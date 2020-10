Arnar Vidarsson vliegt in allerijl naar IJsland om zijn land te depanneren

09:30

vooraf, 09 uur 30. Vidarsson zit straks op de IJslandse bank. Omdat de technische staf van de IJslanders in quarantaine zit, zal Arnar Vidarsson straks op de bank zitten tegen de Rode Duivels. Vidarsson, die als analist regelmatig aanschuift in Extra Time, is de beloftecoach en de technische directeur van IJsland. Vidarsson stond gisteravond nog langs het veld bij de IJslandse beloften, die met 0-2 gingen winnen in Luxemburg. Vannacht is hij afgereisd naar Londen, om van daaruit een vlucht naar Reykjavik te nemen. Er wacht Vidarsson geen makkelijke klus als stand-in-bondscoach. De Rode Duivels zijn op papier sowieso al sterker dan IJsland en bovendien missen de IJslanders een waslijst aan spelers. Begin september werd het in Brussel 5-1 voor België. .