LIVE: Spanje speelt Duitsland tureluurs, Ramos is out met blessure

68' Gele kaart voor Jonathan Tah van Duitsland tijdens tweede helft, minuut 68 Jonathan Tah Duitsland

67' tweede helft, minuut 67. Een scherpe voorzet van Fabian Ruiz lijkt de geknipte assist voor de 5-0. Maar Morata komt 2 stapjes tekort om de forfaitscore op het bord te zetten. . Een scherpe voorzet van Fabian Ruiz lijkt de geknipte assist voor de 5-0. Maar Morata komt 2 stapjes tekort om de forfaitscore op het bord te zetten.

64' tweede helft, minuut 64. Neuer had zich zijn recordmatch sowieso anders ingebeeld. Dit is zijn 96e wedstrijd voor de Duitse nationale ploeg. Daarmee onttroont hij Sepp Maier als Duitse doelman met de meeste caps. Maar het is wel in mineur natuurlijk. . Neuer had zich zijn recordmatch sowieso anders ingebeeld. Dit is zijn 96e wedstrijd voor de Duitse nationale ploeg. Daarmee onttroont hij Sepp Maier als Duitse doelman met de meeste caps. Maar het is wel in mineur natuurlijk.

62' tweede helft, minuut 62. Daar is Spanje opnieuw! Koke legt af tot bij Ferran Torres, die zijn schot maar net naast ziet zoeven. . Daar is Spanje opnieuw! Koke legt af tot bij Ferran Torres, die zijn schot maar net naast ziet zoeven.

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Duitsland, Luca Waldschmidt erin, Leroy Sané eruit wissel Leroy Sané Luca Waldschmidt

62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Duitsland, Florian Neuhaus erin, Leon Goretzka eruit wissel Leon Goretzka Florian Neuhaus

59' tweede helft, minuut 59. Op het uur grijpt Joachim Löw in met een dubbele wissel. Maar wat levert dat nog op? . Op het uur grijpt Joachim Löw in met een dubbele wissel. Maar wat levert dat nog op?

56' tweede helft, minuut 56. Neuer wordt er moedeloos van. Gelukkig voor hem kopt Rodri de bal rakelings over. Duitsland is de speelpop van de Spanjaarden vanavond. . Neuer wordt er moedeloos van. Gelukkig voor hem kopt Rodri de bal rakelings over. Duitsland is de speelpop van de Spanjaarden vanavond.

56' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 56 door Ferrán Torres van Spanje. 4, 0. goal Spanje Duitsland 71' 4 0

53' tweede helft, minuut 53. 4-0, afslachting compleet. Voor de Duitsers is het een regelrechte horroravond. Ferran Torres rondt een snelle Spaanse tegenstoot netjes af, de assist was van Gaya. . 4-0, afslachting compleet Voor de Duitsers is het een regelrechte horroravond. Ferran Torres rondt een snelle Spaanse tegenstoot netjes af, de assist was van Gaya.

50' tweede helft, minuut 50. Spanje breekt weer uit. De snelle stroomstoten van de Spanjaarden blijven elkaar opvolgen. Morata perst een sprintje uit zijn benen, Olmo staat vogelvrij op de linkerkant. Maar de bal gaat naar de andere kant, waar de aanval ook eindigt. . Spanje breekt weer uit De snelle stroomstoten van de Spanjaarden blijven elkaar opvolgen. Morata perst een sprintje uit zijn benen, Olmo staat vogelvrij op de linkerkant. Maar de bal gaat naar de andere kant, waar de aanval ook eindigt.

49' tweede helft, minuut 49. De Duitsers moeten nog minstens 3 keer scoren, als ze de Final Four willen spelen. Bij een gelijkspel zijn ze namelijk groepswinnaar. . De Duitsers moeten nog minstens 3 keer scoren, als ze de Final Four willen spelen. Bij een gelijkspel zijn ze namelijk groepswinnaar.

47' tweede helft, minuut 47. En de Spanjaarden? Die willen voortdoen op hun elan. Olmo stormt met veel snelheid op doel af en trapt recht op Neuer. . En de Spanjaarden? Die willen voortdoen op hun elan. Olmo stormt met veel snelheid op doel af en trapt recht op Neuer.

46' tweede helft, minuut 46. Er is weer voetbal te zien in het Estadio Olimpico. Kunnen de Duitsers nog een vuist maken? . Er is weer voetbal te zien in het Estadio Olimpico. Kunnen de Duitsers nog een vuist maken?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Duitsland, Jonathan Tah erin, Niklas Süle eruit wissel Niklas Süle Jonathan Tah

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Spanje en Duitsland mogen gaan rusten met een 3-0-tussenstand. De Spanjaarden stuurden de Duitsers van het kastje naar de muur. De domper op de Spaanse feestvreugde is de blessure van Sergio Ramos. . Rust Spanje en Duitsland mogen gaan rusten met een 3-0-tussenstand. De Spanjaarden stuurden de Duitsers van het kastje naar de muur. De domper op de Spaanse feestvreugde is de blessure van Sergio Ramos.

