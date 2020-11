LIVE: Portugal en Frankrijk strijden in topduel om de macht in hun groep

Fase per fase

Fase per fase

12' eerste helft, minuut 12. Patricio krijgt het even warm in zijn kooi. De pass van Griezmann op Martial is precies op maat. De spits staat plots op 20 centimeter van de doelman, maar die geeft zich niet gewonnen: 0-0.

10' eerste helft, minuut 10. Schicht Coman. Ook Patricio moet zich een eerste keer bewijzen. Coman laat zich een eerste keer opmerken. Hij kan trappen, maar de Portugese doelman bokst weg.

8' eerste helft, minuut 8. Een misverstand tussen Ronaldo en Joao Felix in de aanval. De wedstrijd is voorlopig prima in evenwicht.

5' eerste helft, minuut 5. 1e poging is van Ronaldo. Cristiano Ronaldo tekent voor de eerste bal tussen de palen. Iedereen weet dat hij gaat trappen, maar niemand houdt hem tegen. Behalve de doelman.

3' eerste helft, minuut 3. Rabiot probeert iets te forceren met een subtiele pass door de verdediging. Maar hij steekt de bal net wat te hard en Martial raakt er niet meer bij.

1' eerste helft, minuut 1. Start! De bal rolt in het Estadio da Luz. Het is akelig stil, maar we hopen dat de fans thuis toch verwend worden met topvoetbal.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Portugal oefende eerder deze week tegen Andorra. Het werd een makkelijke 7-0-zege. Frankrijk had niet zo'n fraaie generale repetitie. Het ging in eigen huis verrassend onderuit tegen Finland.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Internationaal voetbal Finland stooft Frankrijk een peer: wereldkampioen lijdt zeldzame thuisnederlaag

16:42 vooraf, 16 uur 42. Mbappé niet in de wedstrijdkern. Kylian Mbappé zal vanavond naar alle waarschijnlijkheid niet spelen tegen Portugal. De ster van PSG kwam met een lichte blessure naar de nationale ploeg en raakt niet fit. Frankrijk heeft het nieuws nog niet officieel bevestigd, maar de naam van Mbappé staat niet tussen de lijst met geselecteerde spelers.



16:42 - Vooraf Vooraf, 16 uur 42

Opstelling Portugal. Rui Patrício, João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Raphaël Guerreiro, Danilo Pereira, Bruno Fernandes, William Carvalho, João Félix, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva Opstelling Portugal Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, João Félix, William Carvalho, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Raphaël Guerreiro, Rúben Dias, José Fonte, João Cancelo, Rui Patrício

Opstelling Frankrijk. Hugo Lloris, Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Lucas Hernández, Adrien Rabiot, N'Golo Kanté, Paul Pogba, Kingsley Coman, Anthony Martial, Antoine Griezmann Opstelling Frankrijk Antoine Griezmann, Anthony Martial, Kingsley Coman, Paul Pogba, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Lucas Hernández, Presnel Kimpembe, Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Hugo Lloris