LIVE: Tielemans en Mertens zetten België snel op rozen tegen Engeland

46' tweede helft, minuut 46. We zijn er weer aan begonnen! Romelu Lukaku wist nog niet te scoren, maar mag de tweede helft wel op gang trappen. Kunnen de Rode Duivels de voorsprong na de pauze verder uitdiepen? . We zijn er weer aan begonnen! Romelu Lukaku wist nog niet te scoren, maar mag de tweede helft wel op gang trappen. Kunnen de Rode Duivels de voorsprong na de pauze verder uitdiepen?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:44 rust, 21 uur 44. Wat doet Denemarken? Wel, de Denen zijn aan het winnen van IJsland. Na een overtreding van KVO-speler Ari Skulason trapte Christian Eriksen de 1-0 binnen vanop de stip. Als de situatie zo blijft, strijden België en Denemarken donderdag voor groepswinst en een ticket voor de Final Four. . Wat doet Denemarken? Wel, de Denen zijn aan het winnen van IJsland. Na een overtreding van KVO-speler Ari Skulason trapte Christian Eriksen de 1-0 binnen vanop de stip. Als de situatie zo blijft, strijden België en Denemarken donderdag voor groepswinst en een ticket voor de Final Four.

21:40 rust, 21 uur 40. Een goal van Tielemans en een prachtige vrije trap van Mertens zetten België op rozen.

21:31 rust, 21 uur 31. Vervanging bij Engeland, Harry Winks erin, Jordan Henderson eruit wissel Jordan Henderson Harry Winks

45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

45+3' eerste helft, minuut 48. We gaan rusten met een dubbele voorsprong. Na een mislukte Engelse aanval zit de eerste helft erop. Een afweken schot van Tielemans en een heerlijke vrije trap van Mertens zorgen voor een knappe dubbele voorsprong bij de rust. . We gaan rusten met een dubbele voorsprong Na een mislukte Engelse aanval zit de eerste helft erop. Een afweken schot van Tielemans en een heerlijke vrije trap van Mertens zorgen voor een knappe dubbele voorsprong bij de rust.

45+1' eerste helft, minuut 46. Vertonghen verdedigt heerlijk uit. Met een 'Zidane' ontdoet hij zich van twee Engelsen. Een mooi moment om de eerste helft mee af te sluiten, lijkt ons. . Vertonghen verdedigt heerlijk uit. Met een 'Zidane' ontdoet hij zich van twee Engelsen. Een mooi moment om de eerste helft mee af te sluiten, lijkt ons.

45' eerste helft, minuut 45. Twee minuten extra. Dat staat te lezen op het bord van de vierde scheidsrechter. . Twee minuten extra Dat staat te lezen op het bord van de vierde scheidsrechter.

44' eerste helft, minuut 44. Courtois staat op de goeie plek. Met de rust in zicht komt Kane nog tot een halve kans. Ondanks goed verdedigend werk van Denayer trapt hij nog op doel, maar Courtois staat op de goeie plek om het schot vanuit een scherpe hoek af te weren. . Courtois staat op de goeie plek Met de rust in zicht komt Kane nog tot een halve kans. Ondanks goed verdedigend werk van Denayer trapt hij nog op doel, maar Courtois staat op de goeie plek om het schot vanuit een scherpe hoek af te weren.

44' Gele kaart voor Axel Witsel van België tijdens eerste helft, minuut 44 Axel Witsel België

44' eerste helft, minuut 44. Axel Witsel krijgt als eerste geel. Witsel vangt Kane iets te enthousiast op en loopt zo tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Het was ook niet zijn eerste overtreding. . Axel Witsel krijgt als eerste geel Witsel vangt Kane iets te enthousiast op en loopt zo tegen de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Het was ook niet zijn eerste overtreding.

43' eerste helft, minuut 43. Kevin De Bruyne? Mason Mount en Eric Dier zien de bui al hangen.

42' eerste helft, minuut 42. Lukaku wordt op rechts gelanceerd door Meunier. Onze topschutter houdt Mings aan de praat en ziet de inlopende De Bruyne, alleen is de pass net niet secuur genoeg. . Lukaku wordt op rechts gelanceerd door Meunier. Onze topschutter houdt Mings aan de praat en ziet de inlopende De Bruyne, alleen is de pass net niet secuur genoeg.

41' eerste helft, minuut 41. Invaller Saka had meteen iets moois in gedachten. Hij dropt een bal in de rug van de verdediging, in de hoop dat Kane in het gat dook en kon afdrukken. Zo liep het niet, want de man die kwam opduiken was onze eigen Thibaut Courtois. . Invaller Saka had meteen iets moois in gedachten. Hij dropt een bal in de rug van de verdediging, in de hoop dat Kane in het gat dook en kon afdrukken. Zo liep het niet, want de man die kwam opduiken was onze eigen Thibaut Courtois.

