten en er nog maar twee matchen resten. Het betekent dus veel voor ons en voor het land. Jason Denayer. De Nations League betekent toch veel, want het blijft een trofee. Het is de kans om iets naar België te brengen. Vooral omdat we al in de halve finales zitten en er nog maar twee matchen resten. Het betekent dus veel voor ons en voor het land. Jason Denayer

09:57 vooraf, 09 uur 57.

06-10-2021 06-10-2021.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Eerste groepstraining voor Frankrijk. Eerste groepstraining voor Frankrijk

19:49 vooraf, 19 uur 49. Theate tekent present op de training. Na Hugo Siquet en Nicolas Raskin was het dinsdag de beurt aan hun collega-belofteninternational Arthur Theate (Bologna) om in het nationaal oefencentrum in Tubeke mee te trainen met de Rode Duivels. Theate, afgelopen weekend nog goed voor een goal en een assist tegen Lazio, kwam voor de training bij de groep om de afwezigheid van Jason Denayer op te vangen. De verdediger van Olympique Lyon bleef met hinder binnen om individueel te werken, net als Thorgan Hazard en derde doelman Koen Casteels. Voor alle duidelijkheid: Theate zit momenteel niet in de 23-koppige selectie van Roberto Martinez voor de Nations League, maar de bondscoach kan wel nog steeds zieke of geblesseerde spelers vervangen. . Theate tekent present op de training Na Hugo Siquet en Nicolas Raskin was het dinsdag de beurt aan hun collega-belofteninternational Arthur Theate (Bologna) om in het nationaal oefencentrum in Tubeke mee te trainen met de Rode Duivels.



Theate, afgelopen weekend nog goed voor een goal en een assist tegen Lazio, kwam voor de training bij de groep om de afwezigheid van Jason Denayer op te vangen. De verdediger van Olympique Lyon bleef met hinder binnen om individueel te werken, net als Thorgan Hazard en derde doelman Koen Casteels.



Voor alle duidelijkheid: Theate zit momenteel niet in de 23-koppige selectie van Roberto Martinez voor de Nations League, maar de bondscoach kan wel nog steeds zieke of geblesseerde spelers vervangen.

15:10 vooraf, 15 uur 10. Voor het eerst sinds lang opnieuw twee broers bij Les Bleus. België heeft de broers Eden en Thorgan Hazard, Frankrijk heeft voor de match tegen de België ook twee broers in zijn gelederen. Voor het eerst zijn Lucas en Théo Hernandez samen opgeroepen door Didier Deschamps. Lucas was erbij toen Frankrijk in Rusland wereldkampioen werd in 2018, maar Théo (speler van Milan) werd pas voor het eerst opgeroepen vorige maand voor de WK-kwalificatiematch tegen Finland. De kans dat ze samen zullen spelen is wel klein, want Théo is een linksachter en ook Lucas speelt vaak op die plaats, al kan hij ook centraal achterin spelen. Het is het eerste broederpaar bij Frankrijk sinds de broers Revelli in de jaren 70. . Voor het eerst sinds lang opnieuw twee broers bij Les Bleus België heeft de broers Eden en Thorgan Hazard, Frankrijk heeft voor de match tegen de België ook twee broers in zijn gelederen. Voor het eerst zijn Lucas en Théo Hernandez samen opgeroepen door Didier Deschamps.

Lucas was erbij toen Frankrijk in Rusland wereldkampioen werd in 2018, maar Théo (speler van Milan) werd pas voor het eerst opgeroepen vorige maand voor de WK-kwalificatiematch tegen Finland. De kans dat ze samen zullen spelen is wel klein, want Théo is een linksachter en ook Lucas speelt vaak op die plaats, al kan hij ook centraal achterin spelen.



Het is het eerste broederpaar bij Frankrijk sinds de broers Revelli in de jaren 70.

15:08 vooraf, 15 uur 08. We konden hier als kind niet van dromen. Het is een uniek moment voor de hele familie. We hebben nog niet samen kunnen trainen, dus dat wordt leuk. Lucas Hernandez. We konden hier als kind niet van dromen. Het is een uniek moment voor de hele familie. We hebben nog niet samen kunnen trainen, dus dat wordt leuk. Lucas Hernandez

15:07 vooraf, 15 uur 07.

05-10-2021 05-10-2021.

20:37 vooraf, 20 uur 37. Thomas Meunier haakt af. Zoals verwacht heeft Thomas Meunier zich teruggetrokken voor de eindronde van de Nations League. Meunier liep afgelopen weekend bij Dortmund een knieblessure op. Thomas Foket werd door de bondscoach al opgeroepen als vervanger, waardoor het forfait van Meunier nog slechts een formaliteit was. Meunier meldde zich maandag nog wel bij de selectie, maar meteen was duidelijk dat hij niet zou kunnen spelen, waardoor de rechtsachter de groep snel weer heeft verlaten. . Thomas Meunier haakt af Zoals verwacht heeft Thomas Meunier zich teruggetrokken voor de eindronde van de Nations League. Meunier liep afgelopen weekend bij Dortmund een knieblessure op. Thomas Foket werd door de bondscoach al opgeroepen als vervanger, waardoor het forfait van Meunier nog slechts een formaliteit was. Meunier meldde zich maandag nog wel bij de selectie, maar meteen was duidelijk dat hij niet zou kunnen spelen, waardoor de rechtsachter de groep snel weer heeft verlaten.