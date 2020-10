LIVE: Lukaku trapt de Rode Duivels opnieuw op voorsprong vanaf de stip

81' tweede helft, minuut 81. Vanaken is goed ingevallen. Hij wordt geregeld betrokken in het spel en vindt goed zijn medemaats. . Vanaken is goed ingevallen. Hij wordt geregeld betrokken in het spel en vindt goed zijn medemaats.

77' tweede helft, minuut 77. Het slotkwartier is ondertussen ingegaan. Krijgen we nog een derde geruststellende doelpunt te zien? . Het slotkwartier is ondertussen ingegaan. Krijgen we nog een derde geruststellende doelpunt te zien?

75' tweede helft, minuut 75. Vanaken wil nog iets maken van het slotkwartier. Ook zijn voorzet is te hoog. . Vanaken wil nog iets maken van het slotkwartier. Ook zijn voorzet is te hoog.

74' tweede helft, minuut 74. Tielemans schept de bal knap tot bij Castagne. Die zoekt Vanaken voor het doel, maar de voorzet is net niet goed genoeg. . Tielemans schept de bal knap tot bij Castagne. Die zoekt Vanaken voor het doel, maar de voorzet is net niet goed genoeg.

73' tweede helft, minuut 73. Lukaku gaat onder een bal door. Is het beste bij onze beste man er ook wat af? . Lukaku gaat onder een bal door. Is het beste bij onze beste man er ook wat af?

72' tweede helft, minuut 72. Dan toch nog eens "doelgevaar". Meunier vindt Castagne voor doel. Diens kopbal is niet goed. . Dan toch nog eens "doelgevaar". Meunier vindt Castagne voor doel. Diens kopbal is niet goed.

69' tweede helft, minuut 69. Drie wissels. Ook voor Jeremy Doku zit de wedstrijd erop. Hij wordt vervangen door Timothy Castagne. Dat wil dus zeggen dat Carrasco iets aanvallender kan gaan spelen. Aan de andere kant komen Kjartansson en Thorsteinsson in het team van Vidarsson. . Drie wissels Ook voor Jeremy Doku zit de wedstrijd erop. Hij wordt vervangen door Timothy Castagne. Dat wil dus zeggen dat Carrasco iets aanvallender kan gaan spelen.

Aan de andere kant komen Kjartansson en Thorsteinsson in het team van Vidarsson.

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij IJsland, Vidar Örn Kjartansson erin, Jón Dadi Bödvarsson eruit wissel Jón Dadi Bödvarsson Vidar Örn Kjartansson

69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij IJsland, Jón Dagur Thorsteinsson erin, Rúnar Már Sigurjónsson eruit wissel Rúnar Már Sigurjónsson Jón Dagur Thorsteinsson

68' tweede helft, minuut 68. Vervanging bij België, Timothy Castagne erin, Jeremy Doku eruit wissel Jeremy Doku Timothy Castagne

66' tweede helft, minuut 66. Het niveau wordt er niet beter op. De Duivels overtuigen voorlopig ook niet na de rust. . Het niveau wordt er niet beter op. De Duivels overtuigen voorlopig ook niet na de rust.

62' tweede helft, minuut 62. Vanaken gaat meteen in duel met Eyjolfsson en die is daar niet gelukkig mee. De draaischijf van Club Brugge excuseert zich. . Vanaken gaat meteen in duel met Eyjolfsson en die is daar niet gelukkig mee. De draaischijf van Club Brugge excuseert zich.

61' tweede helft, minuut 61. Het is Hans Vanaken die als eerste het veld wordt opgestuurd door de bondscoach. Hij komt Leandro Trossard vervangen, die toch geen onvergetelijke indruk naliet. . Het is Hans Vanaken die als eerste het veld wordt opgestuurd door de bondscoach. Hij komt Leandro Trossard vervangen, die toch geen onvergetelijke indruk naliet.