39' eerste helft, minuut 39.

38' eerste helft, minuut 38. Vervanging bij Engeland, Bukayo Saka erin, Ben Chilwell eruit wissel Ben Chilwell Bukayo Saka

38' eerste helft, minuut 38. Chilwell geblesseerd. Ben Chilwell heeft nog even geprobeerd, maar moet dan toch naar de kant. De Chelsea-verdediger tast naar de onderrug wanneer hij vervangen wordt door Arsenal-youngster Bukayo Saka. . Chilwell geblesseerd Ben Chilwell heeft nog even geprobeerd, maar moet dan toch naar de kant. De Chelsea-verdediger tast naar de onderrug wanneer hij vervangen wordt door Arsenal-youngster Bukayo Saka.

37' eerste helft, minuut 37. Kevin De Bruyne is toch menselijk. Een verre crosspass naar Thorgan Hazard is te hard om binnen te houden. . Kevin De Bruyne is toch menselijk. Een verre crosspass naar Thorgan Hazard is te hard om binnen te houden.

34' eerste helft, minuut 34. Grealish raakt met een gelukje voorbij Denayer. Zijn voorzet bereikt Mason Mount, die zijn schot afgeblokt ziet worden. Intussen is Ben Chilwell, linksachter bij Chelsea, er bij gaan zitten. Moet Gareth Southgate nu al wisselen? . Grealish raakt met een gelukje voorbij Denayer. Zijn voorzet bereikt Mason Mount, die zijn schot afgeblokt ziet worden. Intussen is Ben Chilwell, linksachter bij Chelsea, er bij gaan zitten. Moet Gareth Southgate nu al wisselen?

33' eerste helft, minuut 33. Denayer heeft intussen ook al twee keer moeten ingrijpen: eerst met een block, dan met een tackle. Het is een teken dat de Engelsen toch steeds meer komen opzetten. . Denayer heeft intussen ook al twee keer moeten ingrijpen: eerst met een block, dan met een tackle. Het is een teken dat de Engelsen toch steeds meer komen opzetten.

31' eerste helft, minuut 31. Bad boy Mings. Tyrone Mings en Romelu Lukaku zijn even verwikkeld in een halve worstelpartij. Laten we hopen voor de Engelsen dat de centrale verdediger het hoofd koel houdt, want dat lukte in het verleden niet altijd. Zo kreeg hij het ooit eens aan de stok met Ibrahimovic en werd hij voor 5 duels geschorst nadat hij het hoofd van de Zweed had geraakt, die een elleboog in de andere richting had geworpen. Al moeten we wel zeggen dat het temperament van Mings de laatste jaren fel is verbeterd. . Bad boy Mings Tyrone Mings en Romelu Lukaku zijn even verwikkeld in een halve worstelpartij. Laten we hopen voor de Engelsen dat de centrale verdediger het hoofd koel houdt, want dat lukte in het verleden niet altijd. Zo kreeg hij het ooit eens aan de stok met Ibrahimovic en werd hij voor 5 duels geschorst nadat hij het hoofd van de Zweed had geraakt, die een elleboog in de andere richting had geworpen. Al moeten we wel zeggen dat het temperament van Mings de laatste jaren fel is verbeterd.

28' eerste helft, minuut 28. Zowel Kane als Chilwell proberen Grealish te bereiken met een voorzet. Eerst pakt Meunier uit met een goed block, daarna kopt Alderweireld lucide weg. . Zowel Kane als Chilwell proberen Grealish te bereiken met een voorzet. Eerst pakt Meunier uit met een goed block, daarna kopt Alderweireld lucide weg.

25' eerste helft, minuut 25.

25' eerste helft, minuut 25. Mertens en Martinez vliegen elkaar in de armen.

24' eerste helft, minuut 24. Mertens krult de 2-0 heerlijk binnen! Niet De Bruyne, maar Mertens neemt de vrije trap voor zijn rekening en de Leuvenaar krult die heerlijk in de korte hoek! Pickford is kansloos en zo staat het al snel 2-0. . Mertens krult de 2-0 heerlijk binnen! Niet De Bruyne, maar Mertens neemt de vrije trap voor zijn rekening en de Leuvenaar krult die heerlijk in de korte hoek! Pickford is kansloos en zo staat het al snel 2-0.