44' eerste helft, minuut 44. Duitsland speelt nog altijd niets klaar. Spanje blijft swingend voetbal op de mat toveren. Ferran Torres snijdt nog eens door de Duitse defensie, maar twijfelt te lang. Weg is de kans op 4-0. . Duitsland speelt nog altijd niets klaar. Spanje blijft swingend voetbal op de mat toveren. Ferran Torres snijdt nog eens door de Duitse defensie, maar twijfelt te lang. Weg is de kans op 4-0.

44' eerste helft, minuut 44. Vervanging bij Spanje, Eric García erin, Sergio Ramos eruit wissel Sergio Ramos Eric García

42' eerste helft, minuut 42. Ramos geblesseerd. Aderlating voor de Spanjaarden. Sergio Ramos zit vastgenageld op de grond en heeft last van zijn kuit. Het is einde verhaal voor de Spaanse aanvoerder. . Ramos geblesseerd Aderlating voor de Spanjaarden. Sergio Ramos zit vastgenageld op de grond en heeft last van zijn kuit. Het is einde verhaal voor de Spaanse aanvoerder.

39' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 39 door Rodri van Spanje. 3, 0. goal Spanje Duitsland 71' 3 0

38' eerste helft, minuut 38. Neuer is voor de 3e keer geklopt. De Spanjaarden blijven voortsurfen op hun succes. Rodri kopt de hoekschop van Ruiz perfect binnen. 3-0 en we zijn nog niet eens halfweg. . Neuer is voor de 3e keer geklopt De Spanjaarden blijven voortsurfen op hun succes. Rodri kopt de hoekschop van Ruiz perfect binnen. 3-0 en we zijn nog niet eens halfweg.

38' Gele kaart voor Robin Koch van Duitsland tijdens eerste helft, minuut 38 Robin Koch Duitsland

36' eerste helft, minuut 36. De frustraties komen een 1e keer aan de oppervlakte bij de Duitsers. Koch loopt Morata stevig aan en wordt bestraft met een geel karton. . De frustraties komen een 1e keer aan de oppervlakte bij de Duitsers. Koch loopt Morata stevig aan en wordt bestraft met een geel karton.

34' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 34 door Ferrán Torres van Spanje. 2, 0. goal Spanje Duitsland 71' 2 0

33' eerste helft, minuut 33. Ferran Torres verdubbelt bonus. Dan toch bingo voor Ferran Torres! Olmo kopt eerst nog tegen de deklat, in de rebound jaagt Torres de bal in doel. Spanje zit op rozen. . Ferran Torres verdubbelt bonus Dan toch bingo voor Ferran Torres! Olmo kopt eerst nog tegen de deklat, in de rebound jaagt Torres de bal in doel. Spanje zit op rozen.

31' eerste helft, minuut 31. Ferran Torres ontpopt zich tot een gesel voor de Duitse defensie. Maar de bal gaat er voorlopig nog niet in. . Ferran Torres ontpopt zich tot een gesel voor de Duitse defensie. Maar de bal gaat er voorlopig nog niet in.

28' eerste helft, minuut 28. Bijna 2-0! Olmo steekt Ferran Torres diep. Maar de onvermijdelijke Neuer legt zijn lichaam in de baan van de bal. . Bijna 2-0! Olmo steekt Ferran Torres diep. Maar de onvermijdelijke Neuer legt zijn lichaam in de baan van de bal.

25' eerste helft, minuut 25. Duitsland kreunt onder de Spaanse druk. Tegen het flukse en dartele spel zijn ze momenteel niet opgewassen. . Duitsland kreunt onder de Spaanse druk. Tegen het flukse en dartele spel zijn ze momenteel niet opgewassen.

23' eerste helft, minuut 23. 2e goal Morata afgekeurd. Heerlijke aanval van de Spanjaarden! Sergi Roberto bedient Ferran Torres, die versnelt met de bal aan de voet. Morata staat aan de 2e paal te wachten en trapt binnen. Maar hij stond buitenspel. . 2e goal Morata afgekeurd Heerlijke aanval van de Spanjaarden! Sergi Roberto bedient Ferran Torres, die versnelt met de bal aan de voet. Morata staat aan de 2e paal te wachten en trapt binnen. Maar hij stond buitenspel.

22' eerste helft, minuut 22. Ferran Torres heeft de 2-0 aan zijn voet, maar de City-spits ziet zijn trap voorlangs gaan. Duitsland moet even herbronnen. . Ferran Torres heeft de 2-0 aan zijn voet, maar de City-spits ziet zijn trap voorlangs gaan. Duitsland moet even herbronnen.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Álvaro Morata van Spanje. 1, 0. goal Spanje Duitsland 71' 1 0

17' eerste helft, minuut 17. Morata opent de score. De Spanjaarden staan virtueel in de Final Four. Invaller Ruiz schildert de bal op het hoofd van Morata. Die knikt onhoudbaar binnen, Neuer was kansloos. . Morata opent de score De Spanjaarden staan virtueel in de Final Four. Invaller Ruiz schildert de bal op het hoofd van Morata. Die knikt onhoudbaar binnen, Neuer was kansloos.