61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij België, Hans Vanaken erin, Leandro Trossard eruit wissel Leandro Trossard Hans Vanaken

61' tweede helft, minuut 61. We kijken voorlopig naar een flauwe tweede helft. Wie kan Martinez brengen om wat tempo in de wedstrijd te steken? Verschaeren? Origi? Praet? . We kijken voorlopig naar een flauwe tweede helft. Wie kan Martinez brengen om wat tempo in de wedstrijd te steken? Verschaeren? Origi? Praet?

De ploegfoto van deze avond:

56' tweede helft, minuut 56. Denayer en Bodvarsson raken elkaar knie tegen knie. Vooral de IJslander is even aangeslagen. . Denayer en Bodvarsson raken elkaar knie tegen knie. Vooral de IJslander is even aangeslagen.

55' tweede helft, minuut 55. IJsland trekt met z'n allen terug en de Belgen vinden het gaatje moeilijk. . IJsland trekt met z'n allen terug en de Belgen vinden het gaatje moeilijk.

53' tweede helft, minuut 53. De Belgen zijn nog niet gerust en trekken nog eens ten aanval. Wanneer worden Carrasco, Trossard of Doku eens in stelling gebracht? . De Belgen zijn nog niet gerust en trekken nog eens ten aanval. Wanneer worden Carrasco, Trossard of Doku eens in stelling gebracht?

52' tweede helft, minuut 52. Magnusson draait de vrije trap naast. Mignolet schatte goed in. . Magnusson draait de vrije trap naast. Mignolet schatte goed in.

51' tweede helft, minuut 51. Doku gaat in de fout op de rand van het eigen strafschopgebied. Martinez ziet het niet graag gebeuren langs de zijlijn. . Doku gaat in de fout op de rand van het eigen strafschopgebied. Martinez ziet het niet graag gebeuren langs de zijlijn.

49' tweede helft, minuut 49. Het spelbeeld is hetzelfde als voor de rust. De Belgen hebben de bal en de IJslanders hollen erachter. . Het spelbeeld is hetzelfde als voor de rust. De Belgen hebben de bal en de IJslanders hollen erachter.

48' tweede helft, minuut 48. Doku probeert zich op gang te trekken op de linkerkant. Hij loopt de bal buiten... . Doku probeert zich op gang te trekken op de linkerkant. Hij loopt de bal buiten...

47' tweede helft, minuut 47. Tweede helft. De 22 spelers zijn aan de tweede helft begonnen in IJsland. De thuisploeg versiert meteen een paar corners, maar de gelijkmaker leveren die niet op. De Belgen zijn gewaarschuwd. . Tweede helft De 22 spelers zijn aan de tweede helft begonnen in IJsland. De thuisploeg versiert meteen een paar corners, maar de gelijkmaker leveren die niet op. De Belgen zijn gewaarschuwd.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

45+1' eerste helft, minuut 46. Rust. De eerste helft zit erop in Reykjavik. Het was allesbehalve een gezondheidswandeling voor de Rode Duivels, maar dankzij Lukaku leiden ze toch: 1-2. . Rust De eerste helft zit erop in Reykjavik. Het was allesbehalve een gezondheidswandeling voor de Rode Duivels, maar dankzij Lukaku leiden ze toch: 1-2.

45+1' eerste helft eerste helft, minuut 46 match afgelopen

45' eerste helft, minuut 45. Runarsson heeft geen moeite met de vrijschop. . Runarsson heeft geen moeite met de vrijschop.

45' eerste helft, minuut 45. Trossard wordt aangetikt door Palsson. Vrije trap met Trossard zelf achter de bal. . Trossard wordt aangetikt door Palsson. Vrije trap met Trossard zelf achter de bal.

43' eerste helft, minuut 43. Saevarsson geeft nog een corner weg. Doku stond te wachten aan de tweede paal. . Saevarsson geeft nog een corner weg. Doku stond te wachten aan de tweede paal.

43' eerste helft, minuut 43. Doen de Belgen er nog eentje bij voor de rust? Nog drie minuten... . Doen de Belgen er nog eentje bij voor de rust? Nog drie minuten...