24' Doelpunt na vrije trap tijdens eerste helft, minuut 24 door Dries Mertens van België. 2, 0. vrije trap België Engeland 46' 2 0

22' eerste helft, minuut 22. Interessante vrije trap voor de Duivels. De Bruyne krijgt de overtreding mee na een ongelukkige ingreep van Declan Rice. De halve Ier lijkt de bal wel te spelen, waardoor hij zelf wordt aangetrapt door KDB. Die laat het niet aan zijn hart komen en staat zelf klaar om de vrije trap te nemen. Of wordt het toch Dries Mertens? . Interessante vrije trap voor de Duivels De Bruyne krijgt de overtreding mee na een ongelukkige ingreep van Declan Rice. De halve Ier lijkt de bal wel te spelen, waardoor hij zelf wordt aangetrapt door KDB. Die laat het niet aan zijn hart komen en staat zelf klaar om de vrije trap te nemen. Of wordt het toch Dries Mertens?

19' eerste helft, minuut 19. Geen grote verrassing op dit niveau, maar er wordt erg tactisch gespeeld. De Engelsen lokken Tielemans in de val door hem te dwingen tot een lange bal, die door de bezoekende verdediging netjes wordt opgevangen. . Geen grote verrassing op dit niveau, maar er wordt erg tactisch gespeeld. De Engelsen lokken Tielemans in de val door hem te dwingen tot een lange bal, die door de bezoekende verdediging netjes wordt opgevangen.

16' eerste helft, minuut 16. Meunier houdt de bal in het hoekje enig mooi binnen met een hakje. De Bruyne pikt en op en zwiept de bal meteen voor doel, waar Walker de bal in hoekschop werkt. Niet dat dat nodig was, want Lukaku stond nog niet waar hij moest staan. . Meunier houdt de bal in het hoekje enig mooi binnen met een hakje. De Bruyne pikt en op en zwiept de bal meteen voor doel, waar Walker de bal in hoekschop werkt. Niet dat dat nodig was, want Lukaku stond nog niet waar hij moest staan.

15' eerste helft, minuut 15. Vertonghen verslikt zich in zijn dribbel, waardoor Kane met de bal aan de haal kan gaan. Uiteindelijk is het Grealish die tot een schot komt, maar Denayer stond prima in de weg. Grealish is voorlopig de meest opvallende man bij de Engelsen. Zo incasseerde de man met de stalen kuiten ook al twee foutieve tackles. . Vertonghen verslikt zich in zijn dribbel, waardoor Kane met de bal aan de haal kan gaan. Uiteindelijk is het Grealish die tot een schot komt, maar Denayer stond prima in de weg. Grealish is voorlopig de meest opvallende man bij de Engelsen. Zo incasseerde de man met de stalen kuiten ook al twee foutieve tackles.

13' eerste helft, minuut 13. Na die redding van Lukaku kunnen we even terugdenken aan het openingsdoelpunt. De herhaling toonde namelijk dat het schot van Tielemans nog afweek op het been van Mings én dat Pickford er nog net met de vingertoppen bij zat. Uiteindelijk staat het toch 1-0 en daar zijn de Belgen niet rouwig om. . Na die redding van Lukaku kunnen we even terugdenken aan het openingsdoelpunt. De herhaling toonde namelijk dat het schot van Tielemans nog afweek op het been van Mings én dat Pickford er nog net met de vingertoppen bij zat. Uiteindelijk staat het toch 1-0 en daar zijn de Belgen niet rouwig om.

12' eerste helft, minuut 12. Lukaku redt op de lijn! Het hoofd van Harry Kane wordt gevonden op de hoekschop. Courtois lijkt er net niet bij te kunnen, maar Lukaku brengt redding en kopt de bal nog net in een nieuwe hoekschop. . Lukaku redt op de lijn! Het hoofd van Harry Kane wordt gevonden op de hoekschop. Courtois lijkt er net niet bij te kunnen, maar Lukaku brengt redding en kopt de bal nog net in een nieuwe hoekschop.

11' eerste helft, minuut 11. De Belgen moeten al meteen bij de pinken zijn, want Grealish duikt goed op aan de eerste paal. Alderweireld was gelukkig alert genoeg om de bal in hoekschop te werken. . De Belgen moeten al meteen bij de pinken zijn, want Grealish duikt goed op aan de eerste paal. Alderweireld was gelukkig alert genoeg om de bal in hoekschop te werken.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10.

10' eerste helft, minuut 10. Tielemans opent de score vanop afstand! Youri Tielemans scoort op z'n Tielemans. Vanop afstand knalt hij de bal laag in het hoekje en via de paal verdwijnt die in het Engelse doel, 1-0! . Tielemans opent de score vanop afstand! Youri Tielemans scoort op z'n Tielemans. Vanop afstand knalt hij de bal laag in het hoekje en via de paal verdwijnt die in het Engelse doel, 1-0!

10' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 10 door Youri Tielemans van België. 1, 0. goal België Engeland 46' 1 0

9' eerste helft, minuut 9. Grealish gaat makkelijk neer na een licht contact met Alderweireld. Een beetje sneu, want de kapitein van Aston Villa viel heel graag naar de grond. . Grealish gaat makkelijk neer na een licht contact met Alderweireld. Een beetje sneu, want de kapitein van Aston Villa viel heel graag naar de grond.

8' eerste helft, minuut 8. Het woord 'studieronde' is uitgevonden om de openingsfase te omschrijven. Het is langs beide kanten even wachten op een foutje bij de tegenstander. Daarnaast worden er niet al te veel risico's genomen. . Het woord 'studieronde' is uitgevonden om de openingsfase te omschrijven. Het is langs beide kanten even wachten op een foutje bij de tegenstander. Daarnaast worden er niet al te veel risico's genomen.

6' eerste helft, minuut 6. Rouwbanden bij Engeland. De Engelsen lopen allemaal rond met een zwarte rouwband rond de arm. In Engeland moesten ze vandaag afscheid nemen van Ray Clemence, die in zijn carrière meer dan 1.000 wedstrijden speelde, waaronder voor de Engelse nationale ploeg. . Rouwbanden bij Engeland De Engelsen lopen allemaal rond met een zwarte rouwband rond de arm. In Engeland moesten ze vandaag afscheid nemen van Ray Clemence, die in zijn carrière meer dan 1.000 wedstrijden speelde, waaronder voor de Engelse nationale ploeg.

5' eerste helft, minuut 5. Kevin De Bruyne is er weer bij.

5' eerste helft, minuut 5. Grealish, voor het eerst in de basis in een officiële interland, wordt neergehaald door Denayer. De daaropvolgende vrije trap levert niets op, want Vertonghen wordt in het pak neergetrokken en krijgt op zijn beurt het fluitsignaal mee. . Grealish, voor het eerst in de basis in een officiële interland, wordt neergehaald door Denayer. De daaropvolgende vrije trap levert niets op, want Vertonghen wordt in het pak neergetrokken en krijgt op zijn beurt het fluitsignaal mee.

3' eerste helft, minuut 3. Engeland verdedigt. In balverlies wordt er bij Engeland diep teruggezakt. Zelfs Grealish, die in steun van Harry Kane speelt, staat even vlak voor de eigen verdedigers. We zijn benieuwd of ze dat een hele wedstrijd kunnen en willen doen. . Engeland verdedigt In balverlies wordt er bij Engeland diep teruggezakt. Zelfs Grealish, die in steun van Harry Kane speelt, staat even vlak voor de eigen verdedigers. We zijn benieuwd of ze dat een hele wedstrijd kunnen en willen doen.

2' eerste helft, minuut 2. Witsel staat goed op te letten wanneer Pickford een lange bal richting Kane trapt. En opletten is nodig, want de spits van Tottenham is in bloedvorm. Even later wordt hij toch gevonden, maar trapt hij een slap schotje een meter naast. . Witsel staat goed op te letten wanneer Pickford een lange bal richting Kane trapt. En opletten is nodig, want de spits van Tottenham is in bloedvorm. Even later wordt hij toch gevonden, maar trapt hij een slap schotje een meter naast.

2' eerste helft, minuut 2. De Bruyne houdt sterke beer Mings probleemloos aan de praat en tikt de bal tot bij Meunier, die zijn voorzet niet tot bij Lukaku krijgt. . De Bruyne houdt sterke beer Mings probleemloos aan de praat en tikt de bal tot bij Meunier, die zijn voorzet niet tot bij Lukaku krijgt.

1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt in Leuven! Harry Kane trapt de wedstrijd tegen België op gang! Nemen de Rode Duivels revanche voor de nederlaag in Engeland? . De bal rolt in Leuven! Harry Kane trapt de wedstrijd tegen België op gang! Nemen de Rode Duivels revanche voor de nederlaag in Engeland?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

21:11 vooraf, 21 uur 11. Het is op een bepaalde manier indrukwekkend hoe vlot de Rode Duivels op een dubbele voorsprong zijn gekomen en hoe koelbloedig ze blijven voetballen. . Het is op een bepaalde manier indrukwekkend hoe vlot de Rode Duivels op een dubbele voorsprong zijn gekomen en hoe koelbloedig ze blijven voetballen.

20:41 vooraf, 20 uur 41. God Save the Brabançonne. Smeer uw keel in, want het is tijd voor de volskliederen. Het Engelse koor mag als eerste aan de bak, zo meteen is het aan de Rode Duivels. . God Save the Brabançonne Smeer uw keel in, want het is tijd voor de volskliederen. Het Engelse koor mag als eerste aan de bak, zo meteen is het aan de Rode Duivels.

