Bondscoach Engeland: "We moeten aanvoer naar Lukaku afsluiten"

15:42 vooraf, 15 uur 42. Southgate: "Lukaku is één van de beste spitsen ter wereld". Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft een plannetje klaar om de Rode Duivels een tweede keer een peer te stoven. Vooral Romelu Lukaku afstoppen is een van de grootste uitdagingen voor zijn ploeg. "Lukaku is ongetwijfeld één van de beste spitsen ter wereld. We moeten hem proberen af te stoppen, maar ook de aanvoer naar hem proberen af te sluiten. Spelen tegen een spits als Lukaku is voor onze verdedigers opnieuw een goede test." "Het is een uitdaging om hem proberen af te stoppen, maar dat komt ook door al het talent rondom hem bij België. Er lopen daar zoveel fantastische spelers rond. We moeten ook de aanvoer naar Lukaku zien af te sluiten."

15:36 vooraf, 15 uur 36. We zullen hoogstens 50 procent balbezit hebben. Dat is zo in topmatchen. Je moet dan ook tactisch flexibel zijn en verdedigen tegen spelers met een fantastische techniek. We hebben ook de snelheid om op de counter te spelen, maar kunnen ook zelf de bal goed bijhouden. Gareth Southgate.

15:35 vooraf, 15 uur 35. Southgate: "Grote doel om altijd te winnen van ploegen als België". Bondscoach Gareth Southgate staat sinds 2016 aan het roer bij Engeland, maar zijn werk is zeker nog niet klaar. "Op termijn is het ons grote doel om altijd te winnen tegen grote ploegen als België", zegt hij. "Dat is altijd moeilijk geweest voor Engeland." "We zijn een topland, maar bewezen dat in het verleden te weinig tegen andere toplanden. Na het WK konden we intussen winnen van Spanje, Kroatië en België. Het begint dus te komen. Nu moeten we daar nog een constante van maken."

11:47 vooraf, 11 uur 47. Geen enkel coronageval meer. Corona zal morgenavond geen spelbreker zijn voor de nationale ploeg. Iedereen heeft negatief getest. Bondscoach Roberto Martinez hoeft dus niemand meer naar huis te sturen voor de interland tegen Engeland. Eerder deze week moest doelman Thomas Kaminski afhaken omdat hij positief had getest op het virus, net als Eden Hazard.

Eerder deze week moest doelman Thomas Kaminski afhaken omdat hij positief had getest op het virus, net als Eden Hazard.

08:44 vooraf, 08 uur 44. Geraakt Lukaku fit? Romelu Lukaku heeft gisteren apart getraind. De aanvaller is net hersteld van een adductorenblessure en deed het nog rustig aan met conditiecoach Johan Gerets. Naast Lukaku zijn ook Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jérémy Doku twijfelachtig. Kevin De Bruyne sloot wel aan bij de groep en kan morgenavond zijn rentree maken bij de nationale ploeg. Voor IJsland moest hij afhaken.

Naast Lukaku zijn ook Dedryck Boyata, Leander Dendoncker en Jérémy Doku twijfelachtig.

Kevin De Bruyne sloot wel aan bij de groep en kan morgenavond zijn rentree maken bij de nationale ploeg. Voor IJsland moest hij afhaken.

08:43 vooraf, 08 uur 43. Romelu Lukaku moet nog alleen rondjes lopen.

08:42 vooraf, 08 uur 42. De aanvaller traint nog apart.

08:41 vooraf, 08 uur 41. Romelu Lukaku krijgt instructies van conditiecoach Johan Gerets.