41' eerste helft, minuut 41. Van alle Belgen is Romelu Lukakuk duidelijk de gretigste vanavond. Nu versiert hij een hoekshop, al levert die niets op voor de bezoekers. . Van alle Belgen is Romelu Lukakuk duidelijk de gretigste vanavond. Nu versiert hij een hoekshop, al levert die niets op voor de bezoekers.

39' eerste helft, minuut 39. Lukaku faalt niet vanaf de stip. Lukaku stuurt Runarsson naar de verkeerde kant. 1-2 voor de Rode Duivels. Voor de aanvoerder is het zijn 5e doelpunt tegen IJsland. . Lukaku faalt niet vanaf de stip Lukaku stuurt Runarsson naar de verkeerde kant. 1-2 voor de Rode Duivels. Voor de aanvoerder is het zijn 5e doelpunt tegen IJsland.

38' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 38 door Romelu Lukaku van België. 1, 2. penalty IJsland België 81' 1 2

37' eerste helft, minuut 37. Penalty! Lukaku gaat tegen de grond in de zestien na een foutieve ingreep van Eyjolfsson. Strafschop voor de Belgen. . Penalty! Lukaku gaat tegen de grond in de zestien na een foutieve ingreep van Eyjolfsson. Strafschop voor de Belgen.

36' eerste helft, minuut 36. Denemarken op voorsprong. Ondertussen is Denemarken op voorsprong gekomen in Engeland. Bij deze tussenstanden delen Engeland, België en Denemarken de leidersplaats met elk 7 punten. . Denemarken op voorsprong Ondertussen is Denemarken op voorsprong gekomen in Engeland. Bij deze tussenstanden delen Engeland, België en Denemarken de leidersplaats met elk 7 punten.

35' eerste helft, minuut 35. Het blijft zoeken voor de Belgen. Het tempo ligt ook niet hoog genoeg. De bondscoach zal toch wat moeten bijsturen tijdens de rust. . Het blijft zoeken voor de Belgen. Het tempo ligt ook niet hoog genoeg. De bondscoach zal toch wat moeten bijsturen tijdens de rust.

34' eerste helft, minuut 34. Skulason zoekt, maar vindt geen ploegmaat voor doel. Zijn corner gaat aan alle spelers voorbij. . Skulason zoekt, maar vindt geen ploegmaat voor doel. Zijn corner gaat aan alle spelers voorbij.

33' eerste helft, minuut 33. Meunier wipt de bal op de knikker van Lukaku. Die kan koppen, maar er was al gevlagd voor buitenspel. Het is allemaal wat flauwtjes van de Rode Duivels. . Meunier wipt de bal op de knikker van Lukaku. Die kan koppen, maar er was al gevlagd voor buitenspel. Het is allemaal wat flauwtjes van de Rode Duivels.

31' eerste helft, minuut 31. Ook het vizier van Toby Alderweireld staat voorlopig niet goed afgesteld. Runarsson moet niet in actie komen. . Ook het vizier van Toby Alderweireld staat voorlopig niet goed afgesteld. Runarsson moet niet in actie komen.

29' eerste helft, minuut 29. Bodvarsson haalt uit vanop afstand, maar vergeet te richten. Mignolet wordt half op de proef gesteld. . Bodvarsson haalt uit vanop afstand, maar vergeet te richten. Mignolet wordt half op de proef gesteld.

28' eerste helft, minuut 28. De Belgen kamperen nu al een tijdje op de helft van IJsland zonder echt doelgevaarlijk te zijn. Lukaku begaat een overtreding in de zestien, de thuisploeg kan opschuiven. . De Belgen kamperen nu al een tijdje op de helft van IJsland zonder echt doelgevaarlijk te zijn. Lukaku begaat een overtreding in de zestien, de thuisploeg kan opschuiven.