20:41 vooraf, 20 uur 41. "Van dat experimentele elftal tegen Zwitserland blijven er maar twee over". "Van dat experimentele elftal tegen Zwitserland blijven er maar twee over"

20:40 vooraf, 20 uur 40. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:30 vooraf, 20 uur 30. De man met de gigantische kuiten. Let bij Engeland zeker op de nummer 16. Jack Grealish toverde in 7 wedstrijden bij Aston Villa al 4 doelpunten en 5 assists uit zijn sloffen. Boven die sloffen prijken de meest indrukwekkende kuiten uit de Premier League, extra in de verf gezet door zijn korte sokjes. . De man met de gigantische kuiten Let bij Engeland zeker op de nummer 16. Jack Grealish toverde in 7 wedstrijden bij Aston Villa al 4 doelpunten en 5 assists uit zijn sloffen. Boven die sloffen prijken de meest indrukwekkende kuiten uit de Premier League, extra in de verf gezet door zijn korte sokjes.

20:20 vooraf, 20 uur 20. Wat staat er op het spel? Na de zege tegen België leek Engeland te cruisen naar een plek bij de Final Four in de Nations League. Tot ze stomweg verloren van de Denen na een snelle rode kaart voor Harry Maguire. Een gelukje voor de Rode Duivels, die hun eigen lot daardoor terug in handen hebben. . Wat staat er op het spel? Na de zege tegen België leek Engeland te cruisen naar een plek bij de Final Four in de Nations League. Tot ze stomweg verloren van de Denen na een snelle rode kaart voor Harry Maguire. Een gelukje voor de Rode Duivels, die hun eigen lot daardoor terug in handen hebben.

19:43 vooraf, 19 uur 43. Engelse afwezigen. Bij Engeland komt veel druk op de schouders van aanvoerder Harry Kane. Die moet het vooraan een beetje zelf zien te rooien, want vaste partners Marcus Rashford en Raheem Sterling moesten afhaken. Rashford moest vrijdag al passen met een blessure, Sterling gooide pas vlak voor de start van de match de handdoek. . Engelse afwezigen Bij Engeland komt veel druk op de schouders van aanvoerder Harry Kane. Die moet het vooraan een beetje zelf zien te rooien, want vaste partners Marcus Rashford en Raheem Sterling moesten afhaken. Rashford moest vrijdag al passen met een blessure, Sterling gooide pas vlak voor de start van de match de handdoek.

19:39 vooraf, 19 uur 39. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:31 Heel wat verdedigende krachten in de basis bij Engeland. Bondscoach Gareth Southgate is duidelijk beducht voor de stootkracht van de Duivels. vooraf, 19 uur 31. Heel wat verdedigende krachten in de basis bij Engeland. Bondscoach Gareth Southgate is duidelijk beducht voor de stootkracht van de Duivels. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

19:29 vooraf, 19 uur 29.

19:23 vooraf, 19 uur 23. Martinez stelt sterkste 11 op. De speeltijd is duidelijk voorbij voor Roberto Martinez, daarom heeft hij voor zijn op papier sterkste opstelling gekozen (weliswaar zonder de afwezige Eden Hazard): Lukaku staat meteen aan de aftrap en krijgt Mertens in steun. De Bruyne mag vlak achter de spitsen als spelverdeler acteren. . Martinez stelt sterkste 11 op De speeltijd is duidelijk voorbij voor Roberto Martinez, daarom heeft hij voor zijn op papier sterkste opstelling gekozen (weliswaar zonder de afwezige Eden Hazard): Lukaku staat meteen aan de aftrap en krijgt Mertens in steun. De Bruyne mag vlak achter de spitsen als spelverdeler acteren.

19:19 vooraf, 19 uur 19. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:15 vooraf, 18 uur 15. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

18:13 vooraf, 18 uur 13. De kleedkamers van het King Power at Den Dreef-stadion zijn van internationale allure. De outfits van de spelers hangen klaar. . De kleedkamers van het King Power at Den Dreef-stadion zijn van internationale allure. De outfits van de spelers hangen klaar.

18:13 vooraf, 18 uur 13. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:54 vooraf, 16 uur 54. Leuven maakt zich klaar. De tenoren begeven zich richting het OHL-stadion, waar de interland vanavond plaatvsindt. Alles wordt in gereedheid gebracht voor een mooie affiche. . Leuven maakt zich klaar De tenoren begeven zich richting het OHL-stadion, waar de interland vanavond plaatvsindt. Alles wordt in gereedheid gebracht voor een mooie affiche.

