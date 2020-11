Chadli en Dendoncker komen in de ploeg voor sleutelmatch tegen Denemarken

Geen Doku op de bank, hij is blijkbaar toch niet helemaal fit genoeg. Dedryck Boyata, die tegen Engeland ook moest afhaken, is nu wel beschikbaar.

Geen Doku op de bank, hij is blijkbaar toch niet helemaal fit genoeg. Dedryck Boyata, die tegen Engeland ook moest afhaken, is nu wel beschikbaar.

Chadli en Dendoncker komen in de ploeg. Roberto Martinez heeft zijn ploeg amper door elkaar geschud in vergelijking met de match tegen Engeland. Thomas Meunier en Axel Witsel zijn er door een schorsing niet bij. Zij worden vervangen door respectievelijk Nacer Chadli en Leander Dendoncker.

Duivels naar Final Four? Spanje en Frankrijk konden zich eerder al plaatsen voor de Final Four van de Nations League, de overige 2 plaatsjes worden vanavond ingevuld. Italië is er ook bij, als het weet te winnen in Bosnië. Kan België dat klavertjevier van ronkende namen vervolledigen? Een gelijkspel tegen Denemarken volstaat.