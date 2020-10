Kevin De Bruyne haakt af voor IJsland: "Hij is niet fit genoeg"

Eerder vandaag haakte Jan Vertonghen al definitief af voor de trip naar IJsland en nu keert ook Kevin De Bruyne terug naar zijn club. "Hij is niet fit genoeg om te spelen", klinkt het in een droge mededeling van de voetbalbond.

vooraf, 21 uur 32. Na Vertonghen haakt ook De Bruyne af. Eerder vandaag haakte Jan Vertonghen al definitief af voor de trip naar IJsland en nu keert ook Kevin De Bruyne terug naar zijn club. "Hij is niet fit genoeg om te spelen", klinkt het in een droge mededeling van de voetbalbond. De Bruyne speelde gisteren nog mee tegen Engeland, maar hij liet zich na 70 minuten met een lichte blessure vervangen. De voetbalbond neemt geen risico en stuurt hem terug naar Manchester. .

vooraf, 15 uur 05. 1e plaats in gevaar. De Rode Duivels voeren al sinds 20 september 2018 de FIFA-ranglijst aan, maar na het gelijkspel tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland is die koppositie in gevaar. Als België woensdag ook verliest in IJsland kan Frankrijk de 1e plaats overnemen, als de Fransen zelf Kroatië kunnen verslaan. .