27' eerste helft, minuut 27. Doku en Trossard moeten op termijn De Bruyne en Hazard doen vergeten in de basisploeg van Martinez. Voorlopig maakt geen van beiden een onvergetelijke indruk. . Doku en Trossard moeten op termijn De Bruyne en Hazard doen vergeten in de basisploeg van Martinez. Voorlopig maakt geen van beiden een onvergetelijke indruk.

24' eerste helft, minuut 24. Flauwe poging van Witsel. De Belgische luchtmacht kan niet bij de bal in de zestien. Niet veel later staat Witsel wel op de juiste plaats. Zijn "schot" gaat ver over en naast. . Flauwe poging van Witsel De Belgische luchtmacht kan niet bij de bal in de zestien. Niet veel later staat Witsel wel op de juiste plaats. Zijn "schot" gaat ver over en naast.

23' eerste helft, minuut 23. Carrasco trapt de bal laag voor doel. Veel kan Trossard niet met het leer doen, een hoekschop was het hoogst haalbare. . Carrasco trapt de bal laag voor doel. Veel kan Trossard niet met het leer doen, een hoekschop was het hoogst haalbare.

22' eerste helft, minuut 22. Doelpuntenmaker Saevarsson gaat opzichtelijk in de fout op Carrasco. Vrije trap voor de Belgen op een gevaarlijke plaats. . Doelpuntenmaker Saevarsson gaat opzichtelijk in de fout op Carrasco. Vrije trap voor de Belgen op een gevaarlijke plaats.

20' eerste helft, minuut 20. Martinez staat er langs de zijlijn ook maar droevig bij. Net als tegen Engeland kunnen de Duivels de voorsprong niet vasthouden. . Martinez staat er langs de zijlijn ook maar droevig bij. Net als tegen Engeland kunnen de Duivels de voorsprong niet vasthouden.

19' eerste helft, minuut 19. Het was Carrasco die zich toch een beetje liet verrassen in zijn rug. Een vermijdbaar tegendoelpunt. . Het was Carrasco die zich toch een beetje liet verrassen in zijn rug. Een vermijdbaar tegendoelpunt.

17' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 17 door Birkir Már Sævarsson van IJsland. 1, 1. goal IJsland België 81' 1 1

17' eerste helft, minuut 17. Opdoffer voor de Duivels. De Belgen geven opnieuw een voorsprong weg. Sigurjonsson zet Saevarsson vrij voor doel met een geweldige steekbal, Mignolet probeert wel, maar kan de 1-1 niet verhinderen. . Opdoffer voor de Duivels De Belgen geven opnieuw een voorsprong weg. Sigurjonsson zet Saevarsson vrij voor doel met een geweldige steekbal, Mignolet probeert wel, maar kan de 1-1 niet verhinderen.

17' eerste helft, minuut 17. Mignolet moet niet in actie komen op de hoekschop. We trekken weer richting het doel van Runarsson. . Mignolet moet niet in actie komen op de hoekschop. We trekken weer richting het doel van Runarsson.

16' eerste helft, minuut 16. Het antwoord van IJsland komt er na een degelijke counter. Denayer en Boyota lieten zich wat vangen en moeten een corner toestaan. . Het antwoord van IJsland komt er na een degelijke counter. Denayer en Boyota lieten zich wat vangen en moeten een corner toestaan.

12' eerste helft, minuut 12. Ook na de 0-1 blijft de bal voor de Belgen. De Rode Duivels zijn niet van plan deze wedstrijd lang spannend te houden. . Ook na de 0-1 blijft de bal voor de Belgen. De Rode Duivels zijn niet van plan deze wedstrijd lang spannend te houden.

9' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 9 door Romelu Lukaku van België. 0, 1. goal IJsland België 81' 0 1

9' eerste helft, minuut 9. Sterke Lukaku. Lukaku laat zich een eerste keer zien en meteen is het raak voor de Rode Duivels. Hij plukt de bal goed uit de lucht met zijn rug naar de kooi, draait zich knap vrij en werkt foutloos af. 0-1 voor de Belgen. . Sterke Lukaku Lukaku laat zich een eerste keer zien en meteen is het raak voor de Rode Duivels. Hij plukt de bal goed uit de lucht met zijn rug naar de kooi, draait zich knap vrij en werkt foutloos af. 0-1 voor de Belgen.