14' eerste helft, minuut 14. Aan de overkant trapt Morata een gat in de lucht. Het gaat vlotjes heen en weer, het tempo ligt hoog. . Aan de overkant trapt Morata een gat in de lucht. Het gaat vlotjes heen en weer, het tempo ligt hoog.

13' eerste helft, minuut 13. Vervanging bij Spanje, Fabián Ruiz erin, Sergio Canales eruit wissel Sergio Canales Fabián Ruiz

12' eerste helft, minuut 12. Gnabry houdt Pau Torres eventjes aan de praat en vuurt een raket af. Maar die dekselse Pau Torres blokt het schot af. . Gnabry houdt Pau Torres eventjes aan de praat en vuurt een raket af. Maar die dekselse Pau Torres blokt het schot af.

12' eerste helft, minuut 12. De Duitsers hebben het evenwicht ondertussen hersteld. Ze schuiven zoetjesaan op, maar de Spaanse doelwachter verontrusten is nog niet gelukt. . De Duitsers hebben het evenwicht ondertussen hersteld. Ze schuiven zoetjesaan op, maar de Spaanse doelwachter verontrusten is nog niet gelukt.

8' eerste helft, minuut 8. Canales out. Kopzorgen voor Luis Enrique, want bij een baltoets schiet er iets in het dijbeen van Canales. Zijn vervanger luistert naar de naam Fabian Ruiz. . Canales out Kopzorgen voor Luis Enrique, want bij een baltoets schiet er iets in het dijbeen van Canales. Zijn vervanger luistert naar de naam Fabian Ruiz.

8' De Duitsers doen het met dit elftal. eerste helft, minuut 8. De Duitsers doen het met dit elftal Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

6' eerste helft, minuut 6. Neuer brengt redding. Sergio Ramos wil zijn flaters van vorig weekend uitwissen en schaart zich achter de vrije trap. Hij trapt staalhard naar de rechterhoek, Neuer pakt uit met een goede save. . Neuer brengt redding Sergio Ramos wil zijn flaters van vorig weekend uitwissen en schaart zich achter de vrije trap. Hij trapt staalhard naar de rechterhoek, Neuer pakt uit met een goede save.

5' eerste helft, minuut 5. Spanje smeekt om een strafschop, maar Dani Olmo maakte duidelijk een schwalbe. Het wordt een vrije trap voor de Spanjaarden net buiten de zestien. . Spanje smeekt om een strafschop, maar Dani Olmo maakte duidelijk een schwalbe. Het wordt een vrije trap voor de Spanjaarden net buiten de zestien.

2' eerste helft, minuut 2. Werner zoekt een eerste keer Gnabry op. Pau Torres doorziet dat plannetje en speelt terug naar zijn doelman . Werner zoekt een eerste keer Gnabry op. Pau Torres doorziet dat plannetje en speelt terug naar zijn doelman

1' eerste helft, minuut 1. De eerste kans komt op naam van Morata. Maar zijn schot is een eenvoudig oprapertje voor Neuer. . De eerste kans komt op naam van Morata. Maar zijn schot is een eenvoudig oprapertje voor Neuer.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Duitsland heeft de partij in het Estadio Olimpico op gang getrapt. Wie kroont zich tot groepswinnaar? Spanje of Duitsland? . Aftrap Duitsland heeft de partij in het Estadio Olimpico op gang getrapt. Wie kroont zich tot groepswinnaar? Spanje of Duitsland?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:31 De basiself van Duitsland. vooraf, 20 uur 31. De basiself van Duitsland Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:31 De opstelling van Spanje. vooraf, 20 uur 31. De opstelling van Spanje Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:30 vooraf, 20 uur 30. Spanje of Duitsland? In een rechtstreeks duel mogen Spanje en Duitsland onder elkaar uitmaken wie de finaleronde speelt van de Nations League. Volg de match hier op de voet. . Spanje of Duitsland? In een rechtstreeks duel mogen Spanje en Duitsland onder elkaar uitmaken wie de finaleronde speelt van de Nations League. Volg de match hier op de voet.

20:30 - Vooraf Vooraf, 20 uur 30

Opstelling Spanje. Unai Simón, Sergi Roberto, Sergio Ramos, Pau Torres, José Luis Gayá, Sergio Canales, Rodri, Koke, Dani Olmo, Álvaro Morata, Ferrán Torres Opstelling Spanje Ferrán Torres, Álvaro Morata, Dani Olmo, Koke, Rodri, Sergio Canales, José Luis Gayá, Pau Torres, Sergio Ramos, Sergi Roberto, Unai Simón

Opstelling Duitsland. Manuel Neuer, Matthias Ginter, Niklas Süle, Robin Koch, Leon Goretzka, Ilkay Gündogan, Toni Kroos, Philipp Max, Leroy Sané, Serge Gnabry, Timo Werner Opstelling Duitsland Timo Werner, Serge Gnabry, Leroy Sané, Philipp Max, Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Leon Goretzka, Robin Koch, Niklas Süle, Matthias Ginter, Manuel Neuer