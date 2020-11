Definitief geen surprise act van Eden Hazard bij de Rode Duivels

19:33

vooraf, 19 uur 33. Definitief geen Eden Hazard, Doku en Boyata licht onzeker. Een miraculeuze verschijning van Eden Hazard hebben we een dag voor de match tegen Denemarken niet gezien. De speler van Real Madrid is definitief in Spanje gebleven, al is het niet meteen duidelijk of hij nog altijd besmet is met het coronavirus. Ook Thomas Meunier en Axel Witsel zijn er niet bij, omdat zij een gele kaart en dus een schorsingsdag opraapten tegen Engeland. "Boyata en Doku waren niet 100% voor de match tegen Engeland. Hun situatie moeten we nog eens bekijken. Voor de rest is iedereen beschikbaar", zegt de bondscoach. .