16:47 De traditionele wandeling op wedstrijddag:. vooraf, 16 uur 47. De traditionele wandeling op wedstrijddag: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

16:44 vooraf, 16 uur 44. Lukaku in de selectie van 23. Goed nieuws! Roberto Martinez kan vanavond rekenen op Romelu Lukaku. De spits van Inter behoort tot de wedstrijdselectie van 23 spelers voor het duel met Engeland. Lukaku miste bij Inter 2 wedstrijden door een lichte adductorenblessure, maar speelde vorige week zondag wel opnieuw een kwartiertje mee tegen Atalanta. Hij voegde zich donderdag bij de selectie van de Duivels en trainde de eerste twee dagen individueel. Zaterdagavond pikte hij bij de laatste training in Tubeke aan bij de groep. . Lukaku in de selectie van 23 Goed nieuws! Roberto Martinez kan vanavond rekenen op Romelu Lukaku. De spits van Inter behoort tot de wedstrijdselectie van 23 spelers voor het duel met Engeland.



Lukaku miste bij Inter 2 wedstrijden door een lichte adductorenblessure, maar speelde vorige week zondag wel opnieuw een kwartiertje mee tegen Atalanta. Hij voegde zich donderdag bij de selectie van de Duivels en trainde de eerste twee dagen individueel. Zaterdagavond pikte hij bij de laatste training in Tubeke aan bij de groep.

16:43 vooraf, 16 uur 43. Zonder Dendoncker, Boyata en Doku. De Rode Duivels kunnen vanavond wel niet rekenen op Leander Dendoncker, Dedryck Boyata en Jérémy Doku. Het drietal was de voorbije dagen al twijfelachtig met lichte blessures. Naast Boyata, Dendoncker en Doku vallen ook vierde doelman Gaëtan Coucke en Joris Kayembe af. . Zonder Dendoncker, Boyata en Doku De Rode Duivels kunnen vanavond wel niet rekenen op Leander Dendoncker, Dedryck Boyata en Jérémy Doku. Het drietal was de voorbije dagen al twijfelachtig met lichte blessures.



Naast Boyata, Dendoncker en Doku vallen ook vierde doelman Gaëtan Coucke en Joris Kayembe af.

14:22 vooraf, 14 uur 22. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:30 vooraf, 12 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

09:35 vooraf, 09 uur 35. Met of zonder Lukaku? Achter de naam van Romelu Lukaku staat nog een vraagteken. De aanvaller is net hersteld van een spierblessure, gisteravond pikte hij wel aan bij de groep. Onze reporter zag een lachende Lukaku. Een goed teken voor vanavond? Rond 19.45u, een uur voor de aftrap, geeft de bondscoach zijn team vrij. Dan weet u of de Rode Duivels met of zonder Romelu Lukaku aan de wedstrijd tegen Engeland beginnen. En anders is het aan back-up Michy Batshuayi. Die was woensdag opnieuw 2 keer trefzeker tegen Zwitserland (2-1). . Met of zonder Lukaku? Achter de naam van Romelu Lukaku staat nog een vraagteken. De aanvaller is net hersteld van een spierblessure, gisteravond pikte hij wel aan bij de groep.

Onze reporter zag een lachende Lukaku. Een goed teken voor vanavond?

Rond 19.45u, een uur voor de aftrap, geeft de bondscoach zijn team vrij. Dan weet u of de Rode Duivels met of zonder Romelu Lukaku aan de wedstrijd tegen Engeland beginnen.

En anders is het aan back-up Michy Batshuayi. Die was woensdag opnieuw 2 keer trefzeker tegen Zwitserland (2-1).

09:34 vooraf, 09 uur 34. Onze reporter ziet een lachende Romelu Lukaku op training. Onze reporter ziet een lachende Romelu Lukaku op training

09:33 vooraf, 09 uur 33. Romelu Lukaku (r) maakt weer deel uit van de groep.

09:32 vooraf, 09 uur 32. Romelu Lukaku verstopt zich achter Thomas Meunier.

