LIVE: Lukaku brengt België snel op voorsprong vanaf de stip

29' eerste helft, minuut 29. Balbezit België. België houdt de bal rustig in de ploeg, de Engelsen geven een makke indruk en sloffen er maar wat achteraan. . Balbezit België België houdt de bal rustig in de ploeg, de Engelsen geven een makke indruk en sloffen er maar wat achteraan.

24' eerste helft, minuut 24. De thuisploeg kan nog eens een hoekschop afdwingen. Die schiet helemaal door tot in de tweede zone, maar de Engelsen vangen er weinig mee aan. . De thuisploeg kan nog eens een hoekschop afdwingen. Die schiet helemaal door tot in de tweede zone, maar de Engelsen vangen er weinig mee aan.

22' eerste helft, minuut 22. De Belgen zijn ruim baas nu tegen de Engelsen, die er nauwelijks aan te pas komen. Peter Vandenbempt op Radio 1. De Belgen zijn ruim baas nu tegen de Engelsen, die er nauwelijks aan te pas komen. Peter Vandenbempt op Radio 1

21' eerste helft, minuut 21. Meunier naast. Daar is de volgende kans al: Meunier met een vluchtschot op halve hoogte, de bal zeilt niet zo gek ver naast. . Meunier naast Daar is de volgende kans al: Meunier met een vluchtschot op halve hoogte, de bal zeilt niet zo gek ver naast.

19' eerste helft, minuut 19. België heeft de partij overgenomen. De Bruyne krijgt ruimte om de bal aan te nemen en zich vrij te draaien voor een schot, maar hij besluit te centraal op Pickford. . België heeft de partij overgenomen. De Bruyne krijgt ruimte om de bal aan te nemen en zich vrij te draaien voor een schot, maar hij besluit te centraal op Pickford.

18' eerste helft, minuut 18.

16' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 16 door Romelu Lukaku van België. 0, 1. penalty Engeland België 30' 0 1

16' eerste helft, minuut 16. Lukaku zet de strafschop zelf om. Romelu Lukaku neemt de penalty zelf voor zijn rekening en hij faalt niet: 0-1 voor België na een kwartier spelen. . Lukaku zet de strafschop zelf om Romelu Lukaku neemt de penalty zelf voor zijn rekening en hij faalt niet: 0-1 voor België na een kwartier spelen.

15' eerste helft, minuut 15. Penalty voor België! Lukaku stoomt Dier voorbij en spurt de zestien meter in. Dier maait de onhoudbare spits omver: penalty voor de Rode Duivels! . Penalty voor België! Lukaku stoomt Dier voorbij en spurt de zestien meter in. Dier maait de onhoudbare spits omver: penalty voor de Rode Duivels!

13' eerste helft, minuut 13.

11' eerste helft, minuut 11. Doelpunt Carrasco afgekeurd. De Belgen juichen al na tien minuten als Carrasco Pickford te grazen neemt, maar de vlag gaat uiteindelijk toch de hoogte in wegens buitenspel. . Doelpunt Carrasco afgekeurd De Belgen juichen al na tien minuten als Carrasco Pickford te grazen neemt, maar de vlag gaat uiteindelijk toch de hoogte in wegens buitenspel.

9' eerste helft, minuut 9. Eerste keer Castagne-Carrasco. De onuitgegeven Belgische linkerflank knutselt een eerste aanval in elkaar. Er volgt nog een kopbal van Lukaku, maar die mist doel. . Eerste keer Castagne-Carrasco De onuitgegeven Belgische linkerflank knutselt een eerste aanval in elkaar. Er volgt nog een kopbal van Lukaku, maar die mist doel.

7' eerste helft, minuut 7. Het is voorlopig wandelvoetbal dat we te zien krijgen. Beide ploegen nemen rustig de tijd om elkaar wat af te tasten. . Het is voorlopig wandelvoetbal dat we te zien krijgen. Beide ploegen nemen rustig de tijd om elkaar wat af te tasten.

7' eerste helft, minuut 7.

