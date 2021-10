Duivels kopje onder na 2-0-voorsprong: Hernandez knalt Frankrijk in slotminuut naar zege

Fase per fase

Fase per fase

90+8' tweede helft, minuut 98. Einde. Na de nederlaag in de halve finale van het WK beleven de Rode Duivels opnieuw een horrormatch tegen Frankrijk. Ze geven een 2-0-voorsprong uit handen en gaan in de slotfase nog de boot in met 2-3. Het wordt zondag de kleine finale tegen Italië. . Einde Na de nederlaag in de halve finale van het WK beleven de Rode Duivels opnieuw een horrormatch tegen Frankrijk. Ze geven een 2-0-voorsprong uit handen en gaan in de slotfase nog de boot in met 2-3. Het wordt zondag de kleine finale tegen Italië.

90+7' tweede helft tweede helft, minuut 97 match afgelopen

90+7' tweede helft, minuut 97. Vervanging bij Frankrijk, Jordan Veretout erin, Karim Benzema eruit wissel Karim Benzema Jordan Veretout

90+4' tweede helft, minuut 94.

90+3' tweede helft, minuut 93. 4 minuten extra. De extra tijd zit er bijna op. Het dreigt opnieuw een pijnlijke avond te worden voor de Belgen. Geen revanche tegen Frankrijk. . 4 minuten extra De extra tijd zit er bijna op. Het dreigt opnieuw een pijnlijke avond te worden voor de Belgen. Geen revanche tegen Frankrijk.

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij België, Michy Batshuayi erin, Timothy Castagne eruit wissel Timothy Castagne Michy Batshuayi

90+2' tweede helft, minuut 92. Vervanging bij Frankrijk, Leo Dubois erin, Benjamin Pavard eruit wissel Benjamin Pavard Leo Dubois

90+2' tweede helft, minuut 92.

90+1' tweede helft, minuut 91. IJskoude douche voor de Belgen. Niet te geloven! De Belgen gaan in de slotfase nog onderuit. Met een schitterende streep laat Hernandez Courtois kansloos achter. Het lijkt over & out voor de Belgen. . IJskoude douche voor de Belgen Niet te geloven! De Belgen gaan in de slotfase nog onderuit. Met een schitterende streep laat Hernandez Courtois kansloos achter. Het lijkt over & out voor de Belgen.



90+1' tweede helft, minuut 91.

90' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 90 door Theo Hernandez van Frankrijk. 2, 3. goal België Frankrijk einde 2 3

90' Pogba op de lat! Van 3-2 ging het bijna naar 2-3! Pogba krult een vrije trap over het muurtje, maar gelukkig voor de Rode Duivels ook op de lat. . tweede helft, minuut 90. Pogba op de lat! Van 3-2 ging het bijna naar 2-3! Pogba krult een vrije trap over het muurtje, maar gelukkig voor de Rode Duivels ook op de lat.

88' tweede helft, minuut 88.

88' Afgekeurde goal. Pech voor de Rode Duivels! De goal van Lukaku wordt op aangeven van de VAR afgekeurd voor buitenspel. . tweede helft, minuut 88. Afgekeurde goal Pech voor de Rode Duivels! De goal van Lukaku wordt op aangeven van de VAR afgekeurd voor buitenspel.

87' tweede helft, minuut 87. Lukaku treft weer raak! Lukaku doet het opnieuw! Na een heerlijke voorzet van Carrasco tikt Lukaku de bal van dichtbij in doel. De Belgen staan weer op voorsprong! . Lukaku treft weer raak! Lukaku doet het opnieuw! Na een heerlijke voorzet van Carrasco tikt Lukaku de bal van dichtbij in doel. De Belgen staan weer op voorsprong!



87' tweede helft, minuut 87. Plots een bijzonder gevaarlijke aanval van Frankrijk. Na een knappe één-twee met Benzema mikt Mbappé de bal rakelings naast. . Plots een bijzonder gevaarlijke aanval van Frankrijk. Na een knappe één-twee met Benzema mikt Mbappé de bal rakelings naast.

85' tweede helft, minuut 85. Zijn we op weg naar verlengingen? De spanning neemt toe in het Juventus Stadium. Nu een goal incasseren kan dodelijk zijn. . Zijn we op weg naar verlengingen? De spanning neemt toe in het Juventus Stadium. Nu een goal incasseren kan dodelijk zijn.

82' tweede helft, minuut 82.

80' tweede helft, minuut 80. De Belgen vinden voorlopig geen antwoord op dit Frankrijk. Eddy Snelders op Radio 1. De Belgen vinden voorlopig geen antwoord op dit Frankrijk Eddy Snelders op Radio 1