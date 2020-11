LIVE: Tielemans bezorgt Rode Duivels droomstart, Wind brengt de Denen weer langszij

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. De Rode Duivels zijn nog niet zeker van hun plekje bij de Final Four. Halfweg liggen ze wel op koers tegen de Denen. Tielemans opende al vroeg de score, Wind zorgde voor de 1-1. De Denen bleven daarna de gevaarlijkste ploeg. . Rust De Rode Duivels zijn nog niet zeker van hun plekje bij de Final Four. Halfweg liggen ze wel op koers tegen de Denen. Tielemans opende al vroeg de score, Wind zorgde voor de 1-1. De Denen bleven daarna de gevaarlijkste ploeg.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

44' eerste helft, minuut 44. Foutje Alderweireld. Alderweireld verkijkt zich op een hoge bal van Kjær naar Poulsen. Maar hij herstelt snel zijn foutje en werkt de bal in hoekschop. Die levert geen nieuw doelgevaar op.

41' eerste helft, minuut 41. Poulsen net niet! Het blijft opletten voor de prikken van de Denen. Eriksen slingert de bal gevaarlijk voor doel, Poulsen kan net niet bij de voorzet. Hier komen de Belgen toch weer goed weg.

39' eerste helft, minuut 39. De Denen ondergaan het spel, maar ze zijn toch de gevaarlijkste ploeg geweest. Het wordt geen gezondheidswandeling voor de Belgen. Peter Vandenbempt op Radio 1.

37' eerste helft, minuut 37. Mertens gooit de bal nog eens voor de kooi, maar Schmeichel heerst in de lucht en plukt de bal. Het blijft spannend in Leuven, het kan hier nog alle kanten uit.

36' eerste helft, minuut 36. Braithwaite is toch aan een opvallende eerste helft bezig. Met een knappe rush op rechts zet hij Vertonghen in de wind, maar zijn voorzet heeft niet dezelfde kwaliteit. Tielemans bewaart de rust en speelt rustig terug naar Courtois.

34' eerste helft, minuut 34. Snedige aanval van de Belgen. Mertens lanceert Thorgan Hazard. Die wil op zijn beurt doortikken naar Lukaku, maar de Denen kunnen de bal nog in hoekschop werken. Die levert niks op voor de Rode Duivels.

29' eerste helft, minuut 29. Lukaku net naast! De Rode Duivels komen nog eens gevaarlijk opzetten. De Bruyne schildert de bal op het hoofd van Lukaku en die kopt van dichtbij nipt naast.

28' eerste helft, minuut 28. De Denen groeien toch in de wedstrijd, terwijl de Rode Duivels achteraan toch niet altijd een zekere indruk geven. De buit is nog niet binnen, zoveel is duidelijk.

27' eerste helft, minuut 27. Delaney versiert een hoekschop na een vrije trap voor de Denen. Courtois zit glorieus naast de bal, maar Wind kan niet op doel koppen. De herneming van Wass gaat ruim over.

24' eerste helft, minuut 24. Courtois voorkomt 1-2! De Rode Duivels ontsnappen aan de 1-2! Wind kruipt nu in de rol van aangever en lanceert Braithwaite in de zestien. Die heeft een zee van ruimte, maar Courtois komt goed uit en voorkomt een tweede tegengoal.

20' eerste helft, minuut 20. De Bruyne waagt zijn kans met een verre knal, maar zijn schot is te slap om Schmeichel te verschalken. Geen man overboord voor de Rode Duivels, ook bij een puntendeling zijn ze nog steeds geplaatst voor de Final Four.

18' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 18 door Jonas Wind van Denemarken. 1, 1. goal België Denemarken rust 1 1

17' eerste helft, minuut 17. Wind kopt de gelijkmaker binnen. Denemarken komt uit het niks langszij. Een afgeblokt schot van Braithwaite komt wat gelukkig bij Wind terecht en die kopt de gelijkmaker voorbij Courtois.



12' eerste helft, minuut 12. De Belgen hebben de wedstrijd helemaal onder controle. Peter Vandenbempt op Radio 1.