9' eerste helft, minuut 9. De hoekschop van Trossard blijft wat hangen, geen enkele Duivel kan afdrukken. . De hoekschop van Trossard blijft wat hangen, geen enkele Duivel kan afdrukken.

8' eerste helft, minuut 8. De IJslanders kamperen voor de grote rechthoek. Tielemans raakt toch eens door de muur, hij versiert een corner. . De IJslanders kamperen voor de grote rechthoek. Tielemans raakt toch eens door de muur, hij versiert een corner.

5' eerste helft, minuut 5. De openingsminuten zijn niet denderend. Carrasco haalt de achterlijn, maar loopt zich vast. . De openingsminuten zijn niet denderend. Carrasco haalt de achterlijn, maar loopt zich vast.

3' eerste helft, minuut 3. Blijven de Duivels nummer 1? De nummer 1-positie van de FIFA-ranking staat vanavond ook op het spel. De opdracht is eenvoudig voor de Belgen: winnen en ze blijven nummer 1. Bij een eventuele nederlaag tegen IJsland en een overwinning van Frankrijk tegen Kroatië, zijn de Duivels de koppositie kwijt. . Blijven de Duivels nummer 1? De nummer 1-positie van de FIFA-ranking staat vanavond ook op het spel. De opdracht is eenvoudig voor de Belgen: winnen en ze blijven nummer 1. Bij een eventuele nederlaag tegen IJsland en een overwinning van Frankrijk tegen Kroatië, zijn de Duivels de koppositie kwijt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Let's go! De Rode Duivels zijn aan het slotstuk van hun oktober-drieluik begonnen in Reykjavik. Sluiten de Belgen af met een goed gevoel? . Aftrap Let's go! De Rode Duivels zijn aan het slotstuk van hun oktober-drieluik begonnen in Reykjavik. Sluiten de Belgen af met een goed gevoel?



1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Nog vijf minuten. De opwarming zit erop. Ook in Reykjavik oogt het stadion akelig leeg, slechts een paar toeschouwers kregen toegang. De Rode Duivels spelen vanavond in hun nieuwe witte uituitrusting.

De Rode Duivels spelen vanavond in hun nieuwe witte uituitrusting.

20:32 vooraf, 20 uur 32. IJsland is een goed georganiseerd team. Ik heb twee keer gewisseld, maar Trossard en Doku weten hoe het team speelt. Ik verwacht een goed resultaat. Roberto Martinez. IJsland is een goed georganiseerd team. Ik heb twee keer gewisseld, maar Trossard en Doku weten hoe het team speelt. Ik verwacht een goed resultaat. Roberto Martinez

De spelers zijn er bijna klaar voor!

20:24 vooraf, 20 uur 24. De Rode Duivels willen met een goede prestatie hun oktober-drieluik afsluiten. Bondscoach Roberto Martinez zegt dat de spelers alvast "klaar zijn om zich te herpakken na de tweede helft tegen Engeland". . De Rode Duivels willen met een goede prestatie hun oktober-drieluik afsluiten. Bondscoach Roberto Martinez zegt dat de spelers alvast "klaar zijn om zich te herpakken na de tweede helft tegen Engeland".

20:21 vooraf, 20 uur 21.

19:51 vooraf, 19 uur 51. De scheidsrechter komt vanavond uit Letland. Wat moet u weten over de 35-jarige Andris Treimanis? Niet veel, maar hij floot in 2019 wel de finale van het WK voor -17-jarigen in Brazilië. De Rode Duivels kwamen Treimanis nog nooit tegen op het hoogste niveau, in 2015 was hij wel wedstrijdleider tijdens een wedstrijd van IJsland. Voor wat het waard is... . De scheidsrechter komt vanavond uit Letland. Wat moet u weten over de 35-jarige Andris Treimanis? Niet veel, maar hij floot in 2019 wel de finale van het WK voor -17-jarigen in Brazilië.

