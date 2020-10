België dreigt 1e plaats op FIFA-ranking te verliezen bij nederlaag in IJsland

15:05

vooraf, 15 uur 05. 1e plaats in gevaar. De Rode Duivels voeren al sinds 20 september 2018 de FIFA-ranglijst aan, maar na het gelijkspel tegen Ivoorkust en de nederlaag in Engeland is die koppositie in gevaar. Als België woensdag ook verliest in IJsland kan Frankrijk de 1e plaats overnemen, als de Fransen zelf Kroatië kunnen verslaan. .