10' eerste helft, minuut 10. Niet te vroeg victorie kraaien, dat is de boodschap voor de Belgen. 2 jaar geleden liepen ze in de beslissende wedstrijd tegen Zwitserland 0-2 uit, maar gingen ze uiteindelijk wel met 5-2 onderuit en grepen zo naast de Final Four.

6' eerste helft, minuut 6. De Denen hebben niet meteen een reactie na de vroege openingstreffer van Tielemans. De Rode Duivels hebben alles netjes onder controle.

3' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 3 door Youri Tielemans van België. 1, 0. goal België Denemarken rust 1 0

3' eerste helft, minuut 3. Tielemans doet het weer! Tielemans herhaalt zijn kunstje van tegen Engeland en brengt de Rode Duivels al vroeg op voorsprong. Met een precies gericht afstandsschot neemt hij Leicester-collega Schmeichel te grazen en bezorgt hij de Belgen een droomstart.



2' eerste helft, minuut 2. Toch al meteen een eerste keer schrikken voor de Rode Duivels. Alderweireld speelt de bal te nonchalant terug op Courtois. Braithwaite zit er net niet tussen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. De Rode Duivels trappen de wedstrijd tegen Denemarken op gang. Verzekeren ze zich van een plaatsje bij de Final Four?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:35 vooraf, 20 uur 35. Als we de FIFA ranglijst als uitgangspunt mogen nemen, dan ziet het er vanavond goed uit voor de Belgen. Denemarken staat pas 13e, terwijl de Rode Duivels nog steeds de ranking aanvoeren. Na het missen van het WK 2014 en het EK 2016 waren de Denen 2 jaar geleden wél van de partij op het WK in Rusland. Daar werden ze in de 1/8e finales na strafschoppen uitgeschakeld door Kroatië, de latere finalist.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Wij zijn het niet gewoon om voor een gelijkspel te spelen. Enkel wanneer de laatste 10 minuten ingaan, kunnen we naar de tussenstand kijken. Roberto Martinez.

20:23 Thibaut Courtois speelt vanavond zijn 81e interland voor België. vooraf, 20 uur 23. Thibaut Courtois speelt vanavond zijn 81e interland voor België.

20:15 vooraf, 20 uur 15. Dendoncker en Chadli stonden vorige week ook al aan de aftrap in de oefeninterland tegen Zwitserland, maar spelen in een interland met inzet, dat is voor beiden al even geleden. Voor Dendoncker is het de eerste keer sinds begin september 2019 en het met 0-4 gewonnen EK-kwalificatieduel in Schotland. Chadli stond een maand later nog aan de aftrap tegen San Marino, toen de Belgen met 9-0 wonnen en Chadli één keer scoorde.

20:05 vooraf, 20 uur 05. Zwitserland-scenario vermijden. Exact 2 jaar geleden gingen de Rode Duivels pijnlijk onderuit tegen Zwitserland en zo grepen ze op de valreep naast een plek bij de Final Four in de Nations League. Zelfs een nederlaag met 1 doelpunt verschil was toen voldoende voor kwalificatie, maar het werd uiteindelijk een 5-2-nederlaag voor de Belgen. Vanavond tegen de Denen hebben de Belgen nog 1 punt nodig om de Final Four te halen.

19:40 vooraf, 19 uur 40. 3 wissels bij Denemarken. In vergelijking met de vorige wedstrijd tegen IJsland zien we toch een aantal wijzigingen bij de Denen. Vestergaard, Stryger Larsen en Jensen verdwijnen uit de basiself. Hun plaatsen worden ingenomen door Genk-speler Maehle, Hojbjerg en Wind.

19:29 Zo treedt Denemarken vanavond aan. vooraf, 19 uur 29. Zo treedt Denemarken vanavond aan.

19:25 Geen Doku op de bank, hij is blijkbaar toch niet helemaal fit genoeg. Dedryck Boyata, die tegen Engeland ook moest afhaken, is nu wel beschikbaar. vooraf, 19 uur 25. Geen Doku op de bank, hij is blijkbaar toch niet helemaal fit genoeg. Dedryck Boyata, die tegen Engeland ook moest afhaken, is nu wel beschikbaar.

19:21 vooraf, 19 uur 21. Chadli en Dendoncker komen in de ploeg. Roberto Martinez heeft zijn ploeg amper door elkaar geschud in vergelijking met de match tegen Engeland. Thomas Meunier en Axel Witsel zijn er door een schorsing niet bij. Zij worden vervangen door respectievelijk Nacer Chadli en Leander Dendoncker.