4' eerste helft, minuut 4. De Engelsen eisen de bal op in de openingsminuten, voorlopig zonder echt te dreigen. . De Engelsen eisen de bal op in de openingsminuten, voorlopig zonder echt te dreigen.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. We zijn vertrokken! De Rode Duivels hebben de wedstrijd op gang getrapt in een akelig leeg Wembley. . Aftrap We zijn vertrokken! De Rode Duivels hebben de wedstrijd op gang getrapt in een akelig leeg Wembley.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

17:50 vooraf, 17 uur 50. Wat staat er op het spel? België leidt in de poule met twee punten voorsprong op Engeland. Enkel de groepswinnaar stoot door, dus de Engelsen kunnen maar beter winnen. België kan vrede nemen met een punt. . Wat staat er op het spel? België leidt in de poule met twee punten voorsprong op Engeland. Enkel de groepswinnaar stoot door, dus de Engelsen kunnen maar beter winnen. België kan vrede nemen met een punt.

17:39 vooraf, 17 uur 39. Een paar statistieken. Opvallend: Engeland heeft al zes wedstrijden lang geen enkel doelpunt geïncasseerd. Daar staat tegenover dat België in zijn laatste 19 uitwedstrijden elke keer gescoord heeft, in de laatste 13 uitmatchen zelfs telkens twee of meer goals. . Een paar statistieken Opvallend: Engeland heeft al zes wedstrijden lang geen enkel doelpunt geïncasseerd. Daar staat tegenover dat België in zijn laatste 19 uitwedstrijden elke keer gescoord heeft, in de laatste 13 uitmatchen zelfs telkens twee of meer goals.

17:35 vooraf, 17 uur 35. Voor de Belgen is dit de eerste wedstrijd tegen een groot voetballand sinds de kleine finale op het WK van 2018. Het is op zijn minst een interessante test. Peter Vandenbempt op Radio 1. Voor de Belgen is dit de eerste wedstrijd tegen een groot voetballand sinds de kleine finale op het WK van 2018. Het is op zijn minst een interessante test. Peter Vandenbempt op Radio 1

17:25 vooraf, 17 uur 25. Drie op een rij voor de Belgen? De Rode Duivels wonnen hun laatste twee ontmoetingen met Engeland, allebei op het WK in Rusland: 1-0 in de poulefase, 2-0 in de kleine finale. . Drie op een rij voor de Belgen? De Rode Duivels wonnen hun laatste twee ontmoetingen met Engeland, allebei op het WK in Rusland: 1-0 in de poulefase, 2-0 in de kleine finale.

17:18 Prachtige setting, helaas zonder publiek:. vooraf, 17 uur 18. Prachtige setting, helaas zonder publiek: Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:01 vooraf, 17 uur 01. Engeland zonder Kane, Calvert-Lewin in de spits. Harry Kane is niet 100 procent en start op de bank bij de Engelsen. Het is man-in-vorm Dominique Calvert-Lewin die net als tegen Wales eerder deze week in de spits start. Verder valt op dat Grealish, nochtans een uitblinker tegen Wales, niet aan de aftrap staat. Southgate geeft de voorkeur aan Mason Mount. . Engeland zonder Kane, Calvert-Lewin in de spits Harry Kane is niet 100 procent en start op de bank bij de Engelsen. Het is man-in-vorm Dominique Calvert-Lewin die net als tegen Wales eerder deze week in de spits start. Verder valt op dat Grealish, nochtans een uitblinker tegen Wales, niet aan de aftrap staat. Southgate geeft de voorkeur aan Mason Mount.

16:54 vooraf, 16 uur 54. Boyata depanneert achterin, Castagne en Carrasco op links. Roberto Martinez mist met onder meer Vertonghen en de Hazards heel wat certitudes in zijn selectie. Het is Boyata die Vertonghen vervangt achterin, Castagne en Carrasco mogen zich uitleven op de linkerflank. Verder zijn het de verwachte namen, met Lukaku in de spits en De Bruyne in steun. . Boyata depanneert achterin, Castagne en Carrasco op links Roberto Martinez mist met onder meer Vertonghen en de Hazards heel wat certitudes in zijn selectie. Het is Boyata die Vertonghen vervangt achterin, Castagne en Carrasco mogen zich uitleven op de linkerflank. Verder zijn het de verwachte namen, met Lukaku in de spits en De Bruyne in steun.

