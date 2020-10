Griezmann en Mbappé loodsen Frankrijk naar zege in heruitgave WK-finale

3 dagen geleden sloten Frankrijk en Portugal hun duel af met een brilscore. Beide teams bleven daardoor samen op de leiderstroon zitten met 7 punten.

In de strijd voor de groepswinst kon Frankrijk vanavond maar beter winnen op het veld van Kroatië.

In de heenmatch verloren de Kroaten al met dezelfde 4-2-cijfers als in de WK-finale. Ook vandaag trok Frankrijk aan het langste eind.

Griezmann opende al na 9 minuten de score. Halfweg de 2e helft bracht Vlasic de bordjes in evenwicht. Nadat Mbappé 10 minuten voor tijd de 1-2 in doel gewerkt had, hield doelman Lloris Frankrijk overeind met enkele goede reddingen.