18:26 vooraf, 18 uur 26. Duivels naar Final Four? Spanje en Frankrijk konden zich eerder al plaatsen voor de Final Four van de Nations League, de overige 2 plaatsjes worden vanavond ingevuld. Italië is er ook bij, als het weet te winnen in Bosnië. Kan België dat klavertjevier van ronkende namen vervolledigen? Een gelijkspel tegen Denemarken volstaat.

16:42 vooraf, 16 uur 42. Rode Duivels Digitale tifo van vermiste Théo Hayez tijdens België-Denemarken voor nieuwe tips

21:17 vooraf, 21 uur 17. Martinez: "Speculeren op een punt? We weten niet eens hoe dat moet". Martinez: "Speculeren op een punt? We weten niet eens hoe dat moet"

20:07 vooraf, 20 uur 07. Rode Duivels gaan woensdag op zoek naar minstens een punt tegen Denemarken. Rode Duivels gaan woensdag op zoek naar minstens een punt tegen Denemarken

19:33 vooraf, 19 uur 33. Definitief geen Eden Hazard, Doku en Boyata licht onzeker. Een miraculeuze verschijning van Eden Hazard hebben we een dag voor de match tegen Denemarken niet gezien. De speler van Real Madrid is definitief in Spanje gebleven, al is het niet meteen duidelijk of hij nog altijd besmet is met het coronavirus. Ook Thomas Meunier en Axel Witsel zijn er niet bij, omdat zij een gele kaart en dus een schorsingsdag opraapten tegen Engeland. "Boyata en Doku waren niet 100% voor de match tegen Engeland. Hun situatie moeten we nog eens bekijken. Voor de rest is iedereen beschikbaar", zegt de bondscoach.

Ook Thomas Meunier en Axel Witsel zijn er niet bij, omdat zij een gele kaart en dus een schorsingsdag opraapten tegen Engeland. "Boyata en Doku waren niet 100% voor de match tegen Engeland. Hun situatie moeten we nog eens bekijken. Voor de rest is iedereen beschikbaar", zegt de bondscoach.

19:32 vooraf, 19 uur 32. Eden keek ernaar uit om alsnog aan te sluiten bij de groep en zo nog te kunnen spelen voor de Duivels in 2020. Maar hij heeft gewoon te veel pech gehad dit jaar. Ik ben zeker dat we in 2021 de beste versie van Eden zullen zien. Roberto Martinez.

11:06 vooraf, 11 uur 06. Geen positieve corona-Duivels. De laatste testronde bij de Belgische nationale ploeg heeft geen positieve gevallen bij de spelers opgeleverd. Dat meldt de bond. Vorige week haakte Thomas Kaminski af na een positieve test. Eden Hazard bleef in Madrid, omdat hij positief testte.

11:05 vooraf, 11 uur 05. UEFA Nations League Late penalty van Eriksen redt Denemarken in strijd met België

11:04 vooraf, 11 uur 04. België heeft nog 1 punt nodig voor Final Four. De Rode Duivels spelen morgen in Leuven hun laatste groepsmatch van de Nations League tegen Denemarken. Ze hebben tegen hun enige overgebleven concurrent nog 1 puntje nodig om zich te plaatsen voor de Final Four.

11:04 - Vooraf Vooraf, 11 uur 04

Opstelling België. Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Leander Dendoncker, Nacer Chadli, Dries Mertens, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne Opstelling België Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens, Nacer Chadli, Leander Dendoncker, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Jan Vertonghen, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Thibaut Courtois

Opstelling Denemarken. Kasper Schmeichel, Daniel Wass, Simon Kjær, Andreas Christensen, Joakim Mæhle, Christian Eriksen, Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Martin Braithwaite, Jonas Wind, Yussuf Poulsen Opstelling Denemarken Yussuf Poulsen, Jonas Wind, Martin Braithwaite, Thomas Delaney, Pierre-Emile Højbjerg, Christian Eriksen, Joakim Mæhle, Andreas Christensen, Simon Kjær, Daniel Wass, Kasper Schmeichel