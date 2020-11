Goed nieuws voor Rode Duivels: geen enkel coronageval meer

Romelu Lukaku heeft gisteren apart getraind. De aanvaller is net hersteld van een adductorenblessure en deed het nog rustig aan met conditiecoach Johan Gerets.

vooraf, 08 uur 44. Geraakt Lukaku fit? Romelu Lukaku heeft gisteren apart getraind. De aanvaller is net hersteld van een adductorenblessure en deed het nog rustig aan met conditiecoach Johan Gerets. Naast Lukaku zijn ook Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jérémy Doku twijfelachtig. Kevin De Bruyne sloot wel aan bij de groep en kan morgenavond zijn rentree maken bij de nationale ploeg. Voor IJsland moest hij afhaken. .

vooraf, 08 uur 39. Geen Rashford tegen België. Engeland heeft nog wat blessurenieuws gekregen voor de komende Nations League-matchen. Marcus Rashford zal uiteindelijk niet bij de groep aansluiten door een schouderblessure. Hij liep de blessure afgelopen weekend op bij zijn club. Na verdere onderzoeken is gebleken dat de spits niet inzetbaar is voor de matchen tegen België en IJsland. Rashford scoorde in de heenmatch tegen België nog de eerste Engelse goal. Het wordt zo steeds drukker in de ziekenboeg van Engeland. Wolverhampton-verdediger Coady mist het duel met België door coronaperikelen. Eerder raakte ook al bekend dat Alexander-Arnold en Gomez niet fit genoeg zijn. .