De Rode Duivels kwamen Treimanis nog nooit tegen op het hoogste niveau, in 2015 was hij wel wedstrijdleider tijdens een wedstrijd van IJsland. Voor wat het waard is...

19:49 vooraf, 19 uur 49.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Opnieuw 0-3? De laatste wedstrijd van de Rode Duivels in Reykjavik is niet lang geleden. In september 2018 wonnen de Belgen met 0-3, ook in de Nations League. Romelu Lukaku scoorde twee keer, Eden Hazard zette een elfmeter om. . Opnieuw 0-3? De laatste wedstrijd van de Rode Duivels in Reykjavik is niet lang geleden. In september 2018 wonnen de Belgen met 0-3, ook in de Nations League. Romelu Lukaku scoorde twee keer, Eden Hazard zette een elfmeter om.

19:42 vooraf, 19 uur 42. Bekend volk bij IJsland. IJsland trekt vanavond de wei in in een 5-3-2. Vooral achterin komen we wat bekende namen tegen. Zo dweilt Oostende-verdediger Ari Skulason de flank af op de linkerkant, Sverrir Ingason heeft dan weer een verleden bij Sporting Lokeren. Birkir Bjarnason speelde in een ver verleden nog bij Standard. De rest van het team van coach Arnar Vidarsson bestaat vooral uit spelers die actief zijn bij Europese middenmoters. Grote vedette Gylfi Sigurdsson is er niet bij, net als Alfred Finnbogason en aanvoerder Aron Gunnarsson. . Bekend volk bij IJsland IJsland trekt vanavond de wei in in een 5-3-2. Vooral achterin komen we wat bekende namen tegen. Zo dweilt Oostende-verdediger Ari Skulason de flank af op de linkerkant, Sverrir Ingason heeft dan weer een verleden bij Sporting Lokeren. Birkir Bjarnason speelde in een ver verleden nog bij Standard.

De rest van het team van coach Arnar Vidarsson bestaat vooral uit spelers die actief zijn bij Europese middenmoters. Grote vedette Gylfi Sigurdsson is er niet bij, net als Alfred Finnbogason en aanvoerder Aron Gunnarsson.

Het basisteam van IJsland:

19:29 vooraf, 19 uur 29. Opstelling België. Romelu Lukaku moet de ploeg vanavond dragen en dat mag hij met de aanvoerdersband doen. Voorin wordt hij geflankeerd door Leandro Trossard en Jérémy Doku. Voor de rest heeft bondscoach Martinez geen verrassingen uit zijn hoed getoverd. . Opstelling België Romelu Lukaku moet de ploeg vanavond dragen en dat mag hij met de aanvoerdersband doen. Voorin wordt hij geflankeerd door Leandro Trossard en Jérémy Doku. Voor de rest heeft bondscoach Martinez geen verrassingen uit zijn hoed getoverd.

De opstelling van de Rode Duivels

09:30 vooraf, 09 uur 30. Vidarsson zit straks op de IJslandse bank. Omdat de technische staf van de IJslanders in quarantaine zit, zal Arnar Vidarsson straks op de bank zitten tegen de Rode Duivels. Vidarsson, die als analist regelmatig aanschuift in Extra Time, is de beloftecoach en de technische directeur van IJsland. Vidarsson stond gisteravond nog langs het veld bij de IJslandse beloften, die met 0-2 gingen winnen in Luxemburg. Vannacht is hij afgereisd naar Londen, om van daaruit een vlucht naar Reykjavik te nemen. Er wacht Vidarsson geen makkelijke klus als stand-in-bondscoach. De Rode Duivels zijn op papier sowieso al sterker dan IJsland en bovendien missen de IJslanders een waslijst aan spelers. Begin september werd het in Brussel 5-1 voor België. . Vidarsson zit straks op de IJslandse bank Omdat de technische staf van de IJslanders in quarantaine zit, zal Arnar Vidarsson straks op de bank zitten tegen de Rode Duivels. Vidarsson, die als analist regelmatig aanschuift in Extra Time, is de beloftecoach en de technische directeur van IJsland.