09:25 vooraf, 09 uur 25. De Belgen waren vorige maand beter dan de Engelsen, maar ze hebben te weinig kansen omgezet in doelpunten. En de goals die ze slikten waren ongelukkig: een flauwe penalty en een afgeweken bal. Oud-international Gert Verheyen. De Belgen waren vorige maand beter dan de Engelsen, maar ze hebben te weinig kansen omgezet in doelpunten. En de goals die ze slikten waren ongelukkig: een flauwe penalty en een afgeweken bal. Oud-international Gert Verheyen

09:05 vooraf, 09 uur 05. UEFA Nations League Rode Duivels zijn leidersplaats kwijt na nederlaag in Engeland

09:00 vooraf, 09 uur . Belgen kunnen tegen Engeland grote stap naar Final 4 zetten. De Rode Duivels staan vanavond voor een cruciaal duel met Engeland op de voorlaatste speeldag van de Nations League. Bij winst komt plaatsing voor de Final 4 heel dichtbij, verlies zou bijna zeker het einde van de kwalificatiekansen betekenen. Nemen de Belgen revanche voor 2-1-nederlaag vorige maand op Wembley? Volg de wedstrijd op deze pagina of luister naar Sporza op Radio 1. Aftrap om 20.45u in het stadion van Oud-Heverlee Leuven. . Belgen kunnen tegen Engeland grote stap naar Final 4 zetten De Rode Duivels staan vanavond voor een cruciaal duel met Engeland op de voorlaatste speeldag van de Nations League. Bij winst komt plaatsing voor de Final 4 heel dichtbij, verlies zou bijna zeker het einde van de kwalificatiekansen betekenen.

Nemen de Belgen revanche voor 2-1-nederlaag vorige maand op Wembley? Volg de wedstrijd op deze pagina of luister naar Sporza op Radio 1.



Aftrap om 20.45u in het stadion van Oud-Heverlee Leuven.

15-11-2020 15-11-2020.

15:42 vooraf, 15 uur 42. Southgate: "Lukaku is één van de beste spitsen ter wereld". Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft een plannetje klaar om de Rode Duivels een tweede keer een peer te stoven. Vooral Romelu Lukaku afstoppen is een van de grootste uitdagingen voor zijn ploeg. "Lukaku is ongetwijfeld één van de beste spitsen ter wereld. We moeten hem proberen af te stoppen, maar ook de aanvoer naar hem proberen af te sluiten. Spelen tegen een spits als Lukaku is voor onze verdedigers opnieuw een goede test." "Het is een uitdaging om hem proberen af te stoppen, maar dat komt ook door al het talent rondom hem bij België. Er lopen daar zoveel fantastische spelers rond. We moeten ook de aanvoer naar Lukaku zien af te sluiten." . Southgate: "Lukaku is één van de beste spitsen ter wereld" Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft een plannetje klaar om de Rode Duivels een tweede keer een peer te stoven. Vooral Romelu Lukaku afstoppen is een van de grootste uitdagingen voor zijn ploeg. "Lukaku is ongetwijfeld één van de beste spitsen ter wereld. We moeten hem proberen af te stoppen, maar ook de aanvoer naar hem proberen af te sluiten. Spelen tegen een spits als Lukaku is voor onze verdedigers opnieuw een goede test." "Het is een uitdaging om hem proberen af te stoppen, maar dat komt ook door al het talent rondom hem bij België. Er lopen daar zoveel fantastische spelers rond. We moeten ook de aanvoer naar Lukaku zien af te sluiten."

15:36 vooraf, 15 uur 36. We zullen hoogstens 50 procent balbezit hebben. Dat is zo in topmatchen. Je moet dan ook tactisch flexibel zijn en verdedigen tegen spelers met een fantastische techniek. We hebben ook de snelheid om op de counter te spelen, maar kunnen ook zelf de bal goed bijhouden. Gareth Southgate. We zullen hoogstens 50 procent balbezit hebben. Dat is zo in topmatchen. Je moet dan ook tactisch flexibel zijn en verdedigen tegen spelers met een fantastische techniek. We hebben ook de snelheid om op de counter te spelen, maar kunnen ook zelf de bal goed bijhouden Gareth Southgate

15:35 vooraf, 15 uur 35. Southgate: "Grote doel om altijd te winnen van ploegen als België". Bondscoach Gareth Southgate staat sinds 2016 aan het roer bij Engeland, maar zijn werk is zeker nog niet klaar. "Op termijn is het ons grote doel om altijd te winnen tegen grote ploegen als België", zegt hij. "Dat is altijd moeilijk geweest voor Engeland." "We zijn een topland, maar bewezen dat in het verleden te weinig tegen andere toplanden. Na het WK konden we intussen winnen van Spanje, Kroatië en België. Het begint dus te komen. Nu moeten we daar nog een constante van maken." . Southgate: "Grote doel om altijd te winnen van ploegen als België" Bondscoach Gareth Southgate staat sinds 2016 aan het roer bij Engeland, maar zijn werk is zeker nog niet klaar. "Op termijn is het ons grote doel om altijd te winnen tegen grote ploegen als België", zegt hij. "Dat is altijd moeilijk geweest voor Engeland." "We zijn een topland, maar bewezen dat in het verleden te weinig tegen andere toplanden. Na het WK konden we intussen winnen van Spanje, Kroatië en België. Het begint dus te komen. Nu moeten we daar nog een constante van maken."

