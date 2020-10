Trossard en Doku starten tegen IJsland, Lukaku is aanvoerder

20:24 vooraf, 20 uur 24. De Rode Duivels willen met een goede prestatie hun oktober-drieluik afsluiten. Bondscoach Roberto Martinez zegt dat de spelers alvast "klaar zijn om zich te herpakken na de tweede helft tegen Engeland". . De Rode Duivels willen met een goede prestatie hun oktober-drieluik afsluiten. Bondscoach Roberto Martinez zegt dat de spelers alvast "klaar zijn om zich te herpakken na de tweede helft tegen Engeland".

19:51 vooraf, 19 uur 51. De scheidsrechter komt vanavond uit Letland. Wat moet u weten over de 35-jarige Andris Treimanis? Niet veel, maar hij floot in 2019 wel de finale van het WK voor -17-jarigen in Brazilië. De Rode Duivels kwamen Treimanis nog nooit tegen op het hoogste niveau, in 2015 was hij wel wedstrijdleider tijdens een wedstrijd van IJsland. Voor wat het waard is... . De scheidsrechter komt vanavond uit Letland. Wat moet u weten over de 35-jarige Andris Treimanis? Niet veel, maar hij floot in 2019 wel de finale van het WK voor -17-jarigen in Brazilië.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Opnieuw 0-3? De laatste wedstrijd van de Rode Duivels in Reykjavik is niet lang geleden. In september 2018 wonnen de Belgen met 0-3, ook in de Nations League. Romelu Lukaku scoorde twee keer, Eden Hazard zette een elfmeter om. . Opnieuw 0-3? De laatste wedstrijd van de Rode Duivels in Reykjavik is niet lang geleden. In september 2018 wonnen de Belgen met 0-3, ook in de Nations League. Romelu Lukaku scoorde twee keer, Eden Hazard zette een elfmeter om.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Bekend volk bij IJsland. IJsland trekt vanavond de wei in in een 5-3-2. Vooral achterin komen we wat bekende namen tegen. Zo dweilt Oostende-verdediger Ari Skulason de flank af op de linkerkant, Sverrir Ingason heeft dan weer een verleden bij Sporting Lokeren. Birkir Bjarnason speelde in een ver verleden nog bij Standard. De rest van het team van coach Arnar Vidarsson bestaat vooral uit spelers die actief zijn bij Europese middenmoters. Grote vedette Gylfi Sigurdsson is er niet bij, net als Alfred Finnbogason en aanvoerder Aron Gunnarsson. . Bekend volk bij IJsland IJsland trekt vanavond de wei in in een 5-3-2. Vooral achterin komen we wat bekende namen tegen. Zo dweilt Oostende-verdediger Ari Skulason de flank af op de linkerkant, Sverrir Ingason heeft dan weer een verleden bij Sporting Lokeren. Birkir Bjarnason speelde in een ver verleden nog bij Standard.

19:29 vooraf, 19 uur 29. Opstelling België. Romelu Lukaku moet de ploeg vanavond dragen en dat mag hij met de aanvoerdersband doen. Voorin wordt hij geflankeerd door Leandro Trossard en Jérémy Doku. Voor de rest heeft bondscoach Martinez geen verrassingen uit zijn hoed getoverd. . Opstelling België Romelu Lukaku moet de ploeg vanavond dragen en dat mag hij met de aanvoerdersband doen. Voorin wordt hij geflankeerd door Leandro Trossard en Jérémy Doku. Voor de rest heeft bondscoach Martinez geen verrassingen uit zijn hoed getoverd.

09:30 vooraf, 09 uur 30. Vidarsson zit straks op de IJslandse bank. Omdat de technische staf van de IJslanders in quarantaine zit, zal Arnar Vidarsson straks op de bank zitten tegen de Rode Duivels. Vidarsson, die als analist regelmatig aanschuift in Extra Time, is de beloftecoach en de technische directeur van IJsland. Vidarsson stond gisteravond nog langs het veld bij de IJslandse beloften, die met 0-2 gingen winnen in Luxemburg. Vannacht is hij afgereisd naar Londen, om van daaruit een vlucht naar Reykjavik te nemen. Er wacht Vidarsson geen makkelijke klus als stand-in-bondscoach. De Rode Duivels zijn op papier sowieso al sterker dan IJsland en bovendien missen de IJslanders een waslijst aan spelers. Begin september werd het in Brussel 5-1 voor België. . Vidarsson zit straks op de IJslandse bank Omdat de technische staf van de IJslanders in quarantaine zit, zal Arnar Vidarsson straks op de bank zitten tegen de Rode Duivels. Vidarsson, die als analist regelmatig aanschuift in Extra Time, is de beloftecoach en de technische directeur van IJsland.

21:32 vooraf, 21 uur 32. Na Vertonghen haakt ook De Bruyne af. Eerder vandaag haakte Jan Vertonghen al definitief af voor de trip naar IJsland en nu keert ook Kevin De Bruyne terug naar zijn club. "Hij is niet fit genoeg om te spelen", klinkt het in een droge mededeling van de voetbalbond. De Bruyne speelde gisteren nog mee tegen Engeland, maar hij liet zich na 70 minuten met een lichte blessure vervangen. De voetbalbond neemt geen risico en stuurt hem terug naar Manchester. . Na Vertonghen haakt ook De Bruyne af Eerder vandaag haakte Jan Vertonghen al definitief af voor de trip naar IJsland en nu keert ook Kevin De Bruyne terug naar zijn club. "Hij is niet fit genoeg om te spelen", klinkt het in een droge mededeling van de voetbalbond.

15:05 vooraf, 15 uur 05. 1e plaats in gevaar. De Rode Duivels voeren al sinds 20 september 2018 de FIFA-ranglijst aan, maar na het gelijkspel tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland is die koppositie in gevaar. Als België woensdag ook verliest in IJsland kan Frankrijk de 1e plaats overnemen, als de Fransen zelf Kroatië kunnen verslaan. . 1e plaats in gevaar De Rode Duivels voeren al sinds 20 september 2018 de FIFA-ranglijst aan, maar na het gelijkspel tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland is die koppositie in gevaar. Als België woensdag ook verliest in IJsland kan Frankrijk de 1e plaats overnemen, als de Fransen zelf Kroatië kunnen verslaan.

Opstelling IJsland. Rúnar Alex Rúnarsson, Birkir Már Sævarsson, Sverrir Ingi Ingason, Hólmar Örn Eyjólfsson, Hördur Magnússon, Ari Skúlason, Rúnar Már Sigurjónsson, Victor Pálsson, Birkir Bjarnason, Jón Dadi Bödvarsson, Albert Gudmundsson Opstelling IJsland Albert Gudmundsson, Jón Dadi Bödvarsson, Birkir Bjarnason, Victor Pálsson, Rúnar Már Sigurjónsson, Ari Skúlason, Hördur Magnússon, Hólmar Örn Eyjólfsson, Sverrir Ingi Ingason, Birkir Már Sævarsson, Rúnar Alex Rúnarsson

Opstelling België. Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Jeremy Doku Opstelling België Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thomas Meunier, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Toby Alderweireld, Simon Mignolet