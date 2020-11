Onze reporter ziet een lachende Lukaku op training: een goed teken voor vanavond?

09:35

vooraf, 09 uur 35. Met of zonder Lukaku? Achter de naam van Romelu Lukaku staat nog een vraagteken. De aanvaller is net hersteld van een spierblessure, gisteravond pikte hij wel aan bij de groep. Onze reporter zag een lachende Lukaku. Een goed teken voor vanavond? Rond 19.45u, een uur voor de aftrap, geeft de bondscoach zijn team vrij. Dan weet u of de Rode Duivels met of zonder Romelu Lukaku aan de wedstrijd tegen Engeland beginnen. En anders is het aan back-up Michy Batshuayi. Die was woensdag opnieuw 2 keer trefzeker tegen Zwitserland (2-1). .