Doelpunt in 97e minuut verrast Duitsers tegen Spanje in Nations League

Op een doelpunt was het lang wachten in Stuttgart, maar iets na het uur maakte Chelsea-aanvaller Timo Werner er dan toch werk van. Na een strakke pass vanop links van debutant Gosens zette hij eerst nog drie spelers in de wind om vervolgens af te werken vanop de rand van het zestienmetergebied.



Diep in de blessuretijd kwam Spanje toch nog met de gelijkmaker toen Gaya kon binnenkoppen na een voorzet van Rodrigo.

Bij de start van de tweede helft maakte bij Spanje Ansu Fati zijn opwachting. Met zijn 17 jaar en 308 dagen is hij de op één na jongste Spaanse international ooit. Alleen Angel Zubieta was nog jonger toen hij in 1936 in actie kwam met zijn 17 jaar en 284 dagen.