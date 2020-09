VIDEO: Fati schrijft geschiedenis en steelt de show samen met Ramos

De match was nauwelijks begonnen of debutant Fati werd in het strafschopgebied tegen de grond gewerkt. Een taakje waar Sergio Ramos niet nerveus van wordt. De aanvoerder van Spanje en Real Madrid trapte via de vingertoppen van doelman Piatov in doel. Oekraïne kon al na 3 minuten aan een inhaalrace beginnen op het oefenveld van Real Madrid.

Het belangrijkste om te weten over Oekraïne was dat ze met drie (oude) bekenden in de basis speelden. Malinovski (ex-Genk), Mychajlytsjenko (Anderlecht) en Jaremtsjoek (AA Gent). Sobol, Makarenko en Plastoen bleven op de bank. Spanje domineerden en meer dan een schot recht op De Gea van Mychajlytsjenko kwam het niet.

Na een halfuur gooide Olmo de bal voor doel en daar was Ramos opnieuw. De verdediger scoorde met een prachtige kopbal zijn 23e goal voor Spanje. Die andere uitblinker, Ansu Fati, besliste de match nog voor de rust. De 17 jarige dribbelde zich voorbij zijn verdediger en trapte heerlijk in de verste hoek (zie video). Hij is meteen de jongste doelpuntenmaker voor Spanje in de geschiedenis.

De tweede helft was een maat voor niets. Oekraïne was vooral beducht voor een pandoering. Bij Malinovski was er duidelijk sprake van frustratie. Hij pakte geel voor een stevige overtreding en had daarna makkelijk een tweede gele kaart kunnen krijgen. Spanje liet zich niet van de wijs brengen. Invaller Ferran Torres legde de eindstand vast door nog knap binnen te knallen: 4-0. Ook voor hem zijn eerste goal voor de nationale ploeg. Jaremtsjoek miste in de extra tijd een grote kans op een eerredder.