15:30 vooraf, 15 uur 30. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

11:47 vooraf, 11 uur 47. Geen enkel coronageval meer. Corona zal morgenavond geen spelbreker zijn voor de nationale ploeg. Iedereen heeft negatief getest. Bondscoach Roberto Martinez hoeft dus niemand meer naar huis te sturen voor de interland tegen Engeland. Eerder deze week moest doelman Thomas Kaminski afhaken omdat hij positief had getest op het virus, net als Eden Hazard. . Geen enkel coronageval meer Corona zal morgenavond geen spelbreker zijn voor de nationale ploeg. Iedereen heeft negatief getest. Bondscoach Roberto Martinez hoeft dus niemand meer naar huis te sturen voor de interland tegen Engeland.

Eerder deze week moest doelman Thomas Kaminski afhaken omdat hij positief had getest op het virus, net als Eden Hazard.

08:44 vooraf, 08 uur 44. Geraakt Lukaku fit? Romelu Lukaku heeft gisteren apart getraind. De aanvaller is net hersteld van een adductorenblessure en deed het nog rustig aan met conditiecoach Johan Gerets. Naast Lukaku zijn ook Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jérémy Doku twijfelachtig. Kevin De Bruyne sloot wel aan bij de groep en kan morgenavond zijn rentree maken bij de nationale ploeg. Voor IJsland moest hij afhaken. . Geraakt Lukaku fit? Romelu Lukaku heeft gisteren apart getraind. De aanvaller is net hersteld van een adductorenblessure en deed het nog rustig aan met conditiecoach Johan Gerets.

Naast Lukaku zijn ook Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jérémy Doku twijfelachtig.

Kevin De Bruyne sloot wel aan bij de groep en kan morgenavond zijn rentree maken bij de nationale ploeg. Voor IJsland moest hij afhaken.

08:43 vooraf, 08 uur 43. Romelu Lukaku moet nog alleen rondjes lopen.

08:42 vooraf, 08 uur 42. De aanvaller traint nog apart.

08:41 vooraf, 08 uur 41. Romelu Lukaku krijgt instructies van conditiecoach Johan Gerets.

08:40 vooraf, 08 uur 40. Kevin De Bruyne (m) pikt weer aan op training.

14-11-2020 14-11-2020.

08:39 vooraf, 08 uur 39. Geen Rashford tegen België. Engeland heeft nog wat blessurenieuws gekregen voor de komende Nations League-matchen. Marcus Rashford zal uiteindelijk niet bij de groep aansluiten door een schouderblessure. Hij liep de blessure afgelopen weekend op bij zijn club. Na verdere onderzoeken is gebleken dat de spits niet inzetbaar is voor de matchen tegen België en IJsland. Rashford scoorde in de heenmatch tegen België nog de eerste Engelse goal. Het wordt zo steeds drukker in de ziekenboeg van Engeland. Wolverhampton-verdediger Coady mist het duel met België door coronaperikelen. Eerder raakte ook al bekend dat Alexander-Arnold en Gomez niet fit genoeg zijn. . Geen Rashford tegen België Engeland heeft nog wat blessurenieuws gekregen voor de komende Nations League-matchen. Marcus Rashford zal uiteindelijk niet bij de groep aansluiten door een schouderblessure. Hij liep de blessure afgelopen weekend op bij zijn club. Na verdere onderzoeken is gebleken dat de spits niet inzetbaar is voor de matchen tegen België en IJsland. Rashford scoorde in de heenmatch tegen België nog de eerste Engelse goal.

Het wordt zo steeds drukker in de ziekenboeg van Engeland. Wolverhampton-verdediger Coady mist het duel met België door coronaperikelen. Eerder raakte ook al bekend dat Alexander-Arnold en Gomez niet fit genoeg zijn.

08:39 vooraf, 08 uur 39. Vriendschappelijk Engeland houdt goeie generale repetitie voor België tegen Ierland

08:39 - Vooraf Vooraf, 08 uur 39

Opstelling België. Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Dries Mertens Opstelling België Dries Mertens, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thorgan Hazard, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thomas Meunier, Jan Vertonghen, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Thibaut Courtois

Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Tyrone Mings, Eric Dier, Kyle Walker, Kieran Trippier, Declan Rice, Jordan Henderson, Ben Chilwell, Mason Mount, Harry Kane, Jack Grealish Opstelling Engeland Jack Grealish, Harry Kane, Mason Mount, Ben Chilwell, Jordan Henderson, Declan Rice, Kieran Trippier, Kyle Walker, Eric Dier, Tyrone Mings, Jordan Pickford