14:27 vooraf, 14 uur 27. Ook zonder Vertonghen en Praet. Jan Vertonghen en Dennis Praet lopen er vanavond niet bij. Vertonghen brak 10 dagen geleden zijn jukbeen bij Benfica. Hij werd klaargestoomd om straks met een masker te spelen, maar die vlieger gaat niet op. Dennis Praet sukkelt op zijn beurt al 2 weken met zijn knie. De Belgische ploeg komt straks gedecimeerd aan de aftrap. Eerder haakten Eden en Thorgan Hazard al af, net als Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen en Dries Mertens. . Ook zonder Vertonghen en Praet Jan Vertonghen en Dennis Praet lopen er vanavond niet bij. Vertonghen brak 10 dagen geleden zijn jukbeen bij Benfica. Hij werd klaargestoomd om straks met een masker te spelen, maar die vlieger gaat niet op. Dennis Praet sukkelt op zijn beurt al 2 weken met zijn knie.



De Belgische ploeg komt straks gedecimeerd aan de aftrap. Eerder haakten Eden en Thorgan Hazard al af, net als Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen en Dries Mertens.

11:27 vooraf, 11 uur 27. Roberto Martinez heeft geweldig werk verricht bij België. De voorbije jaren passen hun resultaten ook bij hun talent. Dit is een uitstekende test voor ons, maar ook een kans om dichter bij de eindfase van deze Nations League te komen. Er staat heel wat op het spel voor beide teams. Engels bondscoach Gareth Southgate. Roberto Martinez heeft geweldig werk verricht bij België. De voorbije jaren passen hun resultaten ook bij hun talent. Dit is een uitstekende test voor ons, maar ook een kans om dichter bij de eindfase van deze Nations League te komen. Er staat heel wat op het spel voor beide teams. Engels bondscoach Gareth Southgate

11:25 vooraf, 11 uur 25. Harry Kane onzeker. Net als België moet Engeland het vanavond mogelijk zonder zijn vaste aanvoerder doen, want Harry Kane is onzeker nadat hij op de laatste training voor de match een trap heeft moeten incasseren. . Harry Kane onzeker Net als België moet Engeland het vanavond mogelijk zonder zijn vaste aanvoerder doen, want Harry Kane is onzeker nadat hij op de laatste training voor de match een trap heeft moeten incasseren.

11-10-2020 11-10-2020.

21:00 vooraf, 21 uur . Wellicht geen Mertens. Roberto Martinez rekent niet meer op Dries Mertens voor het duel van zondagavond in een leeg Wembleystadion tegen Engeland. Mertens is nog steeds niet in Engeland aangekomen. Hij zit met de rest van zijn team bij Napoli in quarantaine, na een risicowedstrijd tegen Genoa, eind september. Bij Genoa werden meer dan 20 besmettingen vastgesteld. De quarantaineperiode van 14 dagen in acht genomen, zou Mertens wel nog kunnen afreizen naar IJsland, al lijkt dat laatste wel onwaarschijnlijk. . Wellicht geen Mertens Roberto Martinez rekent niet meer op Dries Mertens voor het duel van zondagavond in een leeg Wembleystadion tegen Engeland. Mertens is nog steeds niet in Engeland aangekomen. Hij zit met de rest van zijn team bij Napoli in quarantaine, na een risicowedstrijd tegen Genoa, eind september.

Bij Genoa werden meer dan 20 besmettingen vastgesteld. De quarantaineperiode van 14 dagen in acht genomen, zou Mertens wel nog kunnen afreizen naar IJsland, al lijkt dat laatste wel onwaarschijnlijk.