Vidarsson stond gisteravond nog langs het veld bij de IJslandse beloften, die met 0-2 gingen winnen in Luxemburg. Vannacht is hij afgereisd naar Londen, om van daaruit een vlucht naar Reykjavik te nemen.

Er wacht Vidarsson geen makkelijke klus als stand-in-bondscoach. De Rode Duivels zijn op papier sowieso al sterker dan IJsland en bovendien missen de IJslanders een waslijst aan spelers. Begin september werd het in Brussel 5-1 voor België.

20:30 vooraf, 20 uur 30. Rode Duivels Volledige staf IJsland moet in quarantaine, match tegen Duivels gaat voorlopig door

21:32 vooraf, 21 uur 32. Na Vertonghen haakt ook De Bruyne af. Eerder vandaag haakte Jan Vertonghen al definitief af voor de trip naar IJsland en nu keert ook Kevin De Bruyne terug naar zijn club. "Hij is niet fit genoeg om te spelen", klinkt het in een droge mededeling van de voetbalbond. De Bruyne speelde gisteren nog mee tegen Engeland, maar hij liet zich na 70 minuten met een lichte blessure vervangen. De voetbalbond neemt geen risico en stuurt hem terug naar Manchester. . Na Vertonghen haakt ook De Bruyne af Eerder vandaag haakte Jan Vertonghen al definitief af voor de trip naar IJsland en nu keert ook Kevin De Bruyne terug naar zijn club. "Hij is niet fit genoeg om te spelen", klinkt het in een droge mededeling van de voetbalbond.

De Bruyne speelde gisteren nog mee tegen Engeland, maar hij liet zich na 70 minuten met een lichte blessure vervangen. De voetbalbond neemt geen risico en stuurt hem terug naar Manchester.

21:32 vooraf, 21 uur 32.

15:05 vooraf, 15 uur 05. 1e plaats in gevaar. De Rode Duivels voeren al sinds 20 september 2018 de FIFA-ranglijst aan, maar na het gelijkspel tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland is die koppositie in gevaar. Als België woensdag ook verliest in IJsland kan Frankrijk de 1e plaats overnemen, als de Fransen zelf Kroatië kunnen verslaan. . 1e plaats in gevaar De Rode Duivels voeren al sinds 20 september 2018 de FIFA-ranglijst aan, maar na het gelijkspel tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland is die koppositie in gevaar. Als België woensdag ook verliest in IJsland kan Frankrijk de 1e plaats overnemen, als de Fransen zelf Kroatië kunnen verslaan.

15:05 vooraf, 15 uur 05. UEFA Nations League Dartele Rode Duivels tonen na schrikmomentje geen genade voor IJsland

Opstelling IJsland. Rúnar Alex Rúnarsson, Birkir Már Sævarsson, Sverrir Ingi Ingason, Hólmar Örn Eyjólfsson, Hördur Magnússon, Ari Skúlason, Rúnar Már Sigurjónsson, Victor Pálsson, Birkir Bjarnason, Albert Gudmundsson, Jón Dadi Bödvarsson Opstelling IJsland Jón Dadi Bödvarsson, Albert Gudmundsson, Birkir Bjarnason, Victor Pálsson, Rúnar Már Sigurjónsson, Ari Skúlason, Hördur Magnússon, Hólmar Örn Eyjólfsson, Sverrir Ingi Ingason, Birkir Már Sævarsson, Rúnar Alex Rúnarsson

Opstelling België. Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Yannick Carrasco, Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Jeremy Doku Opstelling België Jeremy Doku, Romelu Lukaku, Leandro Trossard, Yannick Carrasco, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Toby Alderweireld, Simon Mignolet