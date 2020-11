Fransen veroordelen Zweden tot degradatie in Nations League

Frankrijk had zich door een zege op Portugal al geplaatst voor de Final Four, maar voor Zweden stond er wel nog wat op het spel. Als het beter kon doen dan Kroatië (thuis tegen Portugal) zou het de degradatie kunnen vermijden.

De Zweden begonnen goed, met een snelle goal van Claesson, weliswaar met een afgeweken bal. De Fransen speelden allerminst met hun B-elftal en dus stond er genoeg kwaliteit op het terrein om de situatie recht te zetten.

Giroud, die erin slaagde geen enkele keer te scoren tijdens het succesvolle WK voor de Fransen, liet zien dat een gebrek aan matchritme hem niet deerde. Met 2 treffers brengt hij zijn totaal op 44 interlandgoals, 7 stuks verwijderd van het record van Thierry Henry.

Na de 3-2 van Quaison werd het toch nog spannend en de Zweden speelden in de slotfase ridder of mis. Doelman Olsen trok op een vrijschop mee naar voren, maar luidde zo de ondergang in. Op de counter kon Coman simpel scoren voor een leeg doel.