20:59 vooraf, 20 uur 59. Als we realistisch zijn, wordt het heel moeilijk om Dries Mertens zondag te laten spelen. Ik denk dan ook dat hij er niet bij zal zijn. Roberto Martinez. Als we realistisch zijn, wordt het heel moeilijk om Dries Mertens zondag te laten spelen. Ik denk dan ook dat hij er niet bij zal zijn. Roberto Martinez

19:22 vooraf, 19 uur 22. Sancho en Abraham zijn klaar voor België. Jadon Sancho en Tammy Abraham zijn weer van de partij in de Engelse selectie voor de thuiswedstrijd van zondag (om 18u) tegen de Rode Duivels. Bondscoach Gareth Southgate gaf het nieuws zaterdag mee op zijn persconferentie. Het duo moest de oefeninterland tegen Wales afgelopen donderdag in Londen (3-0) overslaan omdat ze het coronaprotocol hadden geschonden. Ze waren een week geleden aanwezig bij een verrassingsfeestje voor de 23e verjaardag van Abraham. Zaterdag mocht het duo weer meetrainen met de nationale ploeg. Ook Chelsea-speler Ben Chilwell was bij het feestje aanwezig. Hij miste het duel met Wales eveneens uit voorzorg. Chilwell voelde zich zaterdag evenwel niet lekker en bleef binnen. Hij onderging een coronatest en hoort zondag de uitslag. "Daarna nemen we een beslissing hoe we verder met hem gaan", liet bondscoach Gareth Southgate weten. . Sancho en Abraham zijn klaar voor België Jadon Sancho en Tammy Abraham zijn weer van de partij in de Engelse selectie voor de thuiswedstrijd van zondag (om 18u) tegen de Rode Duivels. Bondscoach Gareth Southgate gaf het nieuws zaterdag mee op zijn persconferentie.

Het duo moest de oefeninterland tegen Wales afgelopen donderdag in Londen (3-0) overslaan omdat ze het coronaprotocol hadden geschonden. Ze waren een week geleden aanwezig bij een verrassingsfeestje voor de 23e verjaardag van Abraham. Zaterdag mocht het duo weer meetrainen met de nationale ploeg.

Ook Chelsea-speler Ben Chilwell was bij het feestje aanwezig. Hij miste het duel met Wales eveneens uit voorzorg. Chilwell voelde zich zaterdag evenwel niet lekker en bleef binnen. Hij onderging een coronatest en hoort zondag de uitslag. "Daarna nemen we een beslissing hoe we verder met hem gaan", liet bondscoach Gareth Southgate weten.



19:18 vooraf, 19 uur 18. Engeland-België op Wembley. De Rode Duivels spelen zondagavond in en tegen Engeland hun 3e wedstrijd in de poulefase van de Nations League. De Belgen willen graag hun maximum vasthouden, de Engelsen moeten winnen om de leidersplaats over te nemen van de Duivels. . Engeland-België op Wembley De Rode Duivels spelen zondagavond in en tegen Engeland hun 3e wedstrijd in de poulefase van de Nations League. De Belgen willen graag hun maximum vasthouden, de Engelsen moeten winnen om de leidersplaats over te nemen van de Duivels.

19:18 - Vooraf Vooraf, 19 uur 18

Opstelling Engeland. Jordan Pickford, Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker, Eric Dier, Harry Maguire, Kieran Trippier, Mason Mount, Declan Rice, Jordan Henderson, Dominic Calvert-Lewin, Marcus Rashford Opstelling Engeland Marcus Rashford, Dominic Calvert-Lewin, Jordan Henderson, Declan Rice, Mason Mount, Kieran Trippier, Harry Maguire, Eric Dier, Kyle Walker, Trent Alexander-Arnold, Jordan Pickford

Opstelling België. Simon Mignolet, Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Jason Denayer, Thomas Meunier, Axel Witsel, Youri Tielemans, Timothy Castagne, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Yannick Carrasco Opstelling België Yannick Carrasco, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Timothy Castagne, Youri Tielemans, Axel Witsel, Thomas Meunier, Jason Denayer, Dedryck Boyata, Toby Alderweireld, Simon Mignolet