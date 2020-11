Alle Rode Duivels testen coronanegatief daags voor Denemarken

De laatste testronde bij de Belgische nationale ploeg heeft geen positieve gevallen bij de spelers opgeleverd. Dat meldt de bond. Vorige week haakte Thomas Kaminski af na een positieve test. Eden Hazard bleef in Madrid, omdat hij positief testte.

De laatste testronde bij de Belgische nationale ploeg heeft geen positieve gevallen bij de spelers opgeleverd. Dat meldt de bond. Vorige week haakte Thomas Kaminski af na een positieve test. Eden Hazard bleef in Madrid, omdat hij positief testte.

België heeft nog 1 punt nodig voor Final Four. De Rode Duivels spelen morgen in Leuven hun laatste groepsmatch van de Nations League tegen Denemarken. Ze hebben tegen hun enige overgebleven concurrent nog 1 puntje nodig om zich te plaatsen voor de Final Four.