Kroatië kan geen wraak nemen tegen Frankrijk in bisnummer WK-finale

De uitslag van de wedstrijd was dus een déjà vu van 2 jaar geleden, het scoreverloop was iets anders. De Kroaten kwamen immers op voorsprong in het Stade de France, na een fraaie treffer van Lovren.

De wereldkampioen stelde nog voor de rust orde op zaken. Griezmann verzilverde een assist van Martial, die in de toegevoegde tijd ook voor de 2-1 zorgde. Het doelpunt kwam wel op naam van de Kroatische doelman Livakovic, die de bal via zijn schouder in doel zag verdwijnen.

Na de koffie bracht Brekalo Kroatië toch weer langszij. Zijn eerste interlandgoal was van fraaie makelij. Na een uitstekende pass van Kovacevic wurmde hij zich voorbij enkele Fransen: 2-2.

Meer zat er evenwel niet in voor de Kroaten, die in het laatste halfuur nog 2 goals incasseerden. Ook Upamecano maakte zijn eerste goal voor zijn land met een rake kopbal. Giroud legde vanaf de stip de 4-2 vast en zorgde zo voor een kopie van de uitslag van de WK-finale.