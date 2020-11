VIDEO: Vroege treffer van Jaremtsjoek (Gent) helpt Oekraïne niet vooruit tegen Duitsland

Duitsland heeft een 2e keer gewonnen in de Nations League en een 2e keer was Oekraïne het slachtoffer. Gent-spits Jaremtsjoek opende nog wel vroeg de bezoekende score, maar Sané en Werner (2) draaiden de rollen nog simpel om. Omdat Spanje een steek liet vallen tegen Zwitserland, wipt Duitsland over Spanje naar